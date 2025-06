Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e56bccce-23d4-4c9d-a162-ef8fcedcbda1","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Klagenfurt egyesíti magában a mediterrán hangulatot, az alpesi frissességet és az osztrák precizitást. Városi kaland vagy természetközeli elvonulás? Nem kell döntenünk, itt mindezekben egyaránt részünk lehet. ","shortLead":"Klagenfurt egyesíti magában a mediterrán hangulatot, az alpesi frissességet és az osztrák precizitást. Városi kaland...","id":"20250417_feelaustria_karintia_klagenfurt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e56bccce-23d4-4c9d-a162-ef8fcedcbda1.jpg","index":0,"item":"77471b25-56b4-4909-9fd1-c918af4764b4","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250417_feelaustria_karintia_klagenfurt","timestamp":"2025. június. 01. 19:30","title":"Nem kell az Adriáig utazni a mediterrán hangulatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"093be268-ea60-4240-b699-01712f077fcb","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Jó taktikai és tárgyalóképességéről ismert Nicusor Dan az új román elnök, aki EU-párti, oroszellenes jelöltként győzte le szélsőjobboldali ellenfelét.","shortLead":"Jó taktikai és tárgyalóképességéről ismert Nicusor Dan az új román elnök, aki EU-párti, oroszellenes jelöltként győzte...","id":"20250601_nicusor-dan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/093be268-ea60-4240-b699-01712f077fcb.jpg","index":0,"item":"1d3686b6-79f3-4d58-8c26-76e785c7f3fa","keywords":null,"link":"/360/20250601_nicusor-dan","timestamp":"2025. június. 01. 12:30","title":"Kimatekozta a román elnökválasztási győzelmet Nicusor Dan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd792ab-6dc9-42ec-90b3-5fac625a3f6b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bűn és fílingezés a balatoni luxusvillában.","shortLead":"Bűn és fílingezés a balatoni luxusvillában.","id":"20250531_Schadl-Gyorgy-vegrehajtoi-kar-hazi-orizet-Balaton-Hadhazy-Akos-Rolex-aranyora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcd792ab-6dc9-42ec-90b3-5fac625a3f6b.jpg","index":0,"item":"f099605e-8c28-4adf-8059-d0683ba78867","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Schadl-Gyorgy-vegrehajtoi-kar-hazi-orizet-Balaton-Hadhazy-Akos-Rolex-aranyora","timestamp":"2025. május. 31. 18:35","title":"Hadházy: Schadl György bilincs helyett tízmilliós aranyórát viselve nevetgél Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30217642-caac-47b2-b410-b104207d35e6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vészintézkedések pontos forgatókönyvét várják el a főváros vezetésétől az állami inkasszó után.","shortLead":"A vészintézkedések pontos forgatókönyvét várják el a főváros vezetésétől az állami inkasszó után.","id":"20250601_vitezy-baranyi-fovaros-rendkivuli-ules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30217642-caac-47b2-b410-b104207d35e6.jpg","index":0,"item":"bf4d7c2b-8692-42ca-8d70-d9590db41df1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_vitezy-baranyi-fovaros-rendkivuli-ules","timestamp":"2025. június. 01. 18:33","title":"Rendkívüli ülést kezdeményezett a főváros pénzügyi helyzete miatt Vitézy Dávid és Baranyi Krisztina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit, akit zaklatásért jelentett fel a szomszédja, az óvodából vitték el, ahol kertészként dolgozott.","shortLead":"A férfit, akit zaklatásért jelentett fel a szomszédja, az óvodából vitték el, ahol kertészként dolgozott.","id":"20250602_serelemdij-rendorseg-gyanusitas-zaklatas-szomszedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe6ec1b-7fa2-439c-abd9-4c5bddc7d529.jpg","index":0,"item":"fbb8dce9-8245-4621-b8a6-4f88bcc6a022","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_serelemdij-rendorseg-gyanusitas-zaklatas-szomszedok","timestamp":"2025. június. 02. 12:23","title":"Egymilliót kell fizetnie a rendőrségnek, mert a semmiért gyanúsított meg egy családapát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47a407f-3f11-43e8-b91d-8b2e24d00e80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lézerkardok, Yoda-idézetek – valójában semmiben sem különbözött a CIA által üzemeltetett Star Wars rajongói oldal a hasonló site-októl. De persze volt egy fontos különbség: a felület mögött egy titkos bejelentkezési oldal bújt meg.","shortLead":"Lézerkardok, Yoda-idézetek – valójában semmiben sem különbözött a CIA által üzemeltetett Star Wars rajongói oldal...","id":"20250601_star-wars-rajongoi-oldalon-cia-kemek-kapcsolattartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d47a407f-3f11-43e8-b91d-8b2e24d00e80.jpg","index":0,"item":"1fd912b0-5370-45a1-b405-d6a1f3c02677","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_star-wars-rajongoi-oldalon-cia-kemek-kapcsolattartas","timestamp":"2025. június. 01. 08:03","title":"Ezen a nyilvános weboldalon tartotta kapcsolatot a CIA a kémjeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több helyen is kráterek keletkeztek a sóbánya tetején.","shortLead":"Több helyen is kráterek keletkeztek a sóbánya tetején.","id":"20250602_Tovabbi-hazak-kiuriteset-rendeltek-el-a-hatosagok-Parajdon-ideiglenes-gatat-is-epitenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a.jpg","index":0,"item":"ac400fcf-f89c-40dc-aaef-5ad113480da6","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_Tovabbi-hazak-kiuriteset-rendeltek-el-a-hatosagok-Parajdon-ideiglenes-gatat-is-epitenek","timestamp":"2025. június. 02. 05:28","title":"További házak kiürítését rendelték el a hatóságok Parajdon, ideiglenes gátat is építenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75786e2f-c994-4fa4-bf3d-6144f44edc02","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Igen, ez a pártház most el fog esni, és akik lövetnek bentről, azoknak cudar sorsuk lesz. Ők pár száz milliárdért emelnek kezet a népükre. De te miért tennéd? Csak a szégyenért?","shortLead":"Igen, ez a pártház most el fog esni, és akik lövetnek bentről, azoknak cudar sorsuk lesz. Ők pár száz milliárdért...","id":"20250601_Tota-W-Arpad-Allitsatok-meg-a-Fideszt-Gulyas-Gergo-ki-akar-szallni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75786e2f-c994-4fa4-bf3d-6144f44edc02.jpg","index":0,"item":"be69f276-7003-4a7d-b56a-8ac091e4b48c","keywords":null,"link":"/360/20250601_Tota-W-Arpad-Allitsatok-meg-a-Fideszt-Gulyas-Gergo-ki-akar-szallni","timestamp":"2025. június. 01. 09:39","title":"Tóta W. Árpád: Állítsátok meg a Fideszt, Gulyás Gergő ki akar szállni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]