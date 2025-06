Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6d8c52a6-35d2-4777-bb24-509462085395","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előrejelzések szerint kezdetét veszi az idei év legmelegebb hete, már hétfőn 34 fok lehet. ","shortLead":"Előrejelzések szerint kezdetét veszi az idei év legmelegebb hete, már hétfőn 34 fok lehet. ","id":"20250602_Extrem-magas-UV-B-sugarzas-varhato-az-egesz-orszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8c52a6-35d2-4777-bb24-509462085395.jpg","index":0,"item":"5b25a1e4-0fc3-4e61-b3bc-61639a107710","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Extrem-magas-UV-B-sugarzas-varhato-az-egesz-orszagban","timestamp":"2025. június. 02. 07:33","title":"Extrém magas UV-B sugárzás várható az egész országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e1830e-6d96-4979-875f-af03f41443b5","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"2015-ben még kislányával, Xanával ünnepelhette első Bajnokok Ligája győzelmét Luis Enrique. A lány 2019-ben elhunyt, így nem lehetett ott szombaton a müncheni döntőben, de lélekben mindig apjával marad. A spanyol edző története, aki soha nincs egyedül.","shortLead":"2015-ben még kislányával, Xanával ünnepelhette első Bajnokok Ligája győzelmét Luis Enrique. A lány 2019-ben elhunyt...","id":"20250601_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-psg-inter-luis-enrique-xana-desire-doue-hasraf-hakimi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73e1830e-6d96-4979-875f-af03f41443b5.jpg","index":0,"item":"64bd703f-8948-411a-946e-d44c92eb3f28","keywords":null,"link":"/sport/20250601_bajnokok-ligaja-paris-saint-germain-psg-inter-luis-enrique-xana-desire-doue-hasraf-hakimi-ebx","timestamp":"2025. június. 01. 13:00","title":"A legnagyobb tragédiából merített erőt élete sikeréhez Luis Enrique","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665cd80e-a8b3-40aa-b6be-6371d23042b7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Tíz kilométert ment így. ","shortLead":"Tíz kilométert ment így. ","id":"20250603_szembe-savb-ment-fel-az-M30-ra-a-kamionos-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/665cd80e-a8b3-40aa-b6be-6371d23042b7.jpg","index":0,"item":"c5fb0151-4d86-4e8b-accb-fd1d548b3f87","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_szembe-savb-ment-fel-az-M30-ra-a-kamionos-video","timestamp":"2025. június. 03. 07:42","title":"Hiába a rengeteg tábla, mégis forgalommal szemben hajtott a kamionos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea820134-0570-4c89-a110-b920cb52e351","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre zsúfoltabb a Föld körüli pálya, ami új kihívások elé állítja a tudományt is. Most kiderült, hogy a naptevékenység is hatással lehet a műholdak élettartamára.","shortLead":"Egyre zsúfoltabb a Föld körüli pálya, ami új kihívások elé állítja a tudományt is. Most kiderült, hogy a naptevékenység...","id":"20250602_spacex-starlink-muholdak-legkorbe-lepes-elettartam-kutatas-nap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea820134-0570-4c89-a110-b920cb52e351.jpg","index":0,"item":"a2a85c4f-8bb6-4412-8d74-de8f960b2f14","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_spacex-starlink-muholdak-legkorbe-lepes-elettartam-kutatas-nap","timestamp":"2025. június. 02. 19:03","title":"Veszélyesek lehetnek Elon Musk aláhulló műholdjai, és ebben a Napnak is szerepe van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Bogdan Ivan szerint a környezetvédők akadályozták a Korond-patak elterelését, pedig valójában nincsenek eszközeik arra, hogy bármit is megtiltsanak.","shortLead":"Bogdan Ivan szerint a környezetvédők akadályozták a Korond-patak elterelését, pedig valójában nincsenek eszközeik arra...","id":"20250602_romania-parajdi-sobanya-beomlas-kornyezetvedok-hodok-bogdan-ivan-gazdasagi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42caee35-f02f-493f-b4bc-74aacb15286a.jpg","index":0,"item":"313f1a70-7df3-44f6-944c-49feb63d421b","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_romania-parajdi-sobanya-beomlas-kornyezetvedok-hodok-bogdan-ivan-gazdasagi-miniszter","timestamp":"2025. június. 02. 14:14","title":"A környezetvédőket és a hódokat okolja a parajdi sóbánya katasztrófájáért a román gazdasági miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Lounge Design Kft-ből felvett 4 milliárd forint után a New Land Mediából tovább 5, a Lounge Event Kft-ből pedig még 9 milliárdos osztalékot vett ki a kormánykommunikációs közbeszerzéseken rendre verhetetlen Balásy Gyula.","shortLead":"A Lounge Design Kft-ből felvett 4 milliárd forint után a New Land Mediából tovább 5, a Lounge Event Kft-ből pedig még 9...","id":"20250602_balasy-gyula-new-land-media-kormany-kommunikacio-kozbeszerzes-beszamolo-eredmeny-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6.jpg","index":0,"item":"84a7b426-d13e-4c3a-b27a-24eb2621d189","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_balasy-gyula-new-land-media-kormany-kommunikacio-kozbeszerzes-beszamolo-eredmeny-osztalek","timestamp":"2025. június. 02. 19:19","title":"Három cégéből összesen 18 milliárd forint osztalékot vett ki a kormány kommunikációs tenderbajnoka, Balásy Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hagyományos módszereknél sokkal gyorsabban képes katonai kérdéseket átgondolni és döntést hozni az a kínai rendszer, amelynek alapját a DeepSeek mesterséges intelligenciája adja.","shortLead":"A hagyományos módszereknél sokkal gyorsabban képes katonai kérdéseket átgondolni és döntést hozni az a kínai rendszer...","id":"20250601_kina-deepseek-mesterseges-intelligencia-katonai-dontesek-merlegelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06823f21-08f2-49fc-bd95-f327c2ea0c10.jpg","index":0,"item":"6535ed02-fc50-4aec-9022-5ce4292e70f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_kina-deepseek-mesterseges-intelligencia-katonai-dontesek-merlegelese","timestamp":"2025. június. 01. 10:03","title":"Az eddig 48 óra alatt meghozott katonai döntéseket 48 mp alatt lépi meg DeepSeek parancsnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f16f9638-010f-487d-93b8-3e78f32df112","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, még az igazán drága nyomtatók sem jelentenek garanciát a biztonságra. Nemrégiben került napvilágra egy kellemetlen eset a Procolored csúcskategóriás nyomtatóival kapcsolatban.","shortLead":"Úgy tűnik, még az igazán drága nyomtatók sem jelentenek garanciát a biztonságra. Nemrégiben került napvilágra...","id":"20250601_procolored-uv-nyomtatok-kartekony-kod-virus-g-data","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f16f9638-010f-487d-93b8-3e78f32df112.jpg","index":0,"item":"ec80f904-5238-416c-9682-a9fbc93ad5f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_procolored-uv-nyomtatok-kartekony-kod-virus-g-data","timestamp":"2025. június. 01. 20:03","title":"Nyomtatók terjeszthettek egy vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]