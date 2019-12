Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb iparági pletykák szerint az iPhone 12 mellé egy AirPodsot is csomagol majd az Apple.","shortLead":"A legfrissebb iparági pletykák szerint az iPhone 12 mellé egy AirPodsot is csomagol majd az Apple.","id":"20191205_apple_airpods_iphone_12_vezetek_nelkuli_fulhallgato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fa3d146-fcf7-4076-b149-2e4834a81ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0c22b7-248c-495b-b985-d5cd52acf452","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_apple_airpods_iphone_12_vezetek_nelkuli_fulhallgato","timestamp":"2019. december. 05. 11:03","title":"Igazi meglepetéssel készülhet az új iPhone mellé az Apple: ingyen járhat az AirPods","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét aktív a CallerSpy nevű androidos kártevő, amely a Trend Micro szerint most üzenetküldőnek álcázza magát, hogy az áldozatok készülékeire kerüljön.","shortLead":"Ismét aktív a CallerSpy nevű androidos kártevő, amely a Trend Micro szerint most üzenetküldőnek álcázza magát...","id":"20191203_android_virus_kartevo_callerspy_trend_micro_uzenetkuldo_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17c999e2-c081-4a46-9b07-0c5ec4e3bd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b3517e-b32a-420b-a9b5-6c299ff513ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20191203_android_virus_kartevo_callerspy_trend_micro_uzenetkuldo_alkalmazas","timestamp":"2019. december. 03. 20:15","title":"Veszélyes új vírus támadja az androidos mobilokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kisvárdai fideszes képviselőnek kell küldeni az önéletrajzokat, ha valaki arra adná a fejét, hogy a Borkai-botrányból ismert Rákosfalvy Zoltán kaszinójában dolgozna.","shortLead":"Egy kisvárdai fideszes képviselőnek kell küldeni az önéletrajzokat, ha valaki arra adná a fejét...","id":"20191204_Egy_fideszes_kepviselo_varja_az_oneletrajzokat_a_gyori_kaszino_menedzseri_palyazatanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f25d3d67-3f60-4195-a421-817a2e2c3e2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_Egy_fideszes_kepviselo_varja_az_oneletrajzokat_a_gyori_kaszino_menedzseri_palyazatanal","timestamp":"2019. december. 04. 10:28","title":"Egy fideszes képviselő várja az önéletrajzokat a győri kaszinó menedzseri pályázatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy civil szervezet egy évig tartó kutatómunkát végzett, állítják, a parlament összetétele nem tükrözi teljesen a választói akaratot.","shortLead":"Egy civil szervezet egy évig tartó kutatómunkát végzett, állítják, a parlament összetétele nem tükrözi teljesen...","id":"20191204_orban_viktor_ketharmad_fidesz_civil_szervezet_kutatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eea4e7a5-d7cc-4fd6-81fa-f28c2e9a1a10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4764cb-1054-4d27-96ed-76ba2ed08b64","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_orban_viktor_ketharmad_fidesz_civil_szervezet_kutatas","timestamp":"2019. december. 04. 08:57","title":"Egy szervezet szerint csalás nélkül nem lett volna kétharmada Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nordmann óriás költözött a windsori kastélyba.","shortLead":"Egy nordmann óriás költözött a windsori kastélyba.","id":"20191204_Letraval_sem_lehet_felerni_Erzsebet_kiralyno_karacsonyfajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea7d9fa8-044f-45d0-8e3d-614c851c7534","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Letraval_sem_lehet_felerni_Erzsebet_kiralyno_karacsonyfajat","timestamp":"2019. december. 04. 10:48","title":"Létrával sem lehet felérni Erzsébet királynő karácsonyfáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5301e9-fad3-4f37-96b5-5b93006c5071","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevesebb műanyagból készülő palackokkal áll elő a Coca-Cola, egy részük már kikerült a polcokra. Ezzel párhuzamosan a palackok formája is változik kicsit.","shortLead":"Kevesebb műanyagból készülő palackokkal áll elő a Coca-Cola, egy részük már kikerült a polcokra. Ezzel párhuzamosan...","id":"20191205_A_CocaCola_Magyarorszag_tovabb_karcsusitja_a_palackjait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc5301e9-fad3-4f37-96b5-5b93006c5071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9c0a64-d23c-439b-8d10-66deaf80b5af","keywords":null,"link":"/kkv/20191205_A_CocaCola_Magyarorszag_tovabb_karcsusitja_a_palackjait","timestamp":"2019. december. 05. 11:50","title":"A Coca-Cola Magyarország tovább karcsúsítja a palackjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d152d863-9b52-4d5c-90f4-70962dc9ad32","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Az ember tudatos vásárlói döntései nemcsak a környezetére, hanem a saját boldogságára is hatással vannak. Az önkéntes egyszerűség hívei szerint önsanyargatás nélkül is élhetünk egyszerűbb, de felelős életet – ráadásul örömtelit.","shortLead":"Az ember tudatos vásárlói döntései nemcsak a környezetére, hanem a saját boldogságára is hatással vannak. Az önkéntes...","id":"20191203_Egyszerubben_boldogabban_konnyebben_onkentes_egyszeruseg_a_hetkoznapokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d152d863-9b52-4d5c-90f4-70962dc9ad32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46de6861-5301-403e-a6ec-9d1ed9187fe7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191203_Egyszerubben_boldogabban_konnyebben_onkentes_egyszeruseg_a_hetkoznapokban","timestamp":"2019. december. 04. 09:30","title":"Egyszerűbben, boldogabban, könnyebben: önkéntes egyszerűség a hétköznapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az új, kétes fogadtatású logóról is beszélt a DIGI Sport híradójában.","shortLead":"A Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az új, kétes fogadtatású logóról is beszélt a DIGI Sport híradójában.","id":"20191204_magyar_olimpiaI_bizottsag_uszoszovetseg_kulcsar_krisztian_hosszu_katinka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bf112f-4957-4c6b-986c-ba6974958f79","keywords":null,"link":"/sport/20191204_magyar_olimpiaI_bizottsag_uszoszovetseg_kulcsar_krisztian_hosszu_katinka","timestamp":"2019. december. 04. 19:54","title":"Nem szól bele a MOB, kivel megy Hosszú Katinka az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]