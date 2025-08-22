Egy motoros nekiment az autójának, majd egy kocsi elsodorta Budaörsön a sofőrt – videó

Egy fedélzeti kamera augusztus 6-án Budaörsön, a Szabadság utcai körforgalomban vette fel egy különösen peches autós balesetét. Az egész azzal kezdődött, hogy egy motoros nem figyelt és nekiment a Volkswagennek a körforgalomban. A Bp-i Autósok közössége oldalon megjelent videó szerint az autó sofőrje azonnal kiszállt, hogy felmérje a károkat – közben kerülgették őket a körforgalomban – , de ekkor újabb sokk érte: egy figyelmetlen autós elütötte.

Nem elég, hogy belerohant a motoros – pillanatokkal később újabb csapás érte az autóst Budaörsön Elképesztő jelenetek játszódtak le Budaörsön, a Szabadság utcai körforgalomban augusztus 6-án. “Egy motoros egy Volkswagenbe rohant, majd az autó sofőrjét, aki kiszállt megnézni a sérüléseket, pillanatokkal később egy másik autó elütötte.” – írta meg olvasónk, akitől a felvételt kaptuk. A felvételen tisztán látszik, ahogy a motoros a körforgalomban nem tudja elkerülni az ütközést, és nekicsapódik a Volkswagennek.

A férfinek nem lett komolyabb baja, rögtön felpattant a földről. A baleset után az eredeti téma egy újabbal bővült, még a Fiat vezetőjét is számon kérhette, aki elsodorta.