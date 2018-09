Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caa24ffc-2ead-4377-b5ca-950c31ca5793","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hiába fogadkozott José Mourinho, megint kikaptak. ","shortLead":"Hiába fogadkozott José Mourinho, megint kikaptak. ","id":"20180929_manchester_united_rossz_szezonkezdet_west_ham_united_jose_mourinho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=caa24ffc-2ead-4377-b5ca-950c31ca5793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc7c844-022b-4676-8f85-0ace1bd86e1f","keywords":null,"link":"/sport/20180929_manchester_united_rossz_szezonkezdet_west_ham_united_jose_mourinho","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:27","title":"Egyre mélyebbre kerül a ManU – itt az újabb vereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ab5b6d-5f8c-4224-b329-4976015e83c0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezzel szerelnék le a csapat szereplése miatt csalódott drukkereket, két százalékot kapnának a városi tulajdonrészből ingyen. ","shortLead":"Ezzel szerelnék le a csapat szereplése miatt csalódott drukkereket, két százalékot kapnának a városi tulajdonrészből...","id":"20180928_Tulajdonreszt_kapnanak_a_szurkolok_a_diosgyori_fociklubbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3ab5b6d-5f8c-4224-b329-4976015e83c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605e4355-b507-4b1b-9e01-4c7813f06dc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Tulajdonreszt_kapnanak_a_szurkolok_a_diosgyori_fociklubbol","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:12","title":"Tulajdonrészt kapnának a szurkolók a diósgyőri fociklubból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f970a402-49aa-47d8-bda2-ca304d7e4d34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Idióták és gyüttmentek kérdéseire nem válaszolnék” – írta a tőle megszokott stílusban Sallai R Benedek a párttársainak, akik a Szél Bernadett elleni újabb fegyelmi kezdeményezése miatt bírálták.","shortLead":"„Idióták és gyüttmentek kérdéseire nem válaszolnék” – írta a tőle megszokott stílusban Sallai R Benedek...","id":"20180928_Anyukajat_ejtse_teherbe_apukaja_ravatalan__ujabb_Sallailevel_borzolja_a_kedelyeket_az_LMPben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f970a402-49aa-47d8-bda2-ca304d7e4d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91355f8c-653a-416e-9a2c-90c31cad0a10","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Anyukajat_ejtse_teherbe_apukaja_ravatalan__ujabb_Sallailevel_borzolja_a_kedelyeket_az_LMPben","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:41","title":"Újabb Sallai-levél borzolja a kedélyeket az LMP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0629916b-55e8-4a30-a60a-e067e95f35ff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szarvasbőgést fotózott a barcsi erdőben az MTI munkatársa. A látvány önmagáért beszél.","shortLead":"Szarvasbőgést fotózott a barcsi erdőben az MTI munkatársa. A látvány önmagáért beszél.","id":"20180929_Amikor_meg_kell_mutatni_ki_az_igazi_him__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0629916b-55e8-4a30-a60a-e067e95f35ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c5ee9f-2a22-45df-bafd-6e1b9b35ace8","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Amikor_meg_kell_mutatni_ki_az_igazi_him__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 29. 13:30","title":"Amikor meg kell mutatni, ki az igazi hím - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2c7ad4-f325-42bd-8f4b-eb0cbb97dc2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kevesebb mint két perc alatt bemutatják, mi történt az I. világháborúban. ","shortLead":"Kevesebb mint két perc alatt bemutatják, mi történt az I. világháborúban. ","id":"20180929_Ilyet_sem_lattak_meg_videografikan_az_I_vilaghaboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf2c7ad4-f325-42bd-8f4b-eb0cbb97dc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7359eff8-1f0b-4413-bad6-c34eec72f378","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Ilyet_sem_lattak_meg_videografikan_az_I_vilaghaboru","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:23","title":"Ilyet sem láttak még: videógrafikán az I. világháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lengyel kormány is csökkentené a társasági adót.","shortLead":"A lengyel kormány is csökkentené a társasági adót.","id":"20180929_A_lengyelek_keresztulhuznak_Orban_szamitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55866d3-3def-4efe-88c9-cfe4e89ff243","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_A_lengyelek_keresztulhuznak_Orban_szamitasat","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:16","title":"A lengyelek keresztülhúznák Orbán számítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9773debf-f8a2-495c-af56-f65b7e6bae26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A légihídtól való elvontatás után nem szólt a sofőr a pilótának, hogy húzza be a repülőgép parkolófékjét, így a bokorban kötött ki egy brazil A320-as repülőgép a Sao Paulo-i nemzetközi repülőtéren.

","shortLead":"A légihídtól való elvontatás után nem szólt a sofőr a pilótának, hogy húzza be a repülőgép parkolófékjét...","id":"20180929_Most_bokorba_gurult_egy_Airbus__kulonleges_a_latvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9773debf-f8a2-495c-af56-f65b7e6bae26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81159b91-b462-4333-953c-2bb098bdeeaa","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Most_bokorba_gurult_egy_Airbus__kulonleges_a_latvany","timestamp":"2018. szeptember. 29. 13:04","title":"Most bokorba gurult egy Airbus – különleges a látvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar úszó 100 méter vegyesen és 200 méter pillangón lett aranyérmes.","shortLead":"A magyar úszó 100 méter vegyesen és 200 méter pillangón lett aranyérmes.","id":"20180928_Ket_gyozelemmel_jo_idokkel_kezdett_Hosszu_Katinka_Eindhovenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13223e63-cd47-4493-8905-bc784dd9997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db854c04-4adb-4ea7-a296-41f6ff9ecd50","keywords":null,"link":"/sport/20180928_Ket_gyozelemmel_jo_idokkel_kezdett_Hosszu_Katinka_Eindhovenben","timestamp":"2018. szeptember. 28. 21:55","title":"Két győzelemmel, jó időkkel kezdett Hosszú Katinka az úszó vk eindhoveni állomásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]