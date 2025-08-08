Videókon mutatja be a rendőrség, miért életveszélyes a szabályszegés rollerrel

Több nemrégiben történt balesettel szemléltetnek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság figyelemfelkeltő videót tett közzé, amelyben elektromos rolleresek és autók ütközését mutatják be – ami több esetben súlyos sérüléssel végződött. A hatóság szerint egyre többen választják a rollert közlekedési eszközként, ugyanakkor sokan nincsenek tisztában az alapvető szabályokkal.

A felvételeken látható, hogy a szabálytalankodó, lassítás nélkül érkező rolleresek komoly baleseteket szenvednek.

A rendőrség három alapvető tanácsot adott a balesetek megelőzésére: mindig viseljünk védőfelszerelést, a rollert egyszemélyesen használjuk, és tartsuk be a közlekedési szabályokat. A hatóság arra kéri a közlekedőket, hogy legyenek körültekintőek.

