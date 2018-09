Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvan a véleménye a belga EP-képviselőnek a kormány újabb kampányakciójáról, amelyet a Sargentini-jelentés miatt kezdtek terjeszteni Orbánék.","shortLead":"Megvan a véleménye a belga EP-képviselőnek a kormány újabb kampányakciójáról, amelyet a Sargentini-jelentés miatt...","id":"20180920_Orban_az_adofizetok_penzen_ujabb_hazugsagokat_terjeszt__mondta_Verhofstadt_az_ujabb_kormanypropagandat_latva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ac87d2-ecaa-46eb-b7a8-c210d565f596","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Orban_az_adofizetok_penzen_ujabb_hazugsagokat_terjeszt__mondta_Verhofstadt_az_ujabb_kormanypropagandat_latva","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:44","title":"Orbán az adófizetők pénzén újabb hazugságokat terjeszt – mondta Verhofstadt az újabb kormánypropagandát látva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma még 30 fok is lehet.\r

","shortLead":"Ma még 30 fok is lehet.\r

","id":"20180920_ket_nap_maradt_a_nyarbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc07291d-32d5-4642-a9e5-fec1fdec9c54","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_ket_nap_maradt_a_nyarbol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 05:12","title":"Két nap maradt a nyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Átlátszó tett közzé egy drónvideót, amely Tiborcz István ingatlanos érdekeltségeit mutatja be, madárszemmel. ","shortLead":"Az Átlátszó tett közzé egy drónvideót, amely Tiborcz István ingatlanos érdekeltségeit mutatja be, madárszemmel. ","id":"20180920_Dronvideon_nezheti_meg_Orban_Viktor_vejenek_kastelyat_es_egyeb_finomsagait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868e5f2d-598d-4ac5-9daf-b5d1e55403d3","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Dronvideon_nezheti_meg_Orban_Viktor_vejenek_kastelyat_es_egyeb_finomsagait","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:51","title":"Drónvideón nézheti meg Orbán Viktor vejének kastélyát és egyéb finomságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikusoknak is meg kellene mutatni.","shortLead":"A politikusoknak is meg kellene mutatni.","id":"20180920_Egy_abran_az_mennyire_sulyos_problema_ma_a_migracio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2af6d5c-a9c9-40d0-96eb-d7e16743a25f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa24c9d-21dc-46d6-9880-7d730e19e400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Egy_abran_az_mennyire_sulyos_problema_ma_a_migracio","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:35","title":"Egy ábrán az, mennyire súlyos probléma ma a migráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7434afbc-62fb-48cb-992d-091810c6a46b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszerhez legközelebb lévő két galaxisnak, a Nagy és a Kis Magellán-felhőnek létezhetett egy harmadik társa, melyet a Nagy Magellán-felhő bekebelezett – állapították meg az ausztrál Nemzetközi Rádiócsillagászati Kutatóközpont (ICRAR) csillagászai.","shortLead":"A Tejútrendszerhez legközelebb lévő két galaxisnak, a Nagy és a Kis Magellán-felhőnek létezhetett egy harmadik társa...","id":"20180919_harom_magellan_felho_kis_magellan_nagy_magellan_korhezag_ellenrotacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7434afbc-62fb-48cb-992d-091810c6a46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"650c66c9-23c9-425e-8d62-5839e92d2a45","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_harom_magellan_felho_kis_magellan_nagy_magellan_korhezag_ellenrotacio","timestamp":"2018. szeptember. 19. 17:03","title":"Megfejtették az űrbéli Magellán-felhők nagy titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987666a0-497e-46ec-8024-3990aecae0f6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt huszonöt évben több mint egymilliárd ember kapaszkodott ki a mélyszegénységből – hangsúlyozta a Világbank elnöke. Szerinte ez a globalizáció pozitív hatása. Az amerikai Jim Yong Kim elmondta, hogy a Világbank napi 1,9 dollárban (514 forint) állapította meg az abszolút szegénység mértékét, és e szerint mindenütt számottevő a javulás – kivéve a szubszaharai Afrikát.","shortLead":"Az elmúlt huszonöt évben több mint egymilliárd ember kapaszkodott ki a mélyszegénységből – hangsúlyozta a Világbank...","id":"20180920_On_meg_tudna_elni_napi_514_forintbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=987666a0-497e-46ec-8024-3990aecae0f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3d3dcf-2b2c-415f-a9c4-6dbb01d0abd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_On_meg_tudna_elni_napi_514_forintbol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:18","title":"Ön meg tudna élni napi 514 forintból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f","c_author":"Gergely Márton-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sok még a feladat – vetette oda Szakács Árpád egyik leghíresebb jobboldali ellenfelének, Prőhle Gergelynek még augusztusban. A hvg.hu információi szerint a feladatok elvégzésére Szakácsnak már csak nehezített terepen lesz módja. Orbán Viktor ugyanis Kötcsén elmondta: a művészek az alkotással foglalkozzanak, egyébként is rég a Fidesznél van minden forrás és lehetőség. A kultúrharc véres kardját hordókra nincs szükség. A Magyar Időknél a jelek szerint megértették az idők (és a megrendelő) szavát.","shortLead":"Sok még a feladat – vetette oda Szakács Árpád egyik leghíresebb jobboldali ellenfelének, Prőhle Gergelynek még...","id":"20180919_szajkosar_orban_viktor_kotcse_kulturharc_szakacs_arpad_magyar_idok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46e496c0-aa96-44a4-a6e0-faf63b2f8a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caefe1f7-bc53-44d2-b14b-4c20b2d0e1ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_szajkosar_orban_viktor_kotcse_kulturharc_szakacs_arpad_magyar_idok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:23","title":"Kinek a szájkosara? Orbán Viktornak elege lett a kultúrharcoló Szakács Árpádból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd73da8-0bb9-41f7-b297-56845f8f86e4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Több mint kétéves csúszásban van a paksi bővítés, és semmi jele annak, hogy a kormány gyorsítaná a projektet. Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor moszkvai tárgyalása után a magyar miniszterelnök azt mondta, száz százalékban elkötelezettek, de egyre több jel utal arra, ez nem feltétlenül van így.","shortLead":"Több mint kétéves csúszásban van a paksi bővítés, és semmi jele annak, hogy a kormány gyorsítaná a projektet. Vlagyimir...","id":"20180918_paksi_atomeromu_bovitese_csuszas_keses_roszatom_orban_putyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fd73da8-0bb9-41f7-b297-56845f8f86e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3902be36-45dc-438b-9afc-b0ebf4bdf686","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_paksi_atomeromu_bovitese_csuszas_keses_roszatom_orban_putyin","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:32","title":"Csak két dolgot nem tudunk Paks II.-ről: kész lesz-e valaha és mennyibe fáj majd nekünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]