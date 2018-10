Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76b67e26-50df-4d13-ba1c-670c66a6a58e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szabolcs-Szatmár-Bereg a legfertőzöttebb.","shortLead":"Szabolcs-Szatmár-Bereg a legfertőzöttebb.","id":"20181002_Egyre_jobban_terjednek_a_nemi_betegsegek_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76b67e26-50df-4d13-ba1c-670c66a6a58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ce534c-280e-4580-b332-b324b0edfa91","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Egyre_jobban_terjednek_a_nemi_betegsegek_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 02. 09:06","title":"Egyre jobban terjednek a nemi betegségek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64dfdb65-2dcd-42e9-8622-562f47953c27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vonatok többsége a kelenföldi állomásról indul, amely az M4-es metróval és a budai fonódó villamosokkal érhető el.","shortLead":"A vonatok többsége a kelenföldi állomásról indul, amely az M4-es metróval és a budai fonódó villamosokkal érhető el.","id":"20181003_El_ne_felejtse_csutortoktol_ket_hetig_zarva_lesz_a_Deli_palyaudvar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64dfdb65-2dcd-42e9-8622-562f47953c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b54918-7206-4559-9858-890e379cb758","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_El_ne_felejtse_csutortoktol_ket_hetig_zarva_lesz_a_Deli_palyaudvar","timestamp":"2018. október. 03. 07:57","title":"El ne felejtse: csütörtöktől két hétig zárva lesz a Déli pályaudvar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5e9536-4f66-4323-94af-f508d2a9d9c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interaktív epizóddal érkezik az ötödik évad.","shortLead":"Interaktív epizóddal érkezik az ötödik évad.","id":"20181003_Bele_akar_szolni_mi_tortenjen_a_Black_Mirror_szereploivel_Eljott_az_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a5e9536-4f66-4323-94af-f508d2a9d9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9a98de-e4a1-4688-b0af-01db728959f9","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Bele_akar_szolni_mi_tortenjen_a_Black_Mirror_szereploivel_Eljott_az_ido","timestamp":"2018. október. 03. 14:02","title":"Bele akar szólni, mi történjen a Black Mirror szereplőivel? Eljött az idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes felfedezésre bukkant a Google forráskódját böngészve egy Reddit-felhasználó.","shortLead":"Érdekes felfedezésre bukkant a Google forráskódját böngészve egy Reddit-felhasználó.","id":"20181002_google_kereso_kalandjatek_easter_egg_titkos_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2610e9c-24b2-4a35-9f7a-2a60e34f76a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_google_kereso_kalandjatek_easter_egg_titkos_jatek","timestamp":"2018. október. 02. 19:03","title":"Próbálja ki: ha beírja ezt a két szót a Google keresőbe, előjön egy játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozat egy ezüstbányában dolgozott, ahol állítólag minden alkalmazottat kiképeznek, mi a teendő medvetámadás esetén.","shortLead":"Az áldozat egy ezüstbányában dolgozott, ahol állítólag minden alkalmazottat kiképeznek, mi a teendő medvetámadás esetén.","id":"20181002_Anyamedve_es_ket_bocsa_olt_meg_egy_fiatal_ferfit_Alaszkaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffff39e-9b13-4efd-b9f6-f4ef45ce058e","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Anyamedve_es_ket_bocsa_olt_meg_egy_fiatal_ferfit_Alaszkaban","timestamp":"2018. október. 02. 05:22","title":"Anyamedve és két bocsa ölt meg egy fiatal férfit Alaszkában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f33c8c3-8eac-45cc-9f51-e000bfe00c7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány napja még csak rajzokon láthattuk azt a vadonatúj plugin hibrid és egyben sportos Skodát, mely most kézzelfogható módon is bemutatkozott Párizsban. ","shortLead":"Néhány napja még csak rajzokon láthattuk azt a vadonatúj plugin hibrid és egyben sportos Skodát, mely most...","id":"20181002_skoda_vision_rs_parizsi_autoszalon_cseh_plugin_hibrid_zold_rendszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f33c8c3-8eac-45cc-9f51-e000bfe00c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9526b5-4ad7-451e-bc19-84ff9d8a31e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_skoda_vision_rs_parizsi_autoszalon_cseh_plugin_hibrid_zold_rendszam","timestamp":"2018. október. 02. 09:21","title":"Talán még sohasem volt olyan izgalmas és annyira cseh Skoda, mint az új Vision RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ab4547-0ca9-4a2f-acc4-9ddeb92efbec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szegedi Tudományegyetem központi jogi és gazdasági minőségbiztosítási rendszere kockázatosnak ítélte az egyetem Krekó Péter-féle Political Capital Kft.-vel kötött együttműködési keretmegállapodását.","shortLead":"A Szegedi Tudományegyetem központi jogi és gazdasági minőségbiztosítási rendszere kockázatosnak ítélte az egyetem Krekó...","id":"20181003_A_Figyelo_elerte_kockazatosnak_itelte_a_szegedi_egyetem_a_Political_Capitalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8ab4547-0ca9-4a2f-acc4-9ddeb92efbec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"326dc749-c8e4-4b57-82d5-b68808ab1be3","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_A_Figyelo_elerte_kockazatosnak_itelte_a_szegedi_egyetem_a_Political_Capitalt","timestamp":"2018. október. 03. 14:04","title":"A Figyelő elérte: kockázatosnak ítélte a szegedi egyetem a Political Capitalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7752db9e-536c-439a-9861-4b64bad2bed5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pilótának is közbe kellett avatkoznia, hogy leszállítsák a dühös utast. \r

