Egy vasdarab okozhatta a tömegbalesetet, amelyben 33 jármű ütközött Ausztriában

Súlyos tömegbaleset bénította meg vasárnap este az A2-es autópályát Graz közelében, a Laßnitzhöhe térségében. A rendőrség vizsgálata szerint egy 30 centiméteres vasrúd akadt be egy félpótkocsis teherautó alá, amely megrepesztette az üzemanyagtartályát – írja a Die Presse.

A tartályból legalább 150 liter gázolaj ömlött az útra, amely a kanyarokkal tarkított szakaszon pillanatok alatt szétterjedt, és rendkívül csúszóssá tette az aszfaltot. Ennek következtében 33 jármű ütközött össze, hiába próbálta a sofőr az arra járókat figyelmeztetni a veszélyre.

A balesetben 29 ember sérült meg, mindannyian könnyebben. Az autópályát órákra teljes szélességében le kellett zárni. A mentésben hat tűzoltóság közel 90 munkatársa vett részt, közel 800 kilogramm olajmegkötő anyagot használtak fel a kiömlött üzemanyag semlegesítésére.