Viber-csoportos taxis hiénát fogtak az ellenőrök, azonnal elvették a rendszámát

Mobiltelefonos csevegőcsoportban szervezett fuvarokat az a sofőr, akit nemrégiben csíptek fülön Budapesten. A férfi sem engedéllyel, sem taxaméterrel nem rendelkezett, mégis utasokat szállított, ezért a hatóságok azonnal léptek: leszerelték a kocsiról a rendszámot, és bevonták a forgalmi engedélyét – közölte a BKK.

A razziát a BKK, a rendőrség, a NAV és a közlekedési hatóság közösen hajtotta végre, célzottan azokat keresve, akik zárt Viber-csoportokon keresztül próbálják kijátszani a szabályokat.

A lebukott sofőr csak egy volt a sok közül: a hatóságok több próbavásárlást is végeztek, ahol kiderült, mások is fix tarifával, taxaméter és nyugta nélkül viszik az utasokat – sőt, volt olyan sofőr is, akit még csak be sem jelentettek. A BKK szerint fontos, hogy csak a szabályosan dolgozó taxisok maradjanak a pályán, ezért a hasonló ellenőrzések a jövőben is folytatódnak.