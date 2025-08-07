Nagy Márton testvéréhez köthető tőkealap finanszírozza a Hajógyári-sziget szórakoztató-központtá válását

Nemrég írtunk róla, hogy tendereztetés nélkül 50 évre bérbe adta Demeter Szilárd Magyar Kultúráért Alapítványához tartozó Petőfi Kulturális Ügynökség (PKÜ) az óbudai Hajógyári-sziget déli részének 27 ezer négyzetméteres területét, számos értékes műemléki épülettel egyetemben.

Év végére már attrakciókat ígérnek a Hajógyári-sziget déli felére Demeter Szilárdék bérlői A választásokra megnyithatják az egykori Vizoviczki-birodalom ékkövét, az Event Hallt, de a Demeter Szilárd vezette vagyonkezelő alapítvány által ígért grandiózus fejlesztés elmarad, inkább kiadták gebinbe az Óbudai-szigetet. Íme a nyilvános tendereztetés nélkül kiválasztott bérlő tervei a sziget déli felére.

Eddig módjával szivárogtak az információk a projektről, ám csütörtökre sajtótájékoztatót szervezett a bérlő, a MultiKulti Zrt. Meglepően nem a Hajógyári-sziget déli részére, ahol a terület fekszik, és fejlesztetés megvalósul, hanem a Sziget Fesztivál területére. Így nem is lehetett megnézni a jó tíz éve, – a Vizoviczki-birodalom összeomlása óta bezárt helyszíneket. Nyilvános kérdéseket nem lehetett feltenni, interjút is csak a MultiKulti ügyvezetője, Kiss Krisztián adott. Nem volt ott Demeter Szilárd sem, aki pedig általában minden lehetőséget kihasznál a szereplésre, és azért kapta meg évekkel ezelőtt a szigetnek ezt a részét, hogy ott könnyűzenei központot hozzon létre. Így nem tudtuk megkérdezni mikor, és miért változott meg gyökeresen az elképzelés.

Helyette viszont ott volt Kiss László, a III. kerület ellenzéki polgármestere. „Szépségtapasznak kell” – mondta az egyik bennfentes, s valóban, mint korábbi cikkünkben is megjegyeztük, Demeterrel szemben a bérlő nem harcol a kerülettel, (és a Sziget Fesztivállal sem) hanem partnerséget ajánl. Teljesítették Kiss Lászlóék kéréseit, például, hogy a sziget déli részén a rendezvények nem zavarhatják majd a lakosokat, megnyílik egy nagyszabású játszótér, és gyerekbirodalom, amit a kerület óvodásai ingyenesen használhatnak majd, illetve felajánlották, hogy befogadják a városrész egyes rendezvényeit, kedvezményeket adnak a kerületi lakosoknak, és összenyitják a sziget déli és északi részét. „Ez elől nem ugorhatott el Laci” – mondta a polgármester egyik munkatársa. A barátságosság és Demeter otthonhagyásának az oka az lehet, hogy a hosszú távra tervező bérlők az üzletet igyekeznek a NER-től látszólag minél távolabb vinni. Pedig a döntés, hogy havi 16,7 millió forintos bérleti díjért – aminek ráadásul 30 százaléka lelakható –, épp ez az üzletkötés előtt három hónappal alakult cég kapja meg fél évszázadra az egykori Vizoviczki-birodalom üres álló épületeit, minden bizonnyal a NER legfelsőbb köreiben született meg.

Multikulti Zrt

Erre utal, hogy most kiderült: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter testvéréhez köthető tőkealap száll be a hosszútávú üzletbe. A frissen alakult, egyszemélyes MultiKulti Zrt.-nek a Trustify Befektetési Alapkezelő biztosítja majd a forrásokat az épületek felújításra, az új funkciók kialakításra, sőt még az infrastruktúra, és a H-híd szükséges javítására is. Arról nem beszéltek a felek, hogy mindez mennyibe kerül, de bizonyára több milliárdos befektetést igényel. Fenyvesi Péter, az alapkezelő elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a Trustify Impact I. és II. magántőkealap is részt vesz a befektetésben, márpedig a Trustify Impact I. tőkéjének a zöme az államtól származik.

A mintegy 25 éves rendezvényszervezői múlttal rendelkező Kiss Krisztián, akinek Kopaszi-gáton vannak üzletei, azt mondta, a Covid idején született meg az ötlet benne egy nagy befogadású rendezvényhelyszín létrehozásról, amit először a XI. kerületben, majd Csepelre álmodott meg, de – mint a HVG-nek elmondta – egy szombati séta alkalmával döbbent rá, hogy a Hajógyári-sziget a legalkalmasabb helyszín. Megkereste hát Demeter Szilárdot, a többi pedig gyorsan ment.

A funkciókról túl sok újdonság nem derült ki azon túl, amit korábban megírtunk. A projekt legfontosabb eleme az 5000 négyzetméteres, 7000 főt befogadó műemlék szerelőcsarnok, az egykori Event Hall és a Dock nevű szórakozóhely. Ez 6-10 hónap múlva nyithat meg multifunkciós térként. Zenei és kulturális eseményeket rendeznek majd, de helyszíne lehet sporteseményeknek, tematikus kiállításoknak, konferenciáknak, vállalati eseményeknek, valamint film- és reklámfilm forgatásnak is.

Legkorábban, szeptemberben, a szabadtéri rendezvény helyszínt nyitják meg, karácsony környékén pedig a fénymúzeumot, ami egy látványos, digitális élményközpont lesz. Ezt a Limelight Kft. hozza létre. Legvégül, a gyerekeknek szóló sportolási helyszínt adják át.

Bényei István a felújítás tervezője elmondta, hogy rendkívül nagy alázattal nyúlna a 19. századi ipari műemlékhez, igyekeznek eltávolítani a későbbi beépítéseket, a visszaadni az eredeti tér monumentalitást, és építészeti elemeit. Azt ígérik, nem lesznek újabb épületek a területen, csak meglévőket hasznosítják.

A projekt megmutatta, hogy Demeter Szilárd képtelen teljesíteni a vállalt feladatát, de a választások előtt mégis megújulhat a Hajógyári-sziget egy évtizede lezárt területe. Nem teljesen állami pénz nélkül, de a hasznából a NER oligarchái részesednek majd. A Trustify Befektetési Alapkezelő Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter testvére, Nagy Szilárd köreihez köthető. Nyáron alapítottak új vagyonkezelő és tanácsadó céget SP Property Zrt. névvel. A Trustify Alapkezelő igazgatósági elnöke és az SP Property vezérigazgatója egyaránt Fenyvesi Péter, Nagy Szilárd egyik korábbi üzlettársa. Fenyvesi 2022 júniusáig ügyvezető volt a Vincent Properties Kft.-ben, amely a Nagy Szilárd lakcíméül szolgáló II. kerületi villát birtokolja. Fenyvesi vezeti az Equity Expert Zrt.-t is, amely 2023 végén a Trustify alaptól átkerült a nemzetgazdasági miniszterhez bekötött GloCap alaphoz.