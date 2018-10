Október 11. az előbújás napja. Akinek előbújik az LMBTQI gyereke, sokszor úgy érzi, hogy ő az egyetlen, akivel ez történik. Most olyan szülőkről készült kisfilm, akik már tudják, hogy nincsenek egyedül.

Az előbújás nem csak a leszbikus, meleg, biszexuális, queer, transznemű vagy interszexuális (LMBTQI) embereket érinti, hanem a szüleiket is. Nekik is meg kell tanulniuk feldolgozni ezt a helyzetet, sőt saját maguknak is elő kell bújniuk egy LMBTQI gyerek szülőjeként.

Felmérések szerint a magyar népesség 5-8 százalékát teszik ki az LMBTQI emberek.

Mégis a magyarok 44 százaléka szégyellné, ha meleg vagy leszbikus lenne egy családtagja.

Ez a Európai Társadalmi Elemzések című reprezentatív kutatásból derült ki tavaly. Pontosan ugyan ezt az eredményt mutatta a Budapest Pride ide felmérése is. Abból viszont az is kiderült, hogy a válaszadók 36 százaléka ugyan megpróbálná pozitívan fogadni egy családtagja előbújását, de úgy gondolja, romlana a kapcsoltuk a bejelentés után.

Az MTA Szociológiai Kutatóinétezete és a Háttér Társaság 2010-ben 1943 leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszex (LMBTQI) ember megkérdezésével folyt kutatása szerint közel kétszer olyan valószínűséggel voltak öngyilkossági gondolatai azon válaszadóknak, akiknek szülei rosszul fogadták előbújásukat. A Háttér Társaság egy friss kutatása szerint pedig 900 13-21 év közötti válaszadó mindössze 24 százaléka mert teljesen előbújni a családjának.

A Háttér Társaság ezért indított külön programot arra, hogy az LMBTQI személyek szüleit támogassa. “Teljesen természetes, hogy amikor a gyereke előbújik, a szülő megijed. Félti a gyermekét, nem érti a helyzetet, magát hibáztatja, vagy tagadásban van. Az sem ritka, hogy maga a szülő homofób, és így nagyon hosszú út vezet az elfogadáshoz. Ezen az úton szeretnénk segítséget nyújtani a családoknak” - mondta el Hauer Szilvia, a Háttér Társaság lelki egészség programvezetője.

A program keretében hat magyar szülő vállalkozott arra, hogy kisfilmben mondják el, ők hogyan élték meg ezt a folyamatot. A filmet október 25-én mutatja be a Háttér Társaság és a Budapest Pride a Bem moziban.

Tavaly októberben már a hvg.hu is beszélgetett LMBTQI fiatalok szüleivel, a videót ide kattintva tudja megnézni.