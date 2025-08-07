Netanjahu bejelentette: tényleg a Gázai övezet teljes megszállására készül

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentette, hogy Izrael katonai ellenőrzés alá akarja vonni a Gázai övezet teljes területét – írja a Reuters.

„Ez a szándékunk” – mondta Netanjahu a Fox Newsnak adott interjúban, amikor megkérdezték tőle, hogy Izrael át kívánja-e venni az irányítást a korábban a Hamász által uralt palesztin övezet fölött. „Nem akarjuk megtartani. Biztonsági övezetet akarunk létrehozni. Nem akarjuk kormányozni. Nem akarunk ott lenni kormányzó szervként” – tette hozzá.

Az izraeli miniszterelnök nyilatkozatával megerősítette azokat az izraeli sajtóértesüléseket, amelyek arról szóltak, hogy Netanjahu a Gázai övezet teljes katonai megszállását javasolja a kormányának. A lapok hozzátették, a kormányfő annak ellenére teszi ezt, hogy az izraeli hadsereg (IDF) és több vezető biztonsági tisztviselő is ellenzi a lépést.

Netanjahu a Gázai övezet teljes megszállását tervezheti Miközben az ENSZ és több arab ország kormánya is arra buzdította a Hamászt, hogy tegyék le a fegyvert, az izraeli miniszterelnök még több katonával érné el a fegyverszünetet.

Az elmúlt napokban az ENSZ és több arab ország kormánya is arra buzdította a Hamászt, hogy tegyék le a fegyvert és mondjanak le a Gázai övezet feletti irányításról. Erre azt követően került sor, hogy több nyugati ország is jelezte: készen áll elismerni a palesztin államot. Így tett többek között Franciaország és Kanada is, az Egyesült Királyság pedig azt közölte, hogy hajlandó elismerni az államot, ha Izrael nem teljesít bizonyos feltételeket. Izraelt eközben számos kritika érte a Gázai övezetben kialakuló humanitárius válság miatt.