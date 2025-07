F1-vezér: Magyarország példát mutatott a világnak a Hungaroring felújításával

Magyarország példaértékűen valósította meg a Hungaroring felújítását – mondta Stefano Domenicali, a Forma–1-et irányító Formula One Group vezérigazgatója a formula.hu-nak. Az olasz sportvezető szerint gratuláció jár a magyar promóternek és a kormányzatnak is, amiért a versenypálya fejlesztése nehéz gazdasági helyzetben, európai beruházási visszaesés idején is elindulhatott. „Azt kértük, próbáljanak meg gondoskodni a szurkolók jobb kiszolgálásáról – a válasz az volt, hogy oké, csináljuk” – fogalmazott Domenicali, aki elárulta: bár még személyesen nem járt a helyszínen, a látott fotók és videók alapján izgatottan várja a hétvégi, 40. Magyar Nagydíjat.

Szerinte a magyar főváros tökéletes helyszín a Forma–1 számára: „A hangulat mindig fantasztikus, a rajongók imádnak idejönni, és újra telt ház várható. Ez jól mutatja, milyen fontos piac Magyarország az F1 számára.”

Megerősítette, hogy több külföldi promóter is ellátogat a hétvégi Magyar Nagydíjra, hogy tanulmányozzák a fejlesztések részleteit. A Hungaroring jövője is biztosnak tűnik: bár a jelenlegi szerződés 2032-ig szól, az F1 nyitott a hosszabbításra. „A kapcsolatunk kiváló a pályát üzemeltető céggel és a magyar kormánnyal, és ez a kölcsönös bizalom tette lehetővé a beruházások időzítését és kivitelezését” – tette hozzá Domenicali.

Az interjú végén arról is beszélt, hogy a Liberty Media – amely az F1 jogait birtokolja – nemrég megszerezte a MotoGP-t szervező Dorna céget, így a jövőben szorosabb lehet az együttműködés. „Akár az is elképzelhető, hogy a Hungaroring MotoGP-futamnak is otthont adjon” – vetítette előre a szakember. Az idei magyarországi gyorsaságimotoros-világbajnoki futamot ugyanakkor augusztusban a balatonfőkajári Balaton Parkban rendezik.

A Hungaroring felújátása két nagy ütemben valósul meg, az elsőben elkészült többek között az új főépület, a főlelátó és a paddock, a további munkálatok a hétvégi futam után folytatódnak, a komplexum jövőre érheti el végső formáját.