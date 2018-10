Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9af5c489-8b6b-45ed-b016-a12f144f3ffc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas tartály robbant fel Olaszországban.","shortLead":"Hatalmas tartály robbant fel Olaszországban.","id":"20181004_Rossz_nezni_ahogy_karba_megy_30_ezer_liter_Prosecco","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9af5c489-8b6b-45ed-b016-a12f144f3ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44dd062-36f9-4649-97ae-f3a30a049e68","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Rossz_nezni_ahogy_karba_megy_30_ezer_liter_Prosecco","timestamp":"2018. október. 04. 10:10","title":"Rossz nézni, ahogy kárba megy 30 ezer liter Prosecco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1871fdd2-999b-41bd-ace0-f06a32213253","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"iOS-re is megérkezett az Opera Touch böngésző, elsősorban az idei iPhone-modellekre fókuszálva. A fejlesztő célja, hogy megtörje a Safari dominanciáját.","shortLead":"iOS-re is megérkezett az Opera Touch böngésző, elsősorban az idei iPhone-modellekre fókuszálva. A fejlesztő célja...","id":"20181004_opera_touch_bongeszo_ios_app_store_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1871fdd2-999b-41bd-ace0-f06a32213253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73c01fed-0ad2-40b2-a0f6-66beca6fbd48","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_opera_touch_bongeszo_ios_app_store_letoltes","timestamp":"2018. október. 04. 17:03","title":"Új böngésző érkezett az iPhone-okra, benne sok érdekes új funkcióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5980f9e1-250a-43f1-ba8f-5bffe4d86915","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök reggel már nem indultak és nem érkeztek vonatok a Délibe: két hétre bezárt a fejpályaudvar. A szerelvények nagy része csak Kelenföldig közlekedik, elmentünk hát megnézni, okozott-e fennakadást a változás.","shortLead":"Csütörtök reggel már nem indultak és nem érkeztek vonatok a Délibe: két hétre bezárt a fejpályaudvar. A szerelvények...","id":"20181004_nem_volt_kaosz_a_deli_palyaudvar_bezarasa_miatt_kelenfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5980f9e1-250a-43f1-ba8f-5bffe4d86915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3799dbb-f488-4f07-9c08-46d7dd84bf32","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_nem_volt_kaosz_a_deli_palyaudvar_bezarasa_miatt_kelenfoldon","timestamp":"2018. október. 04. 11:40","title":"Kelenföldön nyugalom van – elmaradt a káosz a Déli pályaudvar lezárása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4e26a9-7611-4cc0-84a6-1ccdeacc884a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közép-Európa legnagyobb online kereskedője nyit bemutatótermet a Róbert Károlyon, 200 ezer féle terméket kínálnak. Például rendelhet egy Teslát is online, 32 millióért.","shortLead":"Közép-Európa legnagyobb online kereskedője nyit bemutatótermet a Róbert Károlyon, 200 ezer féle terméket kínálnak...","id":"20181004_Kriptovalutaval_lehet_Teslat_venni_ebben_a_koruti_boltban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c4e26a9-7611-4cc0-84a6-1ccdeacc884a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e7ea20-1933-4fbe-a45a-3bd5b48b6baa","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Kriptovalutaval_lehet_Teslat_venni_ebben_a_koruti_boltban","timestamp":"2018. október. 04. 09:14","title":"Kriptovalutával lehet Teslát venni ebben a körúti boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77042b1-3a5e-42e3-98e9-6f5a273b492c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"(Űr)történelmi pillanatok felidézésével emlékeztet a 60 éves amerikai űrhivatal arra, mit is köszönhetünk annak, hogy létezik.","shortLead":"(Űr)történelmi pillanatok felidézésével emlékeztet a 60 éves amerikai űrhivatal arra, mit is köszönhetünk annak...","id":"20181003_nasa_60_ev_tortenelmi_pillanatok_urkutatas_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77042b1-3a5e-42e3-98e9-6f5a273b492c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64399432-a85f-4303-bd32-c4f406117785","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_nasa_60_ev_tortenelmi_pillanatok_urkutatas_video","timestamp":"2018. október. 03. 21:03","title":"Űrtörténeti videó: 60 másodpercbe sűrítette minden fontos pillanatát a 60 éves NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a529fed6-48a3-4cb3-8d15-cff0a132976a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután nyilvánosságra került, hogy Orbán 17 milliárdos luxusrepülővel ment meccset nézni, majd a Vidi csütörtöki londoni meccsére is hasonló gép érkezett, Gréczy Zsolt kezdeményezte, hogy bizottsággal vizsgáltassák ki, hányszor, hová és mennyiért repült a kormányfő magángéppel.","shortLead":"Miután nyilvánosságra került, hogy Orbán 17 milliárdos luxusrepülővel ment meccset nézni, majd a Vidi csütörtöki...","id":"20181005_Bizottsaggal_vizsgaltatna_a_DK_mennyiert_repult_Orban_kozpenzbol_elo_oligarchak_magangepein","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a529fed6-48a3-4cb3-8d15-cff0a132976a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f60602b5-483d-42a0-950a-9f3bf763cec4","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Bizottsaggal_vizsgaltatna_a_DK_mennyiert_repult_Orban_kozpenzbol_elo_oligarchak_magangepein","timestamp":"2018. október. 05. 14:09","title":"Bizottsággal vizsgáltatná a DK, hányszor repült Orbán \"közpénzből élő oligarchák magángépein\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"332ee4e1-a485-414b-9b4a-50cdaac60cfc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem kellett sokat várni a német kapus első kapitális hibájára a Besiktasban.","shortLead":"Nem kellett sokat várni a német kapus első kapitális hibájára a Besiktasban.","id":"20181005_loris_karius_kapus_besiktas_europa_liga_potyagol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=332ee4e1-a485-414b-9b4a-50cdaac60cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db297c0-5f27-4478-a3bb-8ce42be3501c","keywords":null,"link":"/sport/20181005_loris_karius_kapus_besiktas_europa_liga_potyagol","timestamp":"2018. október. 05. 08:25","title":"Új csapatában is potyázott Karius – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc66daba-f899-4b75-9eca-2c8518d622e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy Márton egy konferencián beszélt a külső adósság csökkentésének új forrásáról. ","shortLead":"Nagy Márton egy konferencián beszélt a külső adósság csökkentésének új forrásáról. ","id":"20181004_A_jegybank_alelnoke_megmondta_mit_csinaljanak_a_magyarok_a_penzukkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc66daba-f899-4b75-9eca-2c8518d622e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863a3ed4-ea14-4bb9-ba61-f94b6533b320","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_A_jegybank_alelnoke_megmondta_mit_csinaljanak_a_magyarok_a_penzukkel","timestamp":"2018. október. 04. 17:19","title":"A jegybank alelnöke megmondta, mit csináljanak a magyarok a pénzükkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]