Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15de09ef-979f-4641-a4cf-87c967ecf728","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A műsorvezető 46 évesen döntött úgy, hogy megtanul vezetni.","shortLead":"A műsorvezető 46 évesen döntött úgy, hogy megtanul vezetni.","id":"20181010_Sikeresen_levizsgazott_nemsokara_megkapja_jogositvanyat_Tilla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15de09ef-979f-4641-a4cf-87c967ecf728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46334e22-7300-4f67-976b-32ae44485a5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_Sikeresen_levizsgazott_nemsokara_megkapja_jogositvanyat_Tilla","timestamp":"2018. október. 10. 12:03","title":"Sikeresen levizsgázott, nemsokára megkapja jogosítványát Tilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb05d1bf-a43d-4d99-a7e5-1038821e2ea9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt túl nagy meglepetés a New York-i bejelentésen, a korábbiakban szinte minden kiszivárgott már a Pixel 3-akról, a keresőóriás idei Android 9-et futtató csúcstelefonjairól.","shortLead":"Nem volt túl nagy meglepetés a New York-i bejelentésen, a korábbiakban szinte minden kiszivárgott már a Pixel 3-akról...","id":"20181009_google_pixel_3_xl_telefonok_bemutato_specifikacio_funkciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb05d1bf-a43d-4d99-a7e5-1038821e2ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c02cf12-ebea-4092-b448-cf68f2c386dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_google_pixel_3_xl_telefonok_bemutato_specifikacio_funkciok","timestamp":"2018. október. 09. 19:33","title":"Hivatalos: bejelentette új csúcstelefonjait a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerinte egyetlen problémára sem lehet humánus megoldás egy másik, ártatlan és védtelen emberi élet elpusztítása.","shortLead":"Szerinte egyetlen problémára sem lehet humánus megoldás egy másik, ártatlan és védtelen emberi élet elpusztítása.","id":"20181010_Ferenc_papa_megtalalta_a_legerosebb_hasonlatot_az_abortuszhoz_bergyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98011a85-fb7b-405c-8753-31af73059e97","keywords":null,"link":"/elet/20181010_Ferenc_papa_megtalalta_a_legerosebb_hasonlatot_az_abortuszhoz_bergyilkossag","timestamp":"2018. október. 10. 12:01","title":"Ferenc pápa megtalálta a legerősebb hasonlatot az abortuszhoz: bérgyilkosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4013cf5e-b6ac-4cef-a4de-7aca6a7fb11c","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Megválasztható jelöltek hiánya miatt eredménytelen volt az Országos Bírói Tanács póttagválasztása – értesült a hvg.hu.","shortLead":"Megválasztható jelöltek hiánya miatt eredménytelen volt az Országos Bírói Tanács póttagválasztása – értesült a hvg.hu.","id":"20181009_Botranyba_fulladt_az_OBT_pottagvalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4013cf5e-b6ac-4cef-a4de-7aca6a7fb11c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27394804-6261-4ea8-b728-d2656742266f","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Botranyba_fulladt_az_OBT_pottagvalasztas","timestamp":"2018. október. 09. 13:18","title":"Botrányba fulladt az Országos Bírói Tanács póttagválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d0505b2-c0f4-416d-9bb6-823a18a8a38e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hazai rendőrség még nem ért a nyomozás végére, Olaszországban közben hat vádlott is van.","shortLead":"A hazai rendőrség még nem ért a nyomozás végére, Olaszországban közben hat vádlott is van.","id":"20181010_Kint_mar_a_per_kezdodik_idehaza_meg_gyanusitottja_sincs_a_veronai_busztragedianak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d0505b2-c0f4-416d-9bb6-823a18a8a38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49059021-691e-40e9-94fd-e842c364a632","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Kint_mar_a_per_kezdodik_idehaza_meg_gyanusitottja_sincs_a_veronai_busztragedianak","timestamp":"2018. október. 10. 10:12","title":"Kint már a per kezdődik, idehaza még gyanúsítottja sincs a veronai busztragédiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d759296-38c0-4d8d-b5b8-e2a17dcf9b75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő ősszel indulhat a nagy felújítás, 2021-ben lehet majd újra közlekedni a Lánchídon és az Alagútban.","shortLead":"Jövő ősszel indulhat a nagy felújítás, 2021-ben lehet majd újra közlekedni a Lánchídon és az Alagútban.","id":"20181009_Csak_masfel_evre_zarhatnak_le_a_Lanchidat_de_a_gyalogosokat_ket_evre_letiltjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d759296-38c0-4d8d-b5b8-e2a17dcf9b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169899e3-fdab-4dd5-be6b-1ae154c285c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Csak_masfel_evre_zarhatnak_le_a_Lanchidat_de_a_gyalogosokat_ket_evre_letiltjak","timestamp":"2018. október. 09. 18:03","title":"Csak másfél évre zárhatnák le a Lánchidat, de a gyalogosokat két évre letiltják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79b205b-d828-41d0-bfa5-f31187545750","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai sajtó szerint Nikki Haley távozása az elnök számára nem lehetett váratlan.","shortLead":"Az amerikai sajtó szerint Nikki Haley távozása az elnök számára nem lehetett váratlan.","id":"20181009_lemondott_az_amerikai_ensz_nagykovet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f79b205b-d828-41d0-bfa5-f31187545750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c10164-623b-4d82-a3a0-3927a27077d5","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_lemondott_az_amerikai_ensz_nagykovet","timestamp":"2018. október. 09. 16:24","title":"Lemondott az amerikai ENSZ-nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5035cd3b-78f8-4e0b-9a2a-b976cfe00e00","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egész pontosan 3,4 milliárd forintot ítéltek oda szeptemberig 13 film gyártására.","shortLead":"Egész pontosan 3,4 milliárd forintot ítéltek oda szeptemberig 13 film gyártására.","id":"20181010_Milliardokat_osztott_szet_a_Filmalap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5035cd3b-78f8-4e0b-9a2a-b976cfe00e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fab371e-2144-4b64-bc8e-f039e4d4f47e","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_Milliardokat_osztott_szet_a_Filmalap","timestamp":"2018. október. 10. 09:36","title":"Milliárdokat osztott szét a Filmalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]