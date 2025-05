Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2e2a94db-ed06-4cd0-96c0-17775c903d9c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Márciusban 11 havi csúcsra nőtt a német áruexport és 3 havi mélypontra csökkent az import.","shortLead":"Márciusban 11 havi csúcsra nőtt a német áruexport és 3 havi mélypontra csökkent az import.","id":"20250508_Beroffent-a-nemet-export-reg-nem-latott-teljesitmenyt-mutatott-marciusban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e2a94db-ed06-4cd0-96c0-17775c903d9c.jpg","index":0,"item":"68bcce3d-b90f-45a2-9229-b11ea1cfc15f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Beroffent-a-nemet-export-reg-nem-latott-teljesitmenyt-mutatott-marciusban","timestamp":"2025. május. 08. 09:04","title":"Beröffent a német export, rég nem látott teljesítményt mutatott márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f13f6b9-a037-43d9-99a1-7ece2ad1e0fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a közösségi oldalán írt kommentjével reagált a felvételre, amelyben arról beszél, hogy szakítanak a békementalitással.","shortLead":"A miniszter a közösségi oldalán írt kommentjével reagált a felvételre, amelyben arról beszél, hogy szakítanak...","id":"20250508_Megszolalt-Szalay-Bobrovniczky-Kristof","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f13f6b9-a037-43d9-99a1-7ece2ad1e0fb.jpg","index":0,"item":"3ecd62df-5a72-4ae6-8100-2fec99e861b5","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Megszolalt-Szalay-Bobrovniczky-Kristof","timestamp":"2025. május. 08. 10:23","title":"Szalay-Bobrovniczky reagált, és nem próbálta tagadni, hogy ő beszél a Magyar Péter által közzétett felvételen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b95369-fabf-4d90-8343-437555684ad9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hende Csabát, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökétés Polt Péter legfőbb ügyészt jelölte az Alkotmánybíróság új tagjainak a Fidesz frakciója.","shortLead":"Hende Csabát, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnökétés Polt Péter legfőbb ügyészt jelölte...","id":"20250508_Polt-Petert-es-Hende-Csabat-jelolte-alkotmanybironak-a-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0b95369-fabf-4d90-8343-437555684ad9.jpg","index":0,"item":"c4731617-f996-461d-8ce2-8e613ccdc0fb","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Polt-Petert-es-Hende-Csabat-jelolte-alkotmanybironak-a-Fidesz","timestamp":"2025. május. 08. 14:25","title":"Polt Pétert és Hende Csabát jelölte alkotmánybírónak a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e53fc41a-c815-43da-8d5c-ed996c76fac9","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nyilvánosságra hozta az Európai Bizottság a májusi kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos döntéseit. Magyarország számos jogsértési ügyben érintett, ezek közül a legnagyobb súlyú az, amelyben kimondják, hogy a magyar kormány nem teljesítette az illegális bevándorlás elleni küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségeit.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta az Európai Bizottság a májusi kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos döntéseit...","id":"20250507_kotelezettsegszeges_europai-bizottsag_migracio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e53fc41a-c815-43da-8d5c-ed996c76fac9.jpg","index":0,"item":"8aa7a3c8-2140-4ae5-8bff-b6e32b99c298","keywords":null,"link":"/eurologus/20250507_kotelezettsegszeges_europai-bizottsag_migracio-ebx","timestamp":"2025. május. 07. 12:36","title":"Az Európai Bizottság beperli Magyarországot az embercsempészek szabadon engedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c79790-8677-499a-a579-7de1089e9f85","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A pilóta és a fegyverzetet kezelő tiszt sikeresen katapultált.","shortLead":"A pilóta és a fegyverzetet kezelő tiszt sikeresen katapultált.","id":"20250507_repulogep-hordozo-fa-18-super-hornet-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23c79790-8677-499a-a579-7de1089e9f85.jpg","index":0,"item":"08e89faf-4b48-4be7-9b4c-28b5831c7a9f","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_repulogep-hordozo-fa-18-super-hornet-baleset","timestamp":"2025. május. 07. 12:45","title":"Néhány napon belül a második amerikai F/A-18-as harci repülőgép zuhant a tengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8202908-32d4-4dff-b13a-2fc5f4b662cb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már zajlik a tereprendezés, miközben a főváros azon dolgozik, hogy védetté nyilvánítsa a területet. Kiszivárgott egy látványterv is, ami alapján drasztikusan csökkenhet a zöldterületi arány.","shortLead":"Már zajlik a tereprendezés, miközben a főváros azon dolgozik, hogy védetté nyilvánítsa a területet. Kiszivárgott...","id":"20250507_ormezei-retek-termeszetvedelem-ingatlan-forras-invest-alapkezelo-zrt-ujbuda-life-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8202908-32d4-4dff-b13a-2fc5f4b662cb.jpg","index":0,"item":"555734a2-4317-42a5-8a26-8f551ea19a81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_ormezei-retek-termeszetvedelem-ingatlan-forras-invest-alapkezelo-zrt-ujbuda-life-program","timestamp":"2025. május. 07. 08:06","title":"Rendezvényközpontot akarnak építeni a védetté nyilvánítás előtt álló Őrmezei rétekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"134adca1-79c4-46a4-bdc2-a1049f912141","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A gyermekkori sérülések feldolgozásától az önbecsülés megerősítéséig – többek között erről beszél majd a különleges önismereti kártyákkal a napokban jelentkező L. Stipkovits Erika klinikai szakpszichológus, kiképző terapeuta a következő HVG Extra Pszichológia Szalonban.","shortLead":"A gyermekkori sérülések feldolgozásától az önbecsülés megerősítéséig – többek között erről beszél majd a különleges...","id":"20250507_Vajon-lehetek-onmagam-terapeutaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/134adca1-79c4-46a4-bdc2-a1049f912141.jpg","index":0,"item":"c30458dc-9048-4c84-8798-9fb23ed81654","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250507_Vajon-lehetek-onmagam-terapeutaja","timestamp":"2025. május. 07. 17:50","title":"Vajon lehetek önmagam terapeutája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korábbi hasonló elnevezésű nemzetközi cégeivel építőiparban és az agráriumban is nyomul a határokon túl.","shortLead":"A korábbi hasonló elnevezésű nemzetközi cégeivel építőiparban és az agráriumban is nyomul a határokon túl.","id":"20250507_Kulfoldon-fejlesztene-infrastrukturat-Meszaros-Lorinc-Talentis-International-Infrastructure-Investments-Kft","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b937599b-3936-44b1-a007-8f65d8967d23.jpg","index":0,"item":"b729a039-ceaf-4323-8a4e-94932c52d855","keywords":null,"link":"/kkv/20250507_Kulfoldon-fejlesztene-infrastrukturat-Meszaros-Lorinc-Talentis-International-Infrastructure-Investments-Kft","timestamp":"2025. május. 07. 10:44","title":"Külföldön fejlesztene infrastruktúrát Mészáros Lőrinc, új céget alapított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]