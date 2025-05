Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8dc0f843-7cb6-441f-973c-c6ddafdcbf50","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője az Index pénteki cikkére hivatkozik.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője az Index pénteki cikkére hivatkozik.","id":"20250516_ukrajna-kembotrany-nemzetbiztonsagi-bizottsag-kocsis-mate-tisza-part-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dc0f843-7cb6-441f-973c-c6ddafdcbf50.jpg","index":0,"item":"3d391ff2-a8dd-45e1-a3e8-a5b1007f3f1b","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_ukrajna-kembotrany-nemzetbiztonsagi-bizottsag-kocsis-mate-tisza-part-magyar-peter","timestamp":"2025. május. 16. 17:30","title":"Kocsis Máté kezdeményezte a nemzetbiztonsági bizottság újbóli összehívását a kémbotrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Május 29-e helyett június 8-án indulhat el Kapu Tibor és másik három űrhajóstársa a Nemzetközi Űrállomás felé.","shortLead":"Május 29-e helyett június 8-án indulhat el Kapu Tibor és másik három űrhajóstársa a Nemzetközi Űrállomás felé.","id":"20250516_kapu-tibor-magyar-urhajos-inditasi-datum-modositas-nemzetkozi-urallomas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5cc720-c5a8-4a22-ad04-d540eaf41d2f.jpg","index":0,"item":"f1780eda-3772-47b1-8ec3-ca61c6bc888d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_kapu-tibor-magyar-urhajos-inditasi-datum-modositas-nemzetkozi-urallomas-ebx","timestamp":"2025. május. 16. 11:09","title":"Elhalasztották Kapu Tiborék startját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tervezhetőség hiánya, a gyenge exportteljesítmény és a beruházások visszaesése húzza vissza a magyar gazdaságot 2025-ben.","shortLead":"A tervezhetőség hiánya, a gyenge exportteljesítmény és a beruházások visszaesése húzza vissza a magyar gazdaságot...","id":"20250516_A-CIB-szerint-jo-esetben-1-szazalek-lesz-a-GDP-novekedes-az-euro-stabilan-400-folott-maradhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2.jpg","index":0,"item":"87d40d38-ab09-4d2e-b36f-63e238a7aeac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250516_A-CIB-szerint-jo-esetben-1-szazalek-lesz-a-GDP-novekedes-az-euro-stabilan-400-folott-maradhat","timestamp":"2025. május. 16. 08:56","title":"A CIB szerint 1 százalékos lesz a GDP-növekedés, az euró stabilan 400 forint fölött maradhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e2e797-9a2f-4309-8fe5-7001aed3d03e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az Xpeng legfrissebb újdonsága kivételesen nem egy magas építésű unalmas gombócforma SUV.","shortLead":"Az Xpeng legfrissebb újdonsága kivételesen nem egy magas építésű unalmas gombócforma SUV.","id":"20250516_igazi-tekintetmagnes-a-legujabb-szuperlapos-kinai-villanyszedan-xpeng-p7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46e2e797-9a2f-4309-8fe5-7001aed3d03e.jpg","index":0,"item":"0c937c7a-d87b-4106-a568-505fc831d5f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_igazi-tekintetmagnes-a-legujabb-szuperlapos-kinai-villanyszedan-xpeng-p7","timestamp":"2025. május. 16. 08:41","title":"Igazi tekintetmágnes a legújabb szuperlapos kínai villanyszedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098c922c-4d08-4f38-a5b5-21903d431c01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-ban az elmúlt időszakban gyakori téma a védelmi kiadások arányának növelése, jelenleg a GDP 2 százalékát kell erre fordítani a tagállamoknak, aminek nem mindenki tesz eleget. Az 5 százalék viszont még a költések emelését szorgalmazó USA-nak is sok lehet.","shortLead":"A NATO-ban az elmúlt időszakban gyakori téma a védelmi kiadások arányának növelése, jelenleg a GDP 2 százalékát kell...","id":"20250515_Nemetorszag-kulugyminisztere-elvben-egyetert-azzal-hogy-a-GDP-5-szazalekat-koltsek-vedelemre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/098c922c-4d08-4f38-a5b5-21903d431c01.jpg","index":0,"item":"16d988c9-1a40-4b9f-8f3d-cc32e26a1c55","keywords":null,"link":"/vilag/20250515_Nemetorszag-kulugyminisztere-elvben-egyetert-azzal-hogy-a-GDP-5-szazalekat-koltsek-vedelemre","timestamp":"2025. május. 15. 11:53","title":"Németország külügyminisztere elvben egyetért azzal, hogy a GDP 5 százalékát költsék védelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8067c870-5825-4a59-ade6-180c593c4ae6","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Jó hír, hogy egzisztenciális válságában Nicolas Cage majdnem patkányt eszik, és ezzel A szörfösnek biztos helye van az igazán őrült Cage-filmek között. Kritika.","shortLead":"Jó hír, hogy egzisztenciális válságában Nicolas Cage majdnem patkányt eszik, és ezzel A szörfösnek biztos helye van...","id":"20250515_nicolas-cage-a-szorfos-kritika-patkanyeves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8067c870-5825-4a59-ade6-180c593c4ae6.jpg","index":0,"item":"2cc10081-ed8c-49fd-aec4-67dfe2fec706","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_nicolas-cage-a-szorfos-kritika-patkanyeves","timestamp":"2025. május. 15. 19:19","title":"Egyél patkányt! – A szörfösben Nicolas Cage újfent becsavarodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f11b651a-159b-4469-9144-53f25985a0f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, a kis Alexander mit szól a nagypapa politikai tevékenységéhez.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, a kis Alexander mit szól a nagypapa politikai tevékenységéhez.","id":"20250516_Megszuletett-Donald-Trump-11-unokaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f11b651a-159b-4469-9144-53f25985a0f1.jpg","index":0,"item":"24c50a8a-f45d-415c-89a9-0e8a04fbb6ee","keywords":null,"link":"/elet/20250516_Megszuletett-Donald-Trump-11-unokaja","timestamp":"2025. május. 16. 10:11","title":"Megszületett Donald Trump 11. unokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df73f585-e6fd-4ddd-845b-8503397e94e5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Pedig rájuk nem is vonatkozik a drogériai árrésstop.","shortLead":"Pedig rájuk nem is vonatkozik a drogériai árrésstop.","id":"20250515_drogeriai-arresstop-arcsokkentes-lidl-auchan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df73f585-e6fd-4ddd-845b-8503397e94e5.jpg","index":0,"item":"1e05b3d7-2412-4eb4-9dab-a3d10629193f","keywords":null,"link":"/kkv/20250515_drogeriai-arresstop-arcsokkentes-lidl-auchan","timestamp":"2025. május. 15. 13:14","title":"Önként csökkenti egyes drogériai termékek árát a Lidl és az Auchan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]