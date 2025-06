Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a351157d-1f9a-4b37-b75d-77204c916acb","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Geert Wilders azt követelte, hogy mindenki azonnal fogadja el pártja menekültügyi tervét.","shortLead":"Geert Wilders azt követelte, hogy mindenki azonnal fogadja el pártja menekültügyi tervét.","id":"20250603_geert-wilders-holland-kormanykoalicio-felbomlott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a351157d-1f9a-4b37-b75d-77204c916acb.jpg","index":0,"item":"992c72c4-a0b1-4281-8149-d831d0d97e37","keywords":null,"link":"/vilag/20250603_geert-wilders-holland-kormanykoalicio-felbomlott","timestamp":"2025. június. 03. 10:27","title":"Orbán szövetségese felrúgta a holland kormánykoalíciót, új választás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"957056c2-f410-48dc-881e-d707287797b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fontos frissítést adott ki a Qualcomm, hamarosan az ön készülékén is megjelenhet – már amennyiben az adott gyártó kiadja azt.","shortLead":"Fontos frissítést adott ki a Qualcomm, hamarosan az ön készülékén is megjelenhet – már amennyiben az adott gyártó...","id":"20250604_qualcomm-nulladik-napi-hibak-biztonsagi-resek-javitas-frissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/957056c2-f410-48dc-881e-d707287797b8.jpg","index":0,"item":"25496d1c-c11c-432c-842f-73351d41d909","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_qualcomm-nulladik-napi-hibak-biztonsagi-resek-javitas-frissites","timestamp":"2025. június. 04. 17:03","title":"Hemzsegtek a hackerek a hibák körül, melyeket az egyik legnépszerűbb gyártó chipjeiben találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe4e7d8-2154-4c79-8098-5731d4ab5d6b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A rablók 3,5 millió forintot zsákmányoltak, de nem sokáig örülhettek a pénznek.","shortLead":"A rablók 3,5 millió forintot zsákmányoltak, de nem sokáig örülhettek a pénznek.","id":"20250603_batonyterenye-rablas-simaszk-postas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbe4e7d8-2154-4c79-8098-5731d4ab5d6b.jpg","index":0,"item":"b44a2de3-2229-469a-a599-c33b6218d032","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_batonyterenye-rablas-simaszk-postas","timestamp":"2025. június. 03. 19:08","title":"Símaszkban raboltak ki egy nyugdíjakat kézbesítő postást Bátonyterenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7bd80cc-913e-445d-8c4f-45f166bcd194","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megtörtént az első jelátvitel egy olyan agyi chippel, mely teljesen vezeték nélkül működik. 