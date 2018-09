Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"202fb740-4eaf-425b-92c0-96a94c8c8615","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tállai Andráson.

","shortLead":"Tállai Andráson.

","id":"20180929_Orban_Viktor_buggyos_nadragja_nem_vart_helyen_bukkant_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=202fb740-4eaf-425b-92c0-96a94c8c8615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce289b5-a058-4b9c-9dec-ded39a099f4f","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Orban_Viktor_buggyos_nadragja_nem_vart_helyen_bukkant_fel","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:02","title":"Orbán Viktor buggyos nadrágja nem várt helyen bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbra is rács mögött marad a Kuciak-gyilkosság négy, a napokban őrizetbe vett gyanúsítottja.","shortLead":"Továbbra is rács mögött marad a Kuciak-gyilkosság négy, a napokban őrizetbe vett gyanúsítottja.","id":"20180930_Elozetesbe_kerultek_a_Kuciakgyilkossag_gyanusitottjai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fb93a5-8570-4493-9f23-57bf3625d569","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Elozetesbe_kerultek_a_Kuciakgyilkossag_gyanusitottjai","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:12","title":"Előzetesbe kerültek a Kuciak-gyilkosság gyanúsítottjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa24ffc-2ead-4377-b5ca-950c31ca5793","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hiába fogadkozott José Mourinho, megint kikaptak. ","shortLead":"Hiába fogadkozott José Mourinho, megint kikaptak. ","id":"20180929_manchester_united_rossz_szezonkezdet_west_ham_united_jose_mourinho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caa24ffc-2ead-4377-b5ca-950c31ca5793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc7c844-022b-4676-8f85-0ace1bd86e1f","keywords":null,"link":"/sport/20180929_manchester_united_rossz_szezonkezdet_west_ham_united_jose_mourinho","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:27","title":"Egyre mélyebbre kerül a ManU – itt az újabb vereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Reprezentatív felmérést készített a Publicus Intézet a magyarországi szegénységről, e szerint az elmúlt öt évben még a Fideszre szavazók szerint is többen lettek a szegények, vagy legalábbis nem csökkent a számuk. ","shortLead":"Reprezentatív felmérést készített a Publicus Intézet a magyarországi szegénységről, e szerint az elmúlt öt évben még...","id":"20180929_szegenyseg_kozvelemeny_kutatas_publicus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49aecf51-28be-4232-98e5-c1e815198b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1f376ae-38a6-419d-becc-e4a9cb0b55a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_szegenyseg_kozvelemeny_kutatas_publicus","timestamp":"2018. szeptember. 29. 11:08","title":"Növekvő szegénység: a magyarok többsége lesújtó véleménnyel van a kormányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57e0e2a3-5d54-4416-8b6c-5735c7b03da1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egyetlen év alatt több mint duplájára nőhet a magyarországi napenergia-termelő kapacitás, de az unióban még mindig jelentősen le leszünk maradva.","shortLead":"Egyetlen év alatt több mint duplájára nőhet a magyarországi napenergia-termelő kapacitás, de az unióban még mindig...","id":"20180929_napenergia_400MW_kapacitasbovules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57e0e2a3-5d54-4416-8b6c-5735c7b03da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"746a6155-9131-4e03-be2e-5fd8cf88d758","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180929_napenergia_400MW_kapacitasbovules","timestamp":"2018. szeptember. 29. 15:52","title":"Rekord jöhet a napenergia-termelésben, de ez még mindig édeskevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bfc5ed2-859b-4939-96f4-1abcf5714da7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Míg Andy Warhol és az ő 105 millió dolláros rekordja majdnem négy évig élvezhette csúcstartó szerepét, addig az őt váltó mai csúcstartót, vagyis Jean-Michel Basquiatot máris le akarja söpörni a trónról David Hockney csodálatos 1972-es Egy művész portréja (Medence két alakkal) című vászna, amelyet 80 millió dolláros becsérték körül indít a Christie’s. Hogy a trónfosztás megtörténik-e, arról majd a novemberi New York-i aukció után számolunk be.","shortLead":"Míg Andy Warhol és az ő 105 millió dolláros rekordja majdnem négy évig élvezhette csúcstartó szerepét, addig az őt...","id":"20180930_Hol_van_mar_a_Warholrekord_A_legdragabb_kortars_mukincsek_nyomaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bfc5ed2-859b-4939-96f4-1abcf5714da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac747c4-9f5b-48da-bf30-4bbb37f5d669","keywords":null,"link":"/kultura/20180930_Hol_van_mar_a_Warholrekord_A_legdragabb_kortars_mukincsek_nyomaban","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:28","title":"Íme: a világ legdrágább festménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc60b75a-bfd6-45fd-86e0-6094c374a8eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először csak fenyegette, de volt, hogy meg is verte a férfit.","shortLead":"Először csak fenyegette, de volt, hogy meg is verte a férfit.","id":"20180930_Tobb_szazezer_forintot_zsarolt_ki_egy_kisgepszerelotol_egy_nagykatai_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc60b75a-bfd6-45fd-86e0-6094c374a8eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfb0efe-ff8a-4dc9-9aed-312b773cedc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Tobb_szazezer_forintot_zsarolt_ki_egy_kisgepszerelotol_egy_nagykatai_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:12","title":"Több százezer forintot zsarolt ki egy kisgépszerelőtől egy nagykátai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d6a3f2-d19d-4fe3-b588-d891cdae8881","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Nem, nem az ufók.","shortLead":"Nem, nem az ufók.","id":"20180929_Hamarosan_az_urbol_is_megfigyelik_Magyarorszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2d6a3f2-d19d-4fe3-b588-d891cdae8881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e0ec88-ca22-4ee4-aae2-ff238e5e2343","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_Hamarosan_az_urbol_is_megfigyelik_Magyarorszagot","timestamp":"2018. szeptember. 29. 18:31","title":"Hamarosan az űrből is megfigyelik Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]