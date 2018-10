Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"032b1b4f-7c75-487a-8552-55ff0285d0d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A kupát a csapat kölcsönadta egy bicikligyártó cégnek, egy birminghami bemutatóról vitte el valaki.","shortLead":"A kupát a csapat kölcsönadta egy bicikligyártó cégnek, egy birminghami bemutatóról vitte el valaki.","id":"20181010_Elloptak_a_Tour_de_France_gyoztese_Geraint_Thomas_trofeajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=032b1b4f-7c75-487a-8552-55ff0285d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9080eb-8649-499e-babf-74c9883b637e","keywords":null,"link":"/sport/20181010_Elloptak_a_Tour_de_France_gyoztese_Geraint_Thomas_trofeajat","timestamp":"2018. október. 10. 11:35","title":"Ellopták a Tour de France győztese, Geraint Thomas trófeáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6d8e8d-8079-4d4d-8af4-da5d5c1a523e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sértené az LMP közleménye az állami média jó hírét és üzleti érdekeit – erre hivatkozva nem teszi közzé az MTVA.","shortLead":"Sértené az LMP közleménye az állami média jó hírét és üzleti érdekeit – erre hivatkozva nem teszi közzé az MTVA.","id":"20181010_Nem_hajlando_kitenni_az_MTVA_a_kozlemenyt_arrol_hogy_pert_vesztett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c6d8e8d-8079-4d4d-8af4-da5d5c1a523e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b33c75-e6ff-4ac0-822e-af914885950f","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Nem_hajlando_kitenni_az_MTVA_a_kozlemenyt_arrol_hogy_pert_vesztett","timestamp":"2018. október. 10. 21:18","title":"Nem hajlandó lehozni az MTVA a közleményt arról, hogy pert vesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kicsit erősebben fújhat a szél, de amúgy szép idő várható ma is. ","shortLead":"Kicsit erősebben fújhat a szél, de amúgy szép idő várható ma is. ","id":"20181011_Csutorotkon_is_marad_a_meleg_napos_ido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c069ab-3ec1-440c-954e-b0caa754e34b","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Csutorotkon_is_marad_a_meleg_napos_ido","timestamp":"2018. október. 11. 05:30","title":"Csütörtökön is marad a meleg, napos idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d24494-31b1-409e-8c68-86b64be01bfc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Két súlyos szabálytalanságot talált a Nébih Tokaj-Hegyalja borászatainak ellenőrzésén, a két egység működését felfüggesztették, a készleteiket zárolták.","shortLead":"Két súlyos szabálytalanságot talált a Nébih Tokaj-Hegyalja borászatainak ellenőrzésén, a két egység működését...","id":"20181011_Nebih_tokaj_hegyalja_borasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97d24494-31b1-409e-8c68-86b64be01bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9df51d5-9568-4e35-a754-c17dd27fe34c","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Nebih_tokaj_hegyalja_borasz","timestamp":"2018. október. 11. 16:43","title":"Bezáratott a Nébih két tokaj-hegyaljai borászatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Ciprusra tartó utasszállító nyomába eredtek.","shortLead":"Egy Ciprusra tartó utasszállító nyomába eredtek.","id":"20181010_riasztottak_a_honvedseg_gripenjeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76321cb8-42c9-47dc-930c-566cf5c14700","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_riasztottak_a_honvedseg_gripenjeit","timestamp":"2018. október. 10. 16:11","title":"Riasztották a honvédség Gripenjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056fec64-37c9-40d8-a209-9d2f24440673","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ki a nagyobb szemét, Mr. Darcy vagy Heathcliff? Neves angol írók szerint ideje megfosztani őket a romantikus hős státuszától.","shortLead":"Ki a nagyobb szemét, Mr. Darcy vagy Heathcliff? Neves angol írók szerint ideje megfosztani őket a romantikus hős...","id":"20181011_Nincs_bocsanat_Mr_Darcy_szemet_manipulacioira","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056fec64-37c9-40d8-a209-9d2f24440673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59e6849-221f-4ed5-b11e-27476d0d1026","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Nincs_bocsanat_Mr_Darcy_szemet_manipulacioira","timestamp":"2018. október. 11. 11:35","title":"Nekiestek Mr. Darcynak, és darabokra szedték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a473996f-52ff-46d1-84c6-b0f4022e4202","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181010_Cicas_klippet_igert_a_Belga_de_csak_felig_teljesitette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a473996f-52ff-46d1-84c6-b0f4022e4202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8a2e8e-29e0-40cf-8679-749f32385657","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_Cicas_klippet_igert_a_Belga_de_csak_felig_teljesitette","timestamp":"2018. október. 10. 10:47","title":"Cicás klipet ígért a Belga, de csak félig teljesítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ismeretlen eredetű gyümölcsből főzték.","shortLead":"Ismeretlen eredetű gyümölcsből főzték.","id":"20181011_Le_kell_venni_a_polcokrol_a_gonci_barackpalinkat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f025d4-6a9e-4773-8288-6f259a3c76dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0353bceb-58a8-40de-884c-6a190e4cc3ed","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Le_kell_venni_a_polcokrol_a_gonci_barackpalinkat","timestamp":"2018. október. 11. 11:38","title":"Le kell venni a polcokról a gönci barackpálinkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]