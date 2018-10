Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ccb5703-1075-47d7-994c-5b0760f1ddeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt írják, keményen fognak dolgozni azért, hogy egy biztos pontot hozzanak létre a városban azoknak, akikkel szövetségesek, akik támogatják a missziójukat.","shortLead":"Azt írják, keményen fognak dolgozni azért, hogy egy biztos pontot hozzanak létre a városban azoknak, akikkel...","id":"20181011_Golya_koltozes_Orczy_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ccb5703-1075-47d7-994c-5b0760f1ddeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4f4b49-2767-4558-8cac-799c3f92b5eb","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Golya_koltozes_Orczy_ut","timestamp":"2018. október. 11. 15:18","title":"Új helyre költözött a Gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jákó Eszter korábban már dolgozott hasonló pozícióban, egyszer például az E.ON-kötelékben, ahol korábban az MVM új elnök-vezérigazgatója is megfordult.","shortLead":"Jákó Eszter korábban már dolgozott hasonló pozícióban, egyszer például az E.ON-kötelékben, ahol korábban az MVM új...","id":"20181010_Ujabb_szemelycsere_az_MVMnel_megvan_az_uj_kommunikacios_igazgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4fe459c-5970-4fbf-bee2-ab7abdfcee10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90ee6b62-6920-4063-9851-266218479880","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Ujabb_szemelycsere_az_MVMnel_megvan_az_uj_kommunikacios_igazgato","timestamp":"2018. október. 10. 07:24","title":"Személycserék az MVM-nél: megvan az új kommunikációs igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cc01ed-bfef-47d1-ba95-903684952b59","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A törökországi Erzurumot kizárja a kandidálók közül, és többen visszaléptek, így csak három pályázó maradt. ","shortLead":"A törökországi Erzurumot kizárja a kandidálók közül, és többen visszaléptek, így csak három pályázó maradt. ","id":"20181009_Harom_palyazo_maradt_a_2016os_teli_olimpiara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55cc01ed-bfef-47d1-ba95-903684952b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040c1a74-cacd-42f3-b976-c2edd4631883","keywords":null,"link":"/sport/20181009_Harom_palyazo_maradt_a_2016os_teli_olimpiara","timestamp":"2018. október. 09. 21:53","title":"Három pályázó maradt a 2026-os téli olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b077d98-b2a9-455b-ad8f-4e65d6bb1737","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Edzőket, ügynököket, játékvezetőket, egykori ügyvédeket, könyvelőket és újságírókat is kihallgattak.","shortLead":"Edzőket, ügynököket, játékvezetőket, egykori ügyvédeket, könyvelőket és újságírókat is kihallgattak.","id":"20181010_Bundabotrany_korrupcio_miatt_nyomoznak_tobb_belga_futballklubnal_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b077d98-b2a9-455b-ad8f-4e65d6bb1737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bc78582-ff4f-4dc0-9471-e59aff6fd8b9","keywords":null,"link":"/sport/20181010_Bundabotrany_korrupcio_miatt_nyomoznak_tobb_belga_futballklubnal_is","timestamp":"2018. október. 10. 14:50","title":"Bundabotrány: korrupció miatt nyomoznak több belga futballklubnál is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846f3b2a-fc43-4eb4-8319-2d24f97b9b0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy szerencséjük volt a Szojuz orosz űrhajó utasainak, hiszen valószínűleg pontosan tudták, milyen kockázatokkal jár az űrutazás. Volt miből okulni, hiszen több száz elődjük áldozta életét azért, hogy az emberiség aránylag nyugodtan taxizhasson egy 300 kilométerrel a Föld körül keringő, focipálya méretű űrállomásra és vissza. Emlékezzünk meg róluk is.","shortLead":"Nagy szerencséjük volt a Szojuz orosz űrhajó utasainak, hiszen valószínűleg pontosan tudták, milyen kockázatokkal jár...","id":"20181011_urkatasztrofak_kronologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=846f3b2a-fc43-4eb4-8319-2d24f97b9b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3110fc02-2521-46e1-92b6-f543fa12e5bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_urkatasztrofak_kronologia","timestamp":"2018. október. 11. 13:30","title":"Nagy mázlija volt a Szojuz űrhajósainak, sokkal rosszabbul is végződhetett volna a baleset - kronológia, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8a42a4-1286-40cb-abd9-d6b17824b42e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A spanyolországi Mallorca szigetén átvonult halálos árvíz legalább 10 embert megölt, a hírek szerint hárman közülük külföldiek.","shortLead":"A spanyolországi Mallorca szigetén átvonult halálos árvíz legalább 10 embert megölt, a hírek szerint hárman közülük...","id":"20181011_Sarfolyamban_usztak_az_autok_Mallorcan__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a8a42a4-1286-40cb-abd9-d6b17824b42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d80476-b116-466d-be16-1e46e25d61c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_Sarfolyamban_usztak_az_autok_Mallorcan__video","timestamp":"2018. október. 11. 10:56","title":"Sárfolyamban úsztak az autók Mallorcán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc9f793-624b-45ff-a56b-7d2117dd6aba","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Míg egyes mobilgyártók csak érdeklődnek a gamer szegmens iránt, a professzionális kiegészítőkben utazó Razer már második ilyen telefonjával áll elő. Forradalom ugyanakkor most sem valószínű. ","shortLead":"Míg egyes mobilgyártók csak érdeklődnek a gamer szegmens iránt, a professzionális kiegészítőkben utazó Razer már...","id":"20181011_razer_phone_2_gamer_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccc9f793-624b-45ff-a56b-7d2117dd6aba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2996d0de-66c0-4ff4-b361-a2cc9c324c11","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_razer_phone_2_gamer_telefon","timestamp":"2018. október. 11. 18:03","title":"Megjött az ütős gamer holmikat gyártó Razer új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726ab539-10d5-4ff5-956c-185157e05d0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181010_A_fekete_biztonsagi_or_tanca_utan_nem_lehet_nem_megszeretni_az_uj_Paul_McCartneydalt_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=726ab539-10d5-4ff5-956c-185157e05d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62edc58f-9ea3-44a5-ae8f-680eee54793f","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_A_fekete_biztonsagi_or_tanca_utan_nem_lehet_nem_megszeretni_az_uj_Paul_McCartneydalt_video","timestamp":"2018. október. 10. 12:09","title":"A fekete biztonsági őr tánca után nem lehet nem megszeretni az új Paul McCartney-dalt (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]