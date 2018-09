Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5998f979-d028-4ac5-b4bf-b5b8049f263c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tőzsdén is vizsgálják, hogyan engedhették meg, hogy egy ember ekkora kockázatot vállaljon. 114 millió euró a túlzott kockáztatás vesztesége.","shortLead":"A tőzsdén is vizsgálják, hogyan engedhették meg, hogy egy ember ekkora kockázatot vállaljon. 114 millió euró a túlzott...","id":"20180919_Nehany_nap_alatt_elvesztette_minden_vagyonat_az_egyik_leggazdagabb_norveg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5998f979-d028-4ac5-b4bf-b5b8049f263c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b798329e-4399-432a-b2af-b381d0f0d2bf","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Nehany_nap_alatt_elvesztette_minden_vagyonat_az_egyik_leggazdagabb_norveg","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:46","title":"Néhány nap alatt elvesztette minden vagyonát az egyik leggazdagabb norvég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06dd1977-d438-4fe3-b8a8-35af2ecf5ee3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több mint 1 millióan bele is haltak a kórba.","shortLead":"Több mint 1 millióan bele is haltak a kórba.","id":"20180918_Vilagszerte_10_millioan_betegedtek_meg_tavaly_tuberkulozis_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06dd1977-d438-4fe3-b8a8-35af2ecf5ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a3bdb6-fa35-4377-aca8-39158823f34a","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Vilagszerte_10_millioan_betegedtek_meg_tavaly_tuberkulozis_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 18. 22:01","title":"Világszerte 10 millióan betegedtek meg tavaly tuberkulózis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Alibaba inkább nem hoz létre egymillió munkahelyet az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Az Alibaba inkább nem hoz létre egymillió munkahelyet az Egyesült Államokban. ","id":"20180920_Trump_miatt_hatralt_ki_amerikai_terjeszkedesebol_az_Alibaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085344b0-81de-44b8-be4e-8351adaaf095","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Trump_miatt_hatralt_ki_amerikai_terjeszkedesebol_az_Alibaba","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:15","title":"Trump miatt hátrált ki amerikai terjeszkedéséből az Alibaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f1baeb-c8fe-4f11-9d48-a8f9e97a06a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Pályázatot hirdettek, 105 millió forintot osztanak szét.","shortLead":"Pályázatot hirdettek, 105 millió forintot osztanak szét.","id":"20180920_Ha_a_mediatanacson_mulik_2020ban_sem_maradunk_tortenelmi_dokumentumfilmek_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75f1baeb-c8fe-4f11-9d48-a8f9e97a06a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126310cb-e643-42f7-860c-2b584ab7e8b7","keywords":null,"link":"/kultura/20180920_Ha_a_mediatanacson_mulik_2020ban_sem_maradunk_tortenelmi_dokumentumfilmek_nelkul","timestamp":"2018. szeptember. 20. 15:40","title":"Ha a médiatanácson múlik, 2020-ban sem maradunk történelmi dokumentumfilmek nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05c385e-f822-4118-9375-0606018f1bc8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kisfiú apja a helyi szennyvízcsatorna-hálózat egyik karbantartója volt, egy elszakadt kötél miatt halt meg. Az eset után a civilek és egy kormányzati szervezet is megszólaltak, mivel a hasonló munkahelyi balesetek miatt évente több száz ember hal meg Indiában.","shortLead":"A kisfiú apja a helyi szennyvízcsatorna-hálózat egyik karbantartója volt, egy elszakadt kötél miatt halt meg. Az eset...","id":"20180919_43_ezer_dollart_gyujtottek_egyetlen_nap_alatt_az_edesapjat_gyaszolo_indiai_kisfiunak_aki_a_Twitteren_lett_hires","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f05c385e-f822-4118-9375-0606018f1bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed60794-1ab1-4a1f-b03a-8e6420ef2ae1","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_43_ezer_dollart_gyujtottek_egyetlen_nap_alatt_az_edesapjat_gyaszolo_indiai_kisfiunak_aki_a_Twitteren_lett_hires","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:44","title":"43 ezer dollárt gyűjtöttek egyetlen nap alatt az édesapját gyászoló indiai kisfiúnak, aki a Twitteren lett híres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06fd0916-990b-4049-93c3-47559f470bca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rendőri forgalomirányítással ritkán találkozhatnak az autósok és a gyalogosok, ezért megkophat az ezzel kapcsolatos tudás. Ezért időről időre érdemes felfrissíteni azt.","shortLead":"Rendőri forgalomirányítással ritkán találkozhatnak az autósok és a gyalogosok, ezért megkophat az ezzel kapcsolatos...","id":"20180920_emlekszik_meg_a_rendori_karjelzesek_jelentesere_sokat_segit_ez_a_rovid_video_autos_jarokelo_gyalogos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06fd0916-990b-4049-93c3-47559f470bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"645ad16a-2756-42e9-99e3-6a4a22f8556e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_emlekszik_meg_a_rendori_karjelzesek_jelentesere_sokat_segit_ez_a_rovid_video_autos_jarokelo_gyalogos","timestamp":"2018. szeptember. 20. 06:41","title":"Emlékszik még a rendőri karjelzések jelentésére? Sokat segít ez a rövid videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97869d74-ad92-4303-9b33-2838169d5bcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat egy tartozását folyamatosan törlesztő nőt tett az utcára, gyermekével és élettársával együtt.","shortLead":"Az önkormányzat egy tartozását folyamatosan törlesztő nőt tett az utcára, gyermekével és élettársával együtt.","id":"20180919_Ujabb_csaladot_lakoltattak_ki_most_a_IX_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97869d74-ad92-4303-9b33-2838169d5bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27468e01-268a-4be7-8a15-432a4ec8b41f","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Ujabb_csaladot_lakoltattak_ki_most_a_IX_keruletben","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:59","title":"Újabb családot lakoltattak ki, most a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A politikusok legalábbis optimisták.","shortLead":"A politikusok legalábbis optimisták.","id":"20180919_Brexit_elerheto_kozelsegben_a_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa573c62-1242-4dcc-bcb2-2a138f000f23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Brexit_elerheto_kozelsegben_a_megallapodas","timestamp":"2018. szeptember. 19. 16:44","title":"Brexit: elérhető közelségben a megállapodás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]