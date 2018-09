Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecfc1894-6c24-4e7c-97d3-acb2efbc222c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lett mintaprogram belőle. ","shortLead":"Nem lett mintaprogram belőle. ","id":"20180926_Ilyen_is_van_nyereseges_stadion_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecfc1894-6c24-4e7c-97d3-acb2efbc222c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3db167-915c-4258-ab4e-c542665e5723","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Ilyen_is_van_nyereseges_stadion_Magyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:49","title":"Ilyen is van: nyereséges stadion Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e940c7-ba16-49db-b669-1ba7d74d077b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Házhoz\" megy a radiológus.","shortLead":"\"Házhoz\" megy a radiológus.","id":"20180926_Szokatlan_lepesre_szanta_el_magat_egy_civil_szervezet_hogy_csokkentse_a_varolistakat_az_egeszsegugyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42e940c7-ba16-49db-b669-1ba7d74d077b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7be646-aa07-449b-9c3b-4c868de6b9ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Szokatlan_lepesre_szanta_el_magat_egy_civil_szervezet_hogy_csokkentse_a_varolistakat_az_egeszsegugyben","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:19","title":"Szokatlan lépésre szánta el magát egy civil szervezet, hogy csökkentse a várólistákat az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha gyanús e-mailt kap, inkább ne nyissa meg!","shortLead":"Ha gyanús e-mailt kap, inkább ne nyissa meg!","id":"20180925_Csalokra_figyelmeztet_az_MKB_Bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed9d70fd-2138-4d24-a375-177a3e222bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef42bfd5-6a75-4dc8-ad3a-3ba0d38e6e5a","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_Csalokra_figyelmeztet_az_MKB_Bank","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:54","title":"Csalókra figyelmeztet az MKB Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07a25173-c1d3-4597-9321-fdf886138a89","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A nemzetközi tervpályázat eredményhirdetése 2019 első negyedévében várható. ","shortLead":"A nemzetközi tervpályázat eredményhirdetése 2019 első negyedévében várható. ","id":"20180925_Vegul_15_epitesziroda_palyazik_az_uj_Kozlekedesi_Muzeum_tervezesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07a25173-c1d3-4597-9321-fdf886138a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"357867f9-9044-4218-ab0d-b42bfafe95cc","keywords":null,"link":"/kultura/20180925_Vegul_15_epitesziroda_palyazik_az_uj_Kozlekedesi_Muzeum_tervezesere","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:20","title":"Végül 15 építésziroda pályázik az új Közlekedési Múzeum tervezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Barterblokkot hoz létre az Európai Unió Iránnal annak érdekében, hogy a várható amerikai szankciók ne sújtsák azokat a cégeket, melyek továbbra is üzleti kapcsolatban maradnak Teheránnal.","shortLead":"Barterblokkot hoz létre az Európai Unió Iránnal annak érdekében, hogy a várható amerikai szankciók ne sújtsák azokat...","id":"20180925_Elfeledett_kommunista_kulkereskedelmi_trukkel_verne_at_Brusszel_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce557b0-7fc4-421a-b292-d4c0ccfa7424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Elfeledett_kommunista_kulkereskedelmi_trukkel_verne_at_Brusszel_Trumpot","timestamp":"2018. szeptember. 25. 10:45","title":"Elfeledett kommunista trükkel verné át Brüsszel Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"495f09f5-bdcf-4a40-92eb-d1805d3a6659","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Meg kell ismételni a rendkívüli közgyűlést.","shortLead":"Meg kell ismételni a rendkívüli közgyűlést.","id":"20180926_kemeny_denes_vizilabda_szovetseg_kozgyules_elnokvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=495f09f5-bdcf-4a40-92eb-d1805d3a6659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d3ae12-5fe3-44b3-8269-dcaa8e7d9f48","keywords":null,"link":"/sport/20180926_kemeny_denes_vizilabda_szovetseg_kozgyules_elnokvalasztas","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:49","title":"Elsőre nem sikerült megválasztani Kemény Dénes utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány célja továbbra is a teljes foglalkoztatottság.","shortLead":"A kormány célja továbbra is a teljes foglalkoztatottság.","id":"20180925_Orban_szerint_a_munkanelkuliseg_a_problema_nem_a_munkaerohiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dbed390-3fe9-4249-910e-1e395df9e50c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a13e74a5-c576-4d94-99c7-c507f8f1acd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Orban_szerint_a_munkanelkuliseg_a_problema_nem_a_munkaerohiany","timestamp":"2018. szeptember. 25. 16:22","title":"Orbán szerint a munkanélküliség a probléma, nem a munkaerőhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af2b6f-408d-4501-b684-d3457086c947","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rektort három éve a szombathelyi főiskola kancellárja jelentette fel, mert a piaci árnál jóval olcsóbban és pályáztatás nélkül adta bérbe a klubot. A volt rektor nem ismerte el a bűnösségét.","shortLead":"A rektort három éve a szombathelyi főiskola kancellárja jelentette fel, mert a piaci árnál jóval olcsóbban és...","id":"20180926_Joleti_intezmeny_volt__allitja_a_birosagnak_az_egyetemi_klub_berbeadasaba_belebuko_rektor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01af2b6f-408d-4501-b684-d3457086c947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2482bd0f-3c71-47cb-8779-6153eaf7a456","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Joleti_intezmeny_volt__allitja_a_birosagnak_az_egyetemi_klub_berbeadasaba_belebuko_rektor","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:14","title":"\"Jóléti intézmény volt\" - állítja a bíróságnak az egyetemi klub bérbeadásába belebukó rektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]