Lejjebb vitte a luxusautók adóküszöbét Kína, hogy kiszúrjon a külföldi gyártókkal

Kína 10 százalékos különadót vet ki vasárnap óta a 126 400 dollárnál (43 millió forint) drágább új autókra, ezzel jelentősen megnehezítve a külföldi luxusmárkák helyzetét a világ legnagyobb autópiacán – írja a Carsoops.

Korábban ez az adó csak a 182 600 dollárnál (62 millió forint) drágább modellekre vonatkozott, az elektromosokra pedig egyáltalán nem. Most azonban ezeket is bevonták, így már péládul az elektromos Mercedes EQS, az S-osztály és a Porsche Taycan is az adóköteles kategóriába esik. Az Audi, amely már eddig is küszködött Kínában az alacsony eladásai miatt, most tovább veszíthet piaci részesedéséből – tavaly például mindössze 8000 elektromos autót adott el az ottani piacon. A Mercedes eladásai már az új teher nélkül is 20 százalékkal, 293 000 darabra estek vissza Kínában az év első negyedében.

Az új adó bevezetésének időzítése azért szokatlan, mert a közepesen magas árú luxusautók piaca Kínában egyébként is összeomlott. Az egymillió jüannál (48 millió forint) drágább autók eladásai közel 50 százalékkal estek vissza az első félévben. Ezeknek a kocsiknak közel a felét a Mercedes szállította, de a Land Rover (23%), a Porsche (18%), a Lexus (8%) és a Bentley (3%) is érintett.

A külföldiek visszaszorulásának háttérben nemcsak az új adószabályok, hanem például a német gyártók stratégiai hibái is állnak. Szakértők szerint a német cégek lemaradtak az elektromos járművek kínai trendje mögött, és nem voltak képesek ötvözni a vezetési élményt az egyszerű, letisztult e-dizájnnal, amit a helyi vásárlók keresnek. Közben a hazai márkák – például a BYD, Nio vagy Zeekr – agresszív árpolitikájukkal és adóhatár alá belőtt árú modelljeikkel előnybe kerültek.

3 perc alatt 200 ezer darabot vettek a Xiaomi első szabadidő-autójából 12 millió forint az alapára a kocsinak.

Bár a drága külföldi autók státuszszimbólumként továbbra is vonzóak, az alacsonyab értékről induló új 10 százalékos luxusadó, a már érvényben lévő 40 százalékos általános adóteher és a 15 százalékos importvám mellett ezek a modellek most minden eddiginél többe kerülnek.