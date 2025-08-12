Videó: Magyarországra járt katalizátort lopni egy férfi – akció közben kapták el

A veszprémi rendőrök hosszas nyomozás után kézre kerítették azt a 39 éves külföldi férfit, aki hónapok óta járta Magyarországot katalizátorokat lopni. A gyanú szerint július 30-án egyetlen éjszaka alatt nyolc járműről vágta le az alkatrészt, de a lopások valójában az ország több megyéjét is érintették.

A rendőrök az adatgyűjtés során azonosították az elkövetőt, és egy összehangolt akcióban augusztus 11-én hajnalban, Szigetszentmiklóson érték tetten – éppen három újabb katalizátorral a kezében.

A férfit őrizetbe vették, és 11 rendbeli lopás bűntettével gyanúsítják, de közel 50 hasonló eset köthető még hozzá. Vallomásában elismerte, hogy május óta rendszeresen járt Magyarországra „dolgozni”, mindig más megyében csapott le. A nyomozók kezdeményezték a letartóztatását.