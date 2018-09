Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"86dc0f59-4aae-43ea-90e4-b362df965e7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szemtanú azt mesélte, a baleset okozó sofőr többször is kivágott a szembejövők elé, ő centikkel úszta meg.","shortLead":"A szemtanú azt mesélte, a baleset okozó sofőr többször is kivágott a szembejövők elé, ő centikkel úszta meg.","id":"20180929_Egy_szemtanu_szerint_direkt_okoztak_a_penteki_tomegbalesetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86dc0f59-4aae-43ea-90e4-b362df965e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cc6e81-7dec-4908-af58-e5f80ff2e192","keywords":null,"link":"/cegauto/20180929_Egy_szemtanu_szerint_direkt_okoztak_a_penteki_tomegbalesetet","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:14","title":"Egy szemtanú szerint szándékosan okozták a pénteki tömegbalesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"985b9ed4-61b6-4efe-815c-608ad7444afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kék színben felragyogó meteor útját az ország több pontján megörökítették. ","shortLead":"A kék színben felragyogó meteor útját az ország több pontján megörökítették. ","id":"20180929_meteor_hasitott_at_az_egen_magyarorszag_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=985b9ed4-61b6-4efe-815c-608ad7444afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94dd2d5-f261-47ae-bb8e-dab8b25b8fb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_meteor_hasitott_at_az_egen_magyarorszag_felett","timestamp":"2018. szeptember. 29. 13:36","title":"Csodaszép látvány: meteor hasított át az égen Magyarország felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c2d148-1b8e-4df6-89ce-da9b15daace1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszautasítja az Állami Számvevőszék megállapításait a HÖOK, szerinte megalapozatlan a jelentés, amely vonatkozó törvényeket is figyelmen kívül hagyott. Az ÁSZ is reagált: csak a jogszerű működést vizsgálta, de nem a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájáét, hanem az egyes hallgatói önkormányzatokét.","shortLead":"Visszautasítja az Állami Számvevőszék megállapításait a HÖOK, szerinte megalapozatlan a jelentés, amely vonatkozó...","id":"20180928_Utesvaltas_Hevesen_reagalt_a_Hallgatoi_Onkormanyzatok_Orszagos_Konferenciaja_az_ASZ_jelentesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6c2d148-1b8e-4df6-89ce-da9b15daace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3f15cb-e5da-406f-902a-eed961c6270f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Utesvaltas_Hevesen_reagalt_a_Hallgatoi_Onkormanyzatok_Orszagos_Konferenciaja_az_ASZ_jelentesre","timestamp":"2018. szeptember. 28. 16:05","title":"Ütésváltás: reagált a HÖOK az ÁSZ-jelentésre, és viszont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f89fda-a582-47c0-bf5b-5657f485e57e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csak épp kicsit másképp. Új portréműsort indít a csatorna Apáti Bence műsorvezetésével. Csintalan Sándort érte a megtiszteltetés, hogy az első adás főhőse legyen.","shortLead":"Csak épp kicsit másképp. Új portréműsort indít a csatorna Apáti Bence műsorvezetésével. Csintalan Sándort érte...","id":"20180929_Csintalan_Sandor_ismet_a_HirTVben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6f89fda-a582-47c0-bf5b-5657f485e57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d7d90b-501c-4b28-b2a8-b818b61dd884","keywords":null,"link":"/kultura/20180929_Csintalan_Sandor_ismet_a_HirTVben","timestamp":"2018. szeptember. 29. 08:17","title":"Csintalan Sándor ismét a HírTV-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8789c2-906b-433a-80a2-71db9f0f003e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezen a héten rendezték meg az Európai Sporthetet (ön hallott róla?), a kampányban mozgásra ösztönzik a lakosságot. Itt az összesítés arról, milyen lehetőségeik vannak a budapestieknek, ha egy fillér nélkül szeretnének sportolni, a futás, vagy biciklizés mellett.","shortLead":"Ezen a héten rendezték meg az Európai Sporthetet (ön hallott róla?), a kampányban mozgásra ösztönzik a lakosságot. Itt...","id":"20180930_Budapesten_tobb_mint_130_helyen_lehet_ingyen_edzeni_de_pontosan_hol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa8789c2-906b-433a-80a2-71db9f0f003e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97849304-c8b0-4a73-8338-3381eb0e7ecb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Budapesten_tobb_mint_130_helyen_lehet_ingyen_edzeni_de_pontosan_hol","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:10","title":"Budapesten több mint 130 helyen lehet ingyen edzeni, de pontosan hol?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a71580d-5429-4fcc-b7b9-0c93e849462a","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Országszerte péntekre időzítették a devizahitelesek a demonstrációkat, mindenütt a végrehajtások felfüggesztését kérik, miután az Európai Bíróság nem sokkal ezelőtt kimondta, hogy tisztességtelen lehet az a hitelszerződés, amelyben a feltételeket nem világosan írják le. Szegeden olyan nő is tüntetett, aki banki ügyintéző volt.","shortLead":"Országszerte péntekre időzítették a devizahitelesek a demonstrációkat, mindenütt a végrehajtások felfüggesztését kérik...","id":"20180928_Volt_banki_ugyintezo_is_egyutt_tuntetett_a_devizasokkal_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a71580d-5429-4fcc-b7b9-0c93e849462a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e240006-bc71-4d59-b0f6-5dbca1dbb9fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180928_Volt_banki_ugyintezo_is_egyutt_tuntetett_a_devizasokkal_Szegeden","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:18","title":"A volt hitelügyintéző is megégette magát, együtt tüntetett devizakárosult sorstársaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most nem akarják megállítani Brüsszelt.","shortLead":"Most nem akarják megállítani Brüsszelt.","id":"20180929_Ujabb_milliardokat_kolt_a_kormany_reklamra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6267bfee-18d5-4b90-9592-4e53a29a6689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1c2599-4500-4b40-ab17-d9a094105396","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_Ujabb_milliardokat_kolt_a_kormany_reklamra","timestamp":"2018. szeptember. 29. 19:08","title":"Újabb milliárdokat költ a kormány reklámra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa24ffc-2ead-4377-b5ca-950c31ca5793","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hiába fogadkozott José Mourinho, megint kikaptak. ","shortLead":"Hiába fogadkozott José Mourinho, megint kikaptak. ","id":"20180929_manchester_united_rossz_szezonkezdet_west_ham_united_jose_mourinho","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=caa24ffc-2ead-4377-b5ca-950c31ca5793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc7c844-022b-4676-8f85-0ace1bd86e1f","keywords":null,"link":"/sport/20180929_manchester_united_rossz_szezonkezdet_west_ham_united_jose_mourinho","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:27","title":"Egyre mélyebbre kerül a ManU – itt az újabb vereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]