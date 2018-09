Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7852fb84-2703-45bb-bf62-b9e3c6a30e97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV úgy tudja, az épületet borító lapok egy része meglazult, félő, hogy a burkolat darabjai lezuhanhatnak.","shortLead":"Az ATV úgy tudja, az épületet borító lapok egy része meglazult, félő, hogy a burkolat darabjai lezuhanhatnak.","id":"20180920_pecsi_egyetem_klinikai_tomb_burkolat_hibak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7852fb84-2703-45bb-bf62-b9e3c6a30e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2696e045-c8cd-432c-be0f-e9d1ba7dc58b","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_pecsi_egyetem_klinikai_tomb_burkolat_hibak","timestamp":"2018. szeptember. 20. 06:16","title":"Három éve újították fel, máris veszélyes lehet a pécsi egyetemi klinika burkolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510b6fc6-117a-4929-a39d-dc8c87d9d46e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az 55 éves egykori sportoló helyi idő szerint kedden jelentette be, hogy 1-1 millió dollárt fog átutalni az amerikai vöröskeresztnek és a hurrikán áldozatait segítő egyik alapítványnak.","shortLead":"Az 55 éves egykori sportoló helyi idő szerint kedden jelentette be, hogy 1-1 millió dollárt fog átutalni az amerikai...","id":"20180919_Florence_hurrikan_ketmillio_dollarral_segit_Michael_Jordan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=510b6fc6-117a-4929-a39d-dc8c87d9d46e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86870231-fe6a-4096-a210-989ad8fee110","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Florence_hurrikan_ketmillio_dollarral_segit_Michael_Jordan","timestamp":"2018. szeptember. 19. 16:49","title":"Florence hurrikán: kétmillió dollárral segít Michael Jordan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa5b7bb8-50c0-404e-a0c0-5588ef27fd41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kivitelezési szerződést már meg is kötötték.","shortLead":"A kivitelezési szerződést már meg is kötötték.","id":"20180918_500_milliot_koltottek_volna_akar_1_milliardba_is_kerulhet_a_csepeli_kezilabdacsarnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa5b7bb8-50c0-404e-a0c0-5588ef27fd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4708382a-411c-44c4-a46a-68284242961a","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_500_milliot_koltottek_volna_akar_1_milliardba_is_kerulhet_a_csepeli_kezilabdacsarnok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:39","title":"500 milliót költöttek volna, akár 1 milliárdba is kerülhet a csepeli kézilabdacsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c42ab1a-67df-4a40-a688-9f7ff589c58d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A létesítményeket napelem működheti, a pad 100%-ban magyar fejlesztésű.","shortLead":"A létesítményeket napelem működheti, a pad 100%-ban magyar fejlesztésű.","id":"20180918_Telefontoltesre_alkalmas_okospadot_wifit_es_ingyen_konyvet_helyeztek_el_Kaszasdulon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c42ab1a-67df-4a40-a688-9f7ff589c58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78ceb61-def3-44c6-95c1-da805a6df2f6","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Telefontoltesre_alkalmas_okospadot_wifit_es_ingyen_konyvet_helyeztek_el_Kaszasdulon","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:58","title":"Telefontöltésre alkalmas okospadot, wifit és ingyenkönyvet helyeztek el Kaszásdűlőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba56449-2a49-479a-a0e5-6738db416728","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bemutatja: Daniel Ricciardo.","shortLead":"Bemutatja: Daniel Ricciardo.","id":"20180920_Repulogepen_edzeni_Nem_lehetetlen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aba56449-2a49-479a-a0e5-6738db416728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1b7a59-835e-48ac-852f-d8bbac20dae9","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Repulogepen_edzeni_Nem_lehetetlen","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:18","title":"Repülőgépen edzeni? Nem lehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910d9367-44cb-4916-9f10-dbbdcc8cea47","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Az orwelli nagy hazugságok után most másfajta hazugságokra épülnek rendszerek Magyarországban és Lengyelországban. A demokrácia és a szabad verseny leépül és összeesküvés-elméletekben hisz mindenki. Anne Applebaum legújabb elemzésében hosszan ír Schmidt Máriáról is, szerinte ő a hazugságok egyik első számú kitalálója.","shortLead":"Az orwelli nagy hazugságok után most másfajta hazugságokra épülnek rendszerek Magyarországban és Lengyelországban...","id":"20180919_anne_applebaum_the_atlantic_magyarorszag_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=910d9367-44cb-4916-9f10-dbbdcc8cea47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb295be-0a84-4d6a-ae8d-05102676cad2","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_anne_applebaum_the_atlantic_magyarorszag_oroszorszag","timestamp":"2018. szeptember. 19. 05:30","title":"Applebaum: Magyarország még a hazugságait is Oroszországról másolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Átlátszó tett közzé egy drónvideót, amely Tiborcz István ingatlanos érdekeltségeit mutatja be, madárszemmel. ","shortLead":"Az Átlátszó tett közzé egy drónvideót, amely Tiborcz István ingatlanos érdekeltségeit mutatja be, madárszemmel. ","id":"20180920_Dronvideon_nezheti_meg_Orban_Viktor_vejenek_kastelyat_es_egyeb_finomsagait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca6bc5e0-d6bf-4947-b1aa-e1f38c1e88dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868e5f2d-598d-4ac5-9daf-b5d1e55403d3","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Dronvideon_nezheti_meg_Orban_Viktor_vejenek_kastelyat_es_egyeb_finomsagait","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:51","title":"Drónvideón nézheti meg Orbán Viktor vejének kastélyát és egyéb finomságait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c132d2f2-73f5-4ab1-9236-ca12f91e934e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kekszek, pudingok és brownie is szerepelt a kínálatban, némi extrával.","shortLead":"Kekszek, pudingok és brownie is szerepelt a kínálatban, némi extrával.","id":"20180919_Marihuanas_sutiket_arult_a_templomban_ket_amerikai_no","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c132d2f2-73f5-4ab1-9236-ca12f91e934e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d63c3dd-93ab-49ad-b0ad-081d0a4cc4a7","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Marihuanas_sutiket_arult_a_templomban_ket_amerikai_no","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:40","title":"Marihuánás sütiket árult a templomban két amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]