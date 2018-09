Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e84a3f16-6445-42bb-a305-27b689b7d552","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos meghajtású BMW i3-as duója mostantól létezik 120 amperórára növelt tárolókapacitású változatban is. Ezzel, elvileg már a gyakorlatias mérés szerint is megvan a 300 kilométeres hatótáv.","shortLead":"A tisztán elektromos meghajtású BMW i3-as duója mostantól létezik 120 amperórára növelt tárolókapacitású változatban...","id":"20180928_BMW_i3_120_kWh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84a3f16-6445-42bb-a305-27b689b7d552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b8133b-c9b9-4217-8af2-c8bf114674a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_BMW_i3_120_kWh","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:23","title":"Megjött a legcombosabb elektromos BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d282f5-deee-4169-b0fb-85b3f6c72700","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Valtteri Bottas nyerte a Formula-1-es Orosz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. Mellőle csapattársa, a négyszeres világbajnok Lewis Hamilton indulhat.","shortLead":"Valtteri Bottas nyerte a Formula-1-es Orosz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd...","id":"20180929_a_mercedese_az_elso_sor_szocsiban_bottas_hamilton_vettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6d282f5-deee-4169-b0fb-85b3f6c72700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e043400b-ac50-4c0c-baca-faee3eeb685a","keywords":null,"link":"/sport/20180929_a_mercedese_az_elso_sor_szocsiban_bottas_hamilton_vettel","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:25","title":"A Mercedesé az első sor Szocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eaca993-3402-4759-a87d-6ea4a26b6a15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Teljes harckészültséget rendelt el Aleksandar Vucsics köztársasági elnök szombaton, mert a koszovói különleges rendőri alakulat mintegy albán nemzetiségű 60 tagját a többségében szerbek lakta Észak-Koszovóba vezényelték – jelentette be a szerbiai közszolgálati televízió (RTS). A válság valószínűleg kapcsolatban van azzal is, hogy az utóbbi hetekben ismét napirendre került egy koszovói-szerbiai területcsere lehetősége.



","shortLead":"Teljes harckészültséget rendelt el Aleksandar Vucsics köztársasági elnök szombaton, mert a koszovói különleges rendőri...","id":"20180929_Teljes_harckeszultsegbe_helyeztek_a_szerb_hadsereget_Koszovo_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9eaca993-3402-4759-a87d-6ea4a26b6a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec424f54-2e10-4e40-af69-addb2f426428","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Teljes_harckeszultsegbe_helyeztek_a_szerb_hadsereget_Koszovo_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:38","title":"Teljes harckészültségbe helyezték a szerb hadsereget Koszovó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9194937-8cb1-4e03-872c-4b50bd5acdec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint négy éve történt a Malaysia Airlines 370-es járatának katasztrófája, de igazából azóta sem tudni, mi történt a géppel. A National Geographic most dokumentumfilmes keretek között igyekszik bemutatni, hogy a rendelkezésre álló információk alapján nagyjából mi történhetett az utasszállítóval.","shortLead":"Több mint négy éve történt a Malaysia Airlines 370-es járatának katasztrófája, de igazából azóta sem tudni, mi történt...","id":"20180927_malaysian_airlines_mh370_eltunt_malaj_utasszallito_repulogep_thai_obol_national_geogprahic_draining_the_ocean","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9194937-8cb1-4e03-872c-4b50bd5acdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4956b6-16c4-450f-b3ea-89330492c203","keywords":null,"link":"/tudomany/20180927_malaysian_airlines_mh370_eltunt_malaj_utasszallito_repulogep_thai_obol_national_geogprahic_draining_the_ocean","timestamp":"2018. szeptember. 27. 19:03","title":"\"Halálspirálba\" kerülhetett: rekonstruálták, mi történhetett a 227 utassal eltűnt maláj géppel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy másik bliccelővel épp most fizettettek be 800 ezer forintot. Ő 56-szor utazott jegy nélkül.","shortLead":"Egy másik bliccelővel épp most fizettettek be 800 ezer forintot. Ő 56-szor utazott jegy nélkül.","id":"20180928_600_birsagot_gyujtott_be_a_MAV_rekorder_blicceloje_9_millioval_log_a_vasutnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8395a2c-230e-4484-a204-f9ccf710679e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_600_birsagot_gyujtott_be_a_MAV_rekorder_blicceloje_9_millioval_log_a_vasutnak","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:49","title":"600 bírságot gyűjtött be a MÁV rekorder bliccelője, 9 millióval lóg a vasútnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Azonnali stábjának ismét nem sikerült bejutnia a csütörtöki kormányinfóra. Holott erre korábban maga Gulyás Gergely tett ígéretet a lap kamerái előtt.","shortLead":"Az Azonnali stábjának ismét nem sikerült bejutnia a csütörtöki kormányinfóra. Holott erre korábban maga Gulyás Gergely...","id":"20180927_Gulyas_megigerte_megsem_engedtek_be_a_kormanyinfora_Ungar_Peter_lapjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c992c5f-e4a3-4417-946e-4aeacf8f35ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Gulyas_megigerte_megsem_engedtek_be_a_kormanyinfora_Ungar_Peter_lapjat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 18:46","title":"Gulyás megígérte, mégsem engedték be a kormányinfóra Ungár Péter lapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcad858a-2de4-47ac-a995-29ff76f94eef","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A Déli és a Nyugati pályaudvar közé épített szuperalagút ötletét vázolták föl ismét szakértők és döntéshozók a Déli jövőjéről szóló fórumon. A szép számban jelen levő lakók kíváncsian hallgatták a víziókat, de a végén többen sérelmezték, hogy a mindennapi problémáikat nem hallgatja meg senki.","shortLead":"A Déli és a Nyugati pályaudvar közé épített szuperalagút ötletét vázolták föl ismét szakértők és döntéshozók a Déli...","id":"20180928_Deli_palyaudvar_jovoje_forum_Vitezy_David_Pokorni_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcad858a-2de4-47ac-a995-29ff76f94eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"638b6102-3396-4f35-837e-5804dc169cef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Deli_palyaudvar_jovoje_forum_Vitezy_David_Pokorni_Zoltan","timestamp":"2018. szeptember. 28. 06:15","title":"300 milliárdos alagutat álmodtak a Déli pályaudvar alá, a lakók meg csak néztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dec46f-03d0-4156-9898-e9588399769b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar szállítmányozó a nagykereskedelmi áraikat egyeztető kamiongyártók ellen indított pert. Két éve már eurómilliárdokra büntették a négy legnagyobb kamiongyártót kartellezés miatt – az ötödiket pedig csak azért nem, mert ő dobta fel a többi céget.","shortLead":"A magyar szállítmányozó a nagykereskedelmi áraikat egyeztető kamiongyártók ellen indított pert. Két éve már...","id":"20180928_Kartellezessel_vadolja_a_kamiongyartokat_a_Waberers_nem_lesz_egyszeru_bizonyitania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48dec46f-03d0-4156-9898-e9588399769b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce306ec-acc4-4c75-bc28-99620407ffec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Kartellezessel_vadolja_a_kamiongyartokat_a_Waberers_nem_lesz_egyszeru_bizonyitania","timestamp":"2018. szeptember. 28. 10:13","title":"Kartellezéssel vádolja a kamiongyártókat a Waberer's, nem lesz egyszerű bizonyítania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]