Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d860f6f-b545-41bb-ac0e-bbe168a9db41","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nyitható tetejű és kupé változatban is kipróbáltuk az Audi legkeményebb sportkocsiját. Azt az autót, amelynek még akkor is 5 hengere működik, ha a környezettudatosság jegyében minden második éppen pihen.","shortLead":"Nyitható tetejű és kupé változatban is kipróbáltuk az Audi legkeményebb sportkocsiját. Azt az autót, amelynek még akkor...","id":"20180930_majdnem_lamborghini_audi_r8asokat_fogtunk_vallatora_v10_szivomotor_nemet_sportkocsi_huracan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d860f6f-b545-41bb-ac0e-bbe168a9db41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d3b4e7-d765-4312-a6f8-f567bf6cdcec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_majdnem_lamborghini_audi_r8asokat_fogtunk_vallatora_v10_szivomotor_nemet_sportkocsi_huracan","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:00","title":"Majdnem Lamborghini: Audi R8-asokat fogtunk vallatóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás vádjával indított eljárást a magyar állampolgárságot is megszerző magyarok egy része ellen, miközben már Petro Porosenko is beleállt a párharcba. A HVG diplomáciai forrásból származó értesülései szerint Magyarország semmiképpen sem hajlandó engedni: az USA állítólag egy fehér házi találkozót is ígért Orbán Viktornak, ha a kormány Budapesten hagyja a CEU-t, és nem akadályozza Ukrajna atlanti integrációját, ám a magyar válasz a „nem” volt. Rövidtávon szinte kizárt a vita megoldása.","shortLead":"Folyamatosan durvul a magyar-ukrán szembenállás, szinte naponta nyílnak az újabb frontvonalak. Ukrajna hazaárulás...","id":"20180930_Csak_az_erdekeltek_nem_akarjak_megoldalni_a_magyarukran_vitat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c832a6-bf01-4de8-905e-d67c7c189218","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Csak_az_erdekeltek_nem_akarjak_megoldalni_a_magyarukran_vitat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:30","title":"Totális diplomáciai háborúvá fajulhat a magyar-ukrán szembenállás, jönnek az áldozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683024f6-c40f-425b-b631-57697952c5a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt írja, így próbálja viszonozni azt a sok jó dolgot, amit az élettől kapott. ","shortLead":"A színész azt írja, így próbálja viszonozni azt a sok jó dolgot, amit az élettől kapott. ","id":"20181001_Csanyi_Sandor_Meseko_Alapitvany_szinmuveszeti_felveteli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=683024f6-c40f-425b-b631-57697952c5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"191538b0-a625-4f83-ae65-90db0dca9a51","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Csanyi_Sandor_Meseko_Alapitvany_szinmuveszeti_felveteli","timestamp":"2018. október. 01. 10:11","title":"Mélyszegénységben élő fiataloknak segítene felkészülni a Színműre Csányi Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9dc53ba-917c-4f43-bbbc-1227bd198441","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már 1960-ban is kinevették a rendszert, csak akkor még senki nem tudott róla.","shortLead":"Már 1960-ban is kinevették a rendszert, csak akkor még senki nem tudott róla.","id":"20181001_a_nap_fotoja_rendszam_afor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9dc53ba-917c-4f43-bbbc-1227bd198441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f569b8f0-1f96-4c14-980f-2b15728764dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_a_nap_fotoja_rendszam_afor","timestamp":"2018. október. 01. 08:21","title":"A nap fotója: a magyar rendszám, ami 40 évvel megelőzte a korát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e278d9-1770-47a8-94ed-073d73137162","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A focista szerint csak fel akarják használni a hírnevét, ami \"természetes”. A történetet közlő Spiegelt is beperli.","shortLead":"A focista szerint csak fel akarják használni a hírnevét, ami \"természetes”. A történetet közlő Spiegelt is beperli.","id":"20180930_Az_Instagramon_valaszolt_Ronaldo_az_eroszakvadakra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9e278d9-1770-47a8-94ed-073d73137162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7976ec-2792-48c0-b696-f223a5d1da92","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Az_Instagramon_valaszolt_Ronaldo_az_eroszakvadakra","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:59","title":"Az Instagramon válaszolt Ronaldo az erőszakvádakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c10ff4e-a86d-4f55-b1f0-025c960df3b0","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ne akarjunk megszabadulni a szorongásainktól, inkább tanuljunk meg használni őket, mert ez az egészséges „működésmód” – hangsúlyozták a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendégei. Faludi Viktória és Szondy Máté pszichológusok egyebek mellett arról beszélgettek, mi tesz minket igazán boldoggá, és hogyan tudjuk eldönteni, mire vágyunk valójában.","shortLead":"Ne akarjunk megszabadulni a szorongásainktól, inkább tanuljunk meg használni őket, mert ez az egészséges „működésmód” –...","id":"20180930_Ennyi_minden_akadalyozza_hogy_megismerjuk_a_sajat_vagyainkat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c10ff4e-a86d-4f55-b1f0-025c960df3b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c316d0-6688-4b13-a798-921148184935","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180930_Ennyi_minden_akadalyozza_hogy_megismerjuk_a_sajat_vagyainkat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 18:15","title":"Ennyi minden akadályozza, hogy megismerjük a saját vágyainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc1c2fe-8493-4ef2-a3c5-f77b4ac5c152","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bulgária és Románia szintjén van a magyar vasút, már ami a vonatok és az állomások tisztaságát illeti – derül ki az Eurobarometer friss felméréséből. ","shortLead":"Bulgária és Románia szintjén van a magyar vasút, már ami a vonatok és az állomások tisztaságát illeti – derül ki...","id":"20180930_Csak_Romaniaban_es_Bulgariaban_undoritobbak_a_vonatok_es_az_allomasok_mint_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dc1c2fe-8493-4ef2-a3c5-f77b4ac5c152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901be237-951a-4169-be48-dfc83027bf74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Csak_Romaniaban_es_Bulgariaban_undoritobbak_a_vonatok_es_az_allomasok_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:18","title":"Csak Romániában és Bulgáriában undorítóbbak a vonatok és az állomások mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak műszaki cikkekre ennyit költöttek a szülők.","shortLead":"Csak műszaki cikkekre ennyit költöttek a szülők.","id":"20180929_25_ezer_forint_alatt_mar_alsoban_sem_lehet_meguszni_a_tanevkezdest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d8e46b3-bc47-46bd-9cd6-06df39591451","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_25_ezer_forint_alatt_mar_alsoban_sem_lehet_meguszni_a_tanevkezdest","timestamp":"2018. szeptember. 29. 18:11","title":"25 ezer forint alatt már alsóban sem lehet megúszni a tanévkezdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]