Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken kizárták a Jobbik-frakcióból a pártot támadó Volner Jánost, aki egy Facebook-posztban reagált a döntésre. Többek között elutasítja a vádat, hogy a Fidesz érdekeiért dolgozott volna, azt viszont már bánja, hogy nem vette át a párt irányítását, mikor megtehette volna.","shortLead":"Pénteken kizárták a Jobbik-frakcióból a pártot támadó Volner Jánost, aki egy Facebook-posztban reagált a döntésre...","id":"20181006_Volner_Janos_Ezt_a_hibat_eletem_vegeig_nem_fogom_magamnak_megbocsatani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=655fc31e-f41c-404d-8383-d91a5092a1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36725f21-72d7-4977-8c99-69f6c6a2c7f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Volner_Janos_Ezt_a_hibat_eletem_vegeig_nem_fogom_magamnak_megbocsatani","timestamp":"2018. október. 06. 14:35","title":"Volner János: Ezt a hibát életem végéig nem fogom magamnak megbocsátani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izraeli kutatók szerint az érzéstelenítésre használt ketamin szájon át bevéve gyorsan, hatékonyan és biztonságosan csökkenti a depressziós tüneteket. A depresszió gyors enyhítése új és fejlődő területe a betegség kezelésének, mivel a jelenlegi eljárásokkal legalább három hétig tart a jelentős javulás elérése.","shortLead":"Izraeli kutatók szerint az érzéstelenítésre használt ketamin szájon át bevéve gyorsan, hatékonyan és biztonságosan...","id":"20181007_depresszio_kezelese_ketamin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7bd22a2-4d64-4d45-98a5-c69bcab9558d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c9e869-808c-437b-8ccb-2947b7cff0f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_depresszio_kezelese_ketamin","timestamp":"2018. október. 07. 09:03","title":"Megvan a csodaszer a depresszió ellen? Elég durván hangzik: a lónyugtató ketamin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf838e53-4ded-49ad-a2f0-c6a47321d9b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A forgalommal szemben közlekedett egy autós az M6-os autópályán még csütörtök éjjel. Az RTL Klub egyik nézője videóra vette a kocsit, ami kilométereken át a belső sávban haladt, jelzett is a sofőrnek, de hiába.","shortLead":"A forgalommal szemben közlekedett egy autós az M6-os autópályán még csütörtök éjjel. Az RTL Klub egyik nézője videóra...","id":"20181006_Video_a_forgalommal_szembe_halado_autorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf838e53-4ded-49ad-a2f0-c6a47321d9b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a516f64-67e1-4bb8-bb16-c25c0a441862","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Video_a_forgalommal_szembe_halado_autorol","timestamp":"2018. október. 06. 17:12","title":"Videó a forgalommal szembe haladó autóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb08fa2b-db48-4581-83c6-7331a40ab024","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Október havi bevételi rekordot döntött a Venom 80 millió dollárral.","shortLead":"Október havi bevételi rekordot döntött a Venom 80 millió dollárral.","id":"20181007_Soha_ennyit_film_meg_nem_kaszalt_oktoberben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb08fa2b-db48-4581-83c6-7331a40ab024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46ba170-adf4-46bc-99bb-050244e46481","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Soha_ennyit_film_meg_nem_kaszalt_oktoberben","timestamp":"2018. október. 07. 19:23","title":"Soha ennyit film még nem kaszált októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az aszpirin rendszeres szedése csökkentheti a máj- és petefészekrák kockázatát – állapította meg két amerikai kutatócsoport.","shortLead":"Az aszpirin rendszeres szedése csökkentheti a máj- és petefészekrák kockázatát – állapította meg két amerikai...","id":"20181006_aszpirin_rendszeres_szedese_egeszsegugyi_hatasok_karos_egeszseges_majrak_petefeszekrak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92611ff5-e79e-424c-b130-a0afca091c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20181006_aszpirin_rendszeres_szedese_egeszsegugyi_hatasok_karos_egeszseges_majrak_petefeszekrak","timestamp":"2018. október. 06. 20:03","title":"Egy dologra már biztosan jó, ha rendszeresen bevesz egy aszpirint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c4fdbe-6e2f-4cc6-8104-c6041c4ba70e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország legjobb középiskoláit rangsorba állító, most megjelent listát a Lovassy László Gimnázium vezeti. De rákereshetünk bármely gimnázium, szakközépiskola helyére a listában.\r

\r

","shortLead":"Az ország legjobb középiskoláit rangsorba állító, most megjelent listát a Lovassy László Gimnázium vezeti. De...","id":"20181008_Veszpremben_van_a_legjobb_gimnazium_a_Fazekas_csak_a_nyolcadik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0c4fdbe-6e2f-4cc6-8104-c6041c4ba70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7694568b-65e8-459c-83d8-fee31502856e","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Veszpremben_van_a_legjobb_gimnazium_a_Fazekas_csak_a_nyolcadik","timestamp":"2018. október. 08. 11:49","title":"Veszprémben van a legjobb gimnázium, a Fazekas csak a nyolcadik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2017-es beszámolót mulaszthatták el leadni.","shortLead":"A 2017-es beszámolót mulaszthatták el leadni.","id":"20181007_Vegrehajtas_indult_Hosszu_Katinkaek_cege_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2defcad4-2897-4035-8e3b-554c2f44923d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"319b56ab-ffab-431a-b9a9-8608d06e1391","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Vegrehajtas_indult_Hosszu_Katinkaek_cege_ellen","timestamp":"2018. október. 07. 10:39","title":"Végrehajtás indult Hosszú Katinkáék cége ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Villányból Pécsre tartó éjszakai vonaton nem volt elég hely. ","shortLead":"A Villányból Pécsre tartó éjszakai vonaton nem volt elég hely. ","id":"20181007_Nem_fertek_fel_a_vonatra_kutyas_rendorok_szedtek_le_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e879a3d-fc51-401d-a9dd-de98fac11b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05401bc9-b339-4d4a-9cf8-20fbdff52722","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_Nem_fertek_fel_a_vonatra_kutyas_rendorok_szedtek_le_oket","timestamp":"2018. október. 07. 09:59","title":"Nem fértek fel a vonatra, kutyás rendőrök szedték le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]