Új rekord: 8,8 milliárd forintot fizettek egy új Ferrariért

A Ferrari 2021 végén leplezte le 599 példányban gyártandó szupersportkocsiját, az általunk apró Lego elemekből összeépített Daytona SP3-at.

A látványos olasz fenevadból végül 600 darab készült és az utolsó példány most jótékonysági árverésre került a Monterey Car Week keretein belül.

A részben Giallo Modena sárga fényezésű, részben fényezetlen karbonszálas külsejű különlegességért valaki nem kevesebb mint 26 millió dollárt (8,8 milliárd forint) fizetett, ami a maga kategóriájában új rekordot jelent.

A típus alapára 2,25 millió dollár (760 millió forint) volt, vagyis az utolsó példányért több, mint tízszeres összeget adott ki.

A kivehető tetőpaneles Daytona SP3 6,5 literes V12-es szívómotorja 9250-es fordulatszámon 840 lóerős teljesítményt ad le, ami 2,85 másodperces 0-100-as, illetve 7,4 másodperces 0-200-as szintidőt biztosít a csak a hátsó kerekein hajtott, 340 km/h-t meghaladó végsebességű közúti torpedónak.

