[{"available":true,"c_guid":"fd0791af-69ab-43db-914c-4dfb968a9a41","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A német teniszező azt mondta, csak egy kis zajt hallott.","shortLead":"A német teniszező azt mondta, csak egy kis zajt hallott.","id":"20250524_tenisz-alexander-zverev-roland-garros-repulogep-villamcsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd0791af-69ab-43db-914c-4dfb968a9a41.jpg","index":0,"item":"0be526db-dd8b-4f1f-9108-5222765ef6a6","keywords":null,"link":"/sport/20250524_tenisz-alexander-zverev-roland-garros-repulogep-villamcsapas","timestamp":"2025. május. 24. 19:39","title":"Villám csapott Zverev repülőgépébe, miközben a Roland Garrosra utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0447cf81-2e0a-4fb1-b421-f622f328ac59","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vélhetően nem nagyon létezik ennél szerényebb futásteljesítményű Ferrari BB 512.","shortLead":"Vélhetően nem nagyon létezik ennél szerényebb futásteljesítményű Ferrari BB 512.","id":"20250525_bukolampas-olasz-idogep-ez-a-44-evesen-bejaratosan-uj-ferrari-bb-512","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0447cf81-2e0a-4fb1-b421-f622f328ac59.jpg","index":0,"item":"68643c8e-389d-49c4-9b3e-29239b2490d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250525_bukolampas-olasz-idogep-ez-a-44-evesen-bejaratosan-uj-ferrari-bb-512","timestamp":"2025. május. 25. 07:21","title":"Bukólámpás olasz időgép ez a 44 évesen bejáratósan új Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12214238-7675-48f1-8d62-43d99df99d53","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Harvard legázolásában visszaköszön az orbáni minta, Kína viszont alighanem nem tud hová lenni örömében, hiszen legfőbb ellenfele saját magát bénítja meg. 