[{"available":true,"c_guid":"fbe4e7d8-2154-4c79-8098-5731d4ab5d6b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rablók 3,5 millió forintot zsákmányoltak, de nem sokáig örülhettek a pénznek.","shortLead":"A rablók 3,5 millió forintot zsákmányoltak, de nem sokáig örülhettek a pénznek.","id":"20250603_batonyterenye-rablas-simaszk-postas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbe4e7d8-2154-4c79-8098-5731d4ab5d6b.jpg","index":0,"item":"b44a2de3-2229-469a-a599-c33b6218d032","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_batonyterenye-rablas-simaszk-postas","timestamp":"2025. június. 03. 19:08","title":"Símaszkban raboltak ki egy nyugdíjakat kézbesítő postást Bátonyterenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06926905-1a3c-45b4-ae46-0478427862d8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Offline, az eszközön futó mesterséges intelligenciákat lehet tesztelni a Google új applikációján keresztül.","shortLead":"Offline, az eszközön futó mesterséges intelligenciákat lehet tesztelni a Google új applikációján keresztül.","id":"20250604_google-ai-edge-gallery-uj-alkalmazas-megjelenes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06926905-1a3c-45b4-ae46-0478427862d8.jpg","index":0,"item":"31cb710c-467f-4b63-9267-ff2d4b25cc80","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_google-ai-edge-gallery-uj-alkalmazas-megjelenes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 04. 16:03","title":"Csendben kiadott egy új alkalmazást a Google, így tudja kipróbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy holland egyetemi kutató véletlenül bukkant rá arra a rejtett módszerre, amely segítségével a Meta még a VPN-t használók böngészését is nyomon tudja követni.","shortLead":"Egy holland egyetemi kutató véletlenül bukkant rá arra a rejtett módszerre, amely segítségével a Meta még a VPN-t...","id":"20250605_meta-android-adatgyujtes-megfigyeles-felhasznaloi-tevekenyseg-bongeszes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03.jpg","index":0,"item":"3c13f2a0-1fa7-4204-9639-6778ea69c59b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_meta-android-adatgyujtes-megfigyeles-felhasznaloi-tevekenyseg-bongeszes","timestamp":"2025. június. 05. 13:03","title":"Androidos? Akkor is gyűjti önről az adatokat a Meta, amikor nem is gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ismét szerdán tartott kormányinfót Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A nemzeti összetartozás napján a főváros, a civilek, a sajtó és a Pride ellehetetlenítéséről is kérdeztünk.","shortLead":"Ismét szerdán tartott kormányinfót Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter...","id":"20250604_Gulyas-Gergely-fovaros-a-civilek-a-sajto-Pride-ellehetetlenites-kormanyinfo-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5cfe4725-6e43-4c27-8918-4c196209b53a.jpg","index":0,"item":"e04d633d-8c47-4914-a5cd-76ad09ea6391","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Gulyas-Gergely-fovaros-a-civilek-a-sajto-Pride-ellehetetlenites-kormanyinfo-elo-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 14:37","title":"Kormányinfó: A kormány tárgyalást kezd a fővárossal, viták miatt halasztják az átláthatósági törvény elfogadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28071da-0ad1-4a66-92d3-4ac4e18a179f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban a meteorológiai előrejelzés szerint a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell számítani.","shortLead":"A következő napokban a meteorológiai előrejelzés szerint a megszokottnál jóval melegebb időjárásra kell számítani.","id":"20250605_masodfoku-hosegriasztas-idojaras-katasztrofavedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f28071da-0ad1-4a66-92d3-4ac4e18a179f.jpg","index":0,"item":"29f7f47b-3fc9-41e4-b464-41cd8c07a01e","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_masodfoku-hosegriasztas-idojaras-katasztrofavedelem","timestamp":"2025. június. 05. 05:23","title":"Életbe lépett a másodfokú hőségriasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c8d9fe-6f09-4c40-a415-8c20d11179a3","c_author":"Szomolányi Katalin","category":"360","description":"Szabályok, elvárások, hitelfelvétel, konkurencia. Mióta megszületett az EU-s javaslatcsomag, újra meg újra eszünkbe juthat a mondás, hogy „a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve”.","shortLead":"Szabályok, elvárások, hitelfelvétel, konkurencia. Mióta megszületett az EU-s javaslatcsomag, újra meg újra eszünkbe...","id":"20250603_hvg-velemeny-esg-vallalatok-szomolanyi-katalin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2c8d9fe-6f09-4c40-a415-8c20d11179a3.jpg","index":0,"item":"2c47cab7-98e1-461e-9660-3f96f2a5386d","keywords":null,"link":"/360/20250603_hvg-velemeny-esg-vallalatok-szomolanyi-katalin","timestamp":"2025. június. 03. 18:30","title":"Ki-ki tegye fel a kérdést a saját cégével kapcsolatban: miért foglalkozik fenntarthatósággal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca097fbd-ddcb-4821-881c-49b433d07a1f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A műszer ára körülbelül ezer forint – a fejlesztési, gyártási költségekkel együtt.","shortLead":"A műszer ára körülbelül ezer forint – a fejlesztési, gyártási költségekkel együtt.","id":"20250605_sorosdoboz-gyorshajtok-ellen-barkacstraffipax","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca097fbd-ddcb-4821-881c-49b433d07a1f.jpg","index":0,"item":"272cbfab-c821-400e-b6f1-8acd8058839a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_sorosdoboz-gyorshajtok-ellen-barkacstraffipax","timestamp":"2025. június. 05. 10:35","title":"Két sörösdobozzal a gyorshajtók ellen – a Balatonnál fotózták ezt a barkácstraffipaxot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89611628-09a5-48d8-8162-fe6e6ff6844a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Három héten át tartott a franciaországi Lidl kampánya, amely során a felhasználók a mesterséges intelligenciával generáltathattak olyan képeket, amelyeken hétköznapi tárgyak látszottak a cég színeiben.","shortLead":"Három héten át tartott a franciaországi Lidl kampánya, amely során a felhasználók a mesterséges intelligenciával...","id":"20250604_lidl-kampany-mesterseges-intelligencia-kepgeneralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89611628-09a5-48d8-8162-fe6e6ff6844a.jpg","index":0,"item":"a471e818-2b88-4405-95f4-236745881197","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_lidl-kampany-mesterseges-intelligencia-kepgeneralas","timestamp":"2025. június. 04. 10:03","title":"Óriásit robbantott a Lidl: három hét alatt 1,7 millió képet lidlsítettek a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]