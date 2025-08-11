Százmilliós lopott Porschét fogtak a gyulai rendőrök

Fél órán belül megtalálták a gyulai rendőrök azt a közel 100 millió forint értékű Porsche Turbo S sportautót, amelyet nem sokkal korábban Szlovákiából loptak el.

A rendőrség közlése szerint a magyar hatóság a múlt pénteken, reggel 9 óra körül kapott jelzést arról, hogy a szlovák hatóságok körözik a luxusautót, amely feltehetően Magyarország dél-keleti része felé tart. A Gyulai Rendőrkapitányság munkatársai éppen sebességellenőrzést végeztek, amikor a Vértanúk útján feltűnt a körözött jármű. Azonnal megállították, és igazoltatták a két bolgár állampolgárságú férfit, akik a benne ültek. A kocsi forgalmi azonosítói megegyeztek a körözés adataival, így lefoglalták, a sofőrt és az utast pedig előállították.

A férfiak elmondásuk szerint egy becenéven ismert ismerősüktől vették át a Porschét Szlovákiában, és Szófiába akartak eljutni vele, ám tagadták, hogy tudtak a lopásról. Mindkettejüket őrizetbe vették, bűncselekmény gyanúja miatt büntetőeljárás indult ellenük. Az autót lefoglalta a rendőrség, a tulajdonosa hamarosan visszakapja.