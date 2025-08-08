Meghalt egy motoros Újpesten

Meghalt egy motoros, amikor egy kisteherautóval ütközött péntek reggel a fővárosban, Újpesten – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

A baleset a IV. kerületben, az Árpád út és az István út kereszteződésében történt nem sokkal reggel hét óra után. A rendőrség a helyszínen vizsgálja a baleset körülményeit, forgalmi akadály nincs – közölte Csécsi Soma. A 24.hu kérdésére a szóvivő azt is elmondta, hogy 61 éves volt a balesetben életét vesztő motoros. Hozzátette: nem merült fel ittasság gyanúja, a rendőrség büntetőeljárásban vizsgálja a tragédia körülményeit.