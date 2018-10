Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ba6935d-febc-44a2-9d11-7bedabe0a438","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világhírű operaénekes 85 éves volt.","shortLead":"A világhírű operaénekes 85 éves volt.","id":"20181006_Meghalt_Montserrat_Caballe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ba6935d-febc-44a2-9d11-7bedabe0a438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"469b05ea-1a85-4381-98e3-4de59a25a8c3","keywords":null,"link":"/kultura/20181006_Meghalt_Montserrat_Caballe","timestamp":"2018. október. 06. 09:50","title":"Meghalt Montserrat Caballé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5ec42e-8458-4b85-afff-f4fef5107460","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ma 169 éve végezték ki Batthyany Lajost és tizenhárom honvédtábornokot. Ez a kezdet volt, a bosszúhullám csak 1850 júliusától mérséklődött, amikor az általános európai felháborodás miatt a bécsi udvar nyugdíjazta a \"hatáskörét túllépő\" Haynaut. \r

","shortLead":"Ma 169 éve végezték ki Batthyany Lajost és tizenhárom honvédtábornokot. Ez a kezdet volt, a bosszúhullám csak 1850...","id":"20181006_Aradi_vertanuk_Batthyany_Haynau_szabadsagharc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af5ec42e-8458-4b85-afff-f4fef5107460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8486ec1f-b086-4b52-b359-9cbcf71112e7","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Aradi_vertanuk_Batthyany_Haynau_szabadsagharc","timestamp":"2018. október. 06. 09:58","title":"Így kapott Batthyány utolsó tettétől idegrohamot Haynau ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9bbdce6-bc94-43e9-a05e-2d4efff69a7e","c_author":"Raben Group","category":"brandcontent","description":"Munka lenne, munkavállaló nincs. Már nehéz olyan iparágat találni, ahol a növekedést ne akadályozná a munkaerő felvételének, illetve megtartásának nehézsége. Ugyanakkor vannak jó példák, működő stratégiák is. ","shortLead":"Munka lenne, munkavállaló nincs. Már nehéz olyan iparágat találni, ahol a növekedést ne akadályozná a munkaerő...","id":"20180928_Munkaerovalsag_10_tipp_hogyan_szerezzuk_es_tartsuk_meg_a_jo_munkaerot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9bbdce6-bc94-43e9-a05e-2d4efff69a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3585ab2-b6e8-409c-88f7-f2d09453c901","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180928_Munkaerovalsag_10_tipp_hogyan_szerezzuk_es_tartsuk_meg_a_jo_munkaerot","timestamp":"2018. október. 05. 07:21","title":"Munkaerőválság: 10 tipp, hogyan szerezzük és tartsuk meg a jó munkaerőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae1c1e4-556c-4306-a101-b64d661b65db","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hetven percig bírta a Vidi tartani a Chelsea nyomását, de végül második meccsét is elvesztette az Európa Ligában.","shortLead":"Hetven percig bírta a Vidi tartani a Chelsea nyomását, de végül második meccsét is elvesztette az Európa Ligában.","id":"20181004_Chelsea_Vidi_10_europa_liga_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eae1c1e4-556c-4306-a101-b64d661b65db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5081a30b-7aef-4912-940a-0ba301aaa989","keywords":null,"link":"/sport/20181004_Chelsea_Vidi_10_europa_liga_el","timestamp":"2018. október. 04. 22:59","title":"Chelsea-Vidi 1-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a67a6c4-a298-49b3-9344-d9dc703acb01","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Jobbik péntek estébe nyúló frakcióülésén kizárták a képviselőcsoportból a pártot élesen támadó Volner Jánost. További két képviselő távozik vele együtt.","shortLead":"A Jobbik péntek estébe nyúló frakcióülésén kizárták a képviselőcsoportból a pártot élesen támadó Volner Jánost. További...","id":"20181005_Volner_Janost_kizartak_a_Jobbikfrakciobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a67a6c4-a298-49b3-9344-d9dc703acb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8321efda-0d51-4fd2-ae58-c1da2d73d963","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Volner_Janost_kizartak_a_Jobbikfrakciobol","timestamp":"2018. október. 05. 21:32","title":"Volner Jánost kizárták a Jobbik-frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c0aeb6-e48d-4a20-9ad5-edb04b1e5b95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jól költötték el a félmilliárd forintot. Az ukránok foglalkoztatásának viszont a szakértők szerint bérletörő hatása van.","shortLead":"Jól költötték el a félmilliárd forintot. Az ukránok foglalkoztatásának viszont a szakértők szerint bérletörő hatása van.","id":"20181005_Annyira_hatekony_volt_a_kormany_ukrajnai_kampanya_hogy_a_Hankookhoz_ukran_tolmacs_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8c0aeb6-e48d-4a20-9ad5-edb04b1e5b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4942a3e2-947a-4c85-a2cc-c94379e34492","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Annyira_hatekony_volt_a_kormany_ukrajnai_kampanya_hogy_a_Hankookhoz_ukran_tolmacs_kell","timestamp":"2018. október. 05. 14:05","title":"Annyira hatékony volt a kormány ukrajnai kampánya, hogy a Hankookhoz ukrán tolmács kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a535d16-b37d-4f61-8c87-289b4a7accd1","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"kkv","description":"Simicska Lajostól Mészáros Lőrinc felé vándorló kapacitás, területfoglalás és egyre csillagászatibb összegek: így fest a magyarországi vasúti beruházások világa jelenleg.","shortLead":"Simicska Lajostól Mészáros Lőrinc felé vándorló kapacitás, területfoglalás és egyre csillagászatibb összegek: így fest...","id":"201831__meszaros_lorinc__kozbeszerzesek__1500_milliard_forint__arccal_avasut_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a535d16-b37d-4f61-8c87-289b4a7accd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c76bc47-f7c5-4c02-b5c3-521c5e3d4baf","keywords":null,"link":"/kkv/201831__meszaros_lorinc__kozbeszerzesek__1500_milliard_forint__arccal_avasut_fele","timestamp":"2018. október. 06. 09:30","title":"Gyorsan kaszálna tízmilliárdokat vasútfelújítással? A receptet Mészáros Lőrinctől lesheti el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német konzervatív pártoknak a politikai spektrum közepét kell elfoglalniuk - szögezte le Angela Merkel német kancellár a kormányzó konzervatív uniópártok ifjúsági szervezetének (JU) szombati rendezvényén.","shortLead":"A német konzervatív pártoknak a politikai spektrum közepét kell elfoglalniuk - szögezte le Angela Merkel német...","id":"20181006_Merkel_a_kozep_fele_akarja_vinni_a_konzervativokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000e2b3b-5cbb-430c-89bb-e6c90d528014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e2cba2-72f5-4beb-9260-f31413f885f5","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Merkel_a_kozep_fele_akarja_vinni_a_konzervativokat","timestamp":"2018. október. 06. 15:54","title":"Merkel a közép fele akarja vinni a konzervatívokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]