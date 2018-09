Nemrég jelentette be a 82 éves Robert Redford, hogy felhagy a színészkedéssel – ám máris visszakozik. A People-nek ugyanis ezt nyilatkozta csütörtökön, az The Old Man & the Gun című film New York-i premierjén:

Hiba volt azt mondani, hogy nyugdíjba megyek. Hiszen az ember sosem tudhatja, mit hoz a jövő. De úgy tűnt, hogy talán itt az ideje más dolgokra koncentrálni. Ráadásul a filmről is elvonta a figyelmet.

A színész még augusztusban döntött úgy, hogy visszavonul:

Úgy érzem, hogy ennyi elég volt. És miért is ne búcsúzzak olyasvalamivel, ami ennyire felemelő és pozitív

– tette hozzá a színész, legújabb és egyben utolsó színészi alakítására utalva.

A David Lowery rendezte The Old Man & The Gun című, igazi történeten alapuló filmben Redford az amerikai bűnöző, Forrest Tucker bőrébe bújik, akit 17-szer kaptak el bankrablásért és minden alkalommal bebörtönözték, ám neki sikerült megszöknie.

"Életem ezen pontján óriási élmény volt számomra ennek a karakternek a megformálása" – jegyezte meg Redford. A 2004-ben elhunyt Tucker bűnözői karrierje több mint hatvan évet ölel fel. Redford az 1960-as években kezdte színészi pályafutását.

A kaliforniai születésű színész partnere Sissy Spacek lesz a moziban, amely szeptember 28-án debütál az Egyesült Államokban.