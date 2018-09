Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f53277be-9609-4ab1-ae29-ba39bbf83569","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hét órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek, estig eldől, hogy a nyugat-balkáni ország eleget tesz-e a görögökkel kötött megállapodásnak. Ha a szavazók nagyobb része igennel voksol, és a parlament is rábólint az ezzel járó alkotmánymódosításra, akkor folytatódhat az ország európai uniós és NATO-integrációja is.","shortLead":"Hét órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek, estig eldől, hogy a nyugat-balkáni ország eleget tesz-e a görögökkel kötött...","id":"20180930_Megkezdodott_a_nepszavazas_Macedoniaban_nemsokara_kiderul_megvaltozike_az_orszag_neve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f53277be-9609-4ab1-ae29-ba39bbf83569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b42710-1620-4ca2-877f-a2cd1c249178","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Megkezdodott_a_nepszavazas_Macedoniaban_nemsokara_kiderul_megvaltozike_az_orszag_neve","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:05","title":"Megkezdődött a népszavazás Macedóniában, nemsokára kiderül, megváltozik-e az ország neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Eredetileg úgy volt, hogy október 1-től lép hatályba a rendelet. Aztán a hirado.hu megtudta, hogy halasztás lesz. És a nap végére meg is jelent a rendelet, amely január elsejére tolta a hatálybalépést.","shortLead":"Eredetileg úgy volt, hogy október 1-től lép hatályba a rendelet. Aztán a hirado.hu megtudta, hogy halasztás lesz. És...","id":"20180928_Megsem_emelkednek_hetfotol_a_kozjegyzoi_dijak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=352a112f-ee52-4618-b573-74c61427334d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed78585-d158-43e3-a669-14fe198a0117","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180928_Megsem_emelkednek_hetfotol_a_kozjegyzoi_dijak","timestamp":"2018. szeptember. 28. 15:51","title":"Eldőlt, januártól emelkednek a közjegyzői díjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ed9950-4dc0-4e72-b622-6ece7e183186","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A negyedik Orbán-kormány politikai kinevezettjei, 164 tanácsadó és stratéga több százmillió forintjába kerül havonta az adófizetőknek, évente pedig több milliárdjába. Mesterházy Attila szocialista képviselő kérte ki a minisztériumoktól az adatokat, mi pedig összegeztük.","shortLead":"A negyedik Orbán-kormány politikai kinevezettjei, 164 tanácsadó és stratéga több százmillió forintjába kerül havonta...","id":"20180928_orban_kormany_allamtitkari_apparatus_tanacsadok_szama_burokraciacsokkentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7ed9950-4dc0-4e72-b622-6ece7e183186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8673f108-d164-4e62-bab0-064194d9f691","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_orban_kormany_allamtitkari_apparatus_tanacsadok_szama_burokraciacsokkentes","timestamp":"2018. szeptember. 28. 17:00","title":"Jól meghízott Orbán kormányapparátusa, sok pénzünk van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6251a3-9bf6-442d-921d-9941cd4939b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kis műhelytitok: a Fülkét rendszerint pénteken vesszük fel, így tettünk ezen a héten is. Munkatársaink arról beszélgettek, miként zavarodott meg a teljes kormánypárti kommunikáció Orbán Viktor és körének luxusutazásai kapcsán, és hogy mi a valódi botrány a nyaralási szokások mögött.","shortLead":"Kis műhelytitok: a Fülkét rendszerint pénteken vesszük fel, így tettünk ezen a héten is. Munkatársaink arról...","id":"20180929_Ezt_benezte_a_HVG_meg_Bayer_sem_eleg_bator_hogy_Orban_luxusutjait_megvedje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f6251a3-9bf6-442d-921d-9941cd4939b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a074f1-6a52-4387-bc2a-d7c3de63f999","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_Ezt_benezte_a_HVG_meg_Bayer_sem_eleg_bator_hogy_Orban_luxusutjait_megvedje","timestamp":"2018. szeptember. 29. 12:30","title":"Fülke: ezt benéztük, még Bayer sem elég bátor, hogy Orbán luxusútjait megvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A már korábban közzétett fotók mellett egy tizenöt filmkockából álló videofelvételt is küldtek a Ryugu kisbolygó felszínéről a Hajabusza-2 kutatórobotjai.","shortLead":"A már korábban közzétett fotók mellett egy tizenöt filmkockából álló videofelvételt is küldtek a Ryugu kisbolygó...","id":"20180929_jaxa_hajabusza_2_urszonda_ryugu_aszteroida_elso_video_foto_roverek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c0d347-5d92-40d4-a3f9-0e20714ed65d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_jaxa_hajabusza_2_urszonda_ryugu_aszteroida_elso_video_foto_roverek","timestamp":"2018. szeptember. 29. 08:03","title":"Videót küldött haza az aszteroidán tanyázó japán űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1099c18-bd45-4496-99b9-c23a578f3545","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Legutóbb a Leganéstől kaptak ki, most majdnem otthon verte meg őket a Bilbao.","shortLead":"Legutóbb a Leganéstől kaptak ki, most majdnem otthon verte meg őket a Bilbao.","id":"20180929_Szenved_kuzd_es_pontokat_veszit_a_Barcelona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1099c18-bd45-4496-99b9-c23a578f3545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9317967d-1079-4d59-96ef-98c520610b9e","keywords":null,"link":"/sport/20180929_Szenved_kuzd_es_pontokat_veszit_a_Barcelona","timestamp":"2018. szeptember. 29. 18:53","title":"Szenved, küzd és pontokat veszít a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2994bf10-2073-49fa-a4b0-0fe9317d40a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök pénteken fogták el a férfit, aki megalapozottan gyanúsítható a várpalotai kettős gyilkosság elkövetésével. A Bors szerint beismerő vallomást tett.","shortLead":"A rendőrök pénteken fogták el a férfit, aki megalapozottan gyanúsítható a várpalotai kettős gyilkosság elkövetésével...","id":"20180929_orizetben_a_varpalotai_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2994bf10-2073-49fa-a4b0-0fe9317d40a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aa7ac88-6949-4c3e-a243-23bf2fdc7361","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_orizetben_a_varpalotai_kettos_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2018. szeptember. 29. 12:03","title":"Őrizetben a várpalotai kettős gyilkosság gyanúsítottja - brutális kegyetlenséggel ölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az FBI-nak egy hete van kideríteni, megtörtént-e az, amivel Brett Kavanaugh főbírójelöltet több nő is vádolja.","shortLead":"Az FBI-nak egy hete van kideríteni, megtörtént-e az, amivel Brett Kavanaugh főbírójelöltet több nő is vádolja.","id":"20180929_Trump_elrendelte_az_FBIvizsgalatot_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_fobirojeltolt_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bd53e3-e52c-4612-bd7d-104dce48e7f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180929_Trump_elrendelte_az_FBIvizsgalatot_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_fobirojeltolt_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:35","title":"Trump elrendelte az FBI-vizsgálatot a szexuális zaklatással megvádolt főbíró-jelölt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]