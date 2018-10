Az év elején szinte bombaként robbant a hír, hogy Donald Trumpnak korábban egyéjszakás kalandja volt egy amerikai pornószínésznővel. Stormy Daniels – akinek a valódi neve Stephanie Clifford – azt állította, hogy az elnök korábban, még üzletemberként eltöltött vele egy éjszakát egy szállodában, de eddig azért nem beszélt a dologról, mert Trump ügyvédje a választások előtt fizetett a hallgatásáért. Clifford 2006-ban, a kaliforniai Tahoe-tónál egy szállodában találkozott Trumppal, később a színésznő azt is részletesen elmesélte, hogy pontosan mit csináltak, és hogy milyen volt az ágyban az elnök.

Trump tagadja, hogy köze lenne a nőhöz, holott közben volt ügyvédje, Michael Cohen is elismerte, hogy pénzt adott Cliffordnak azért, hogy hallgasson a történtekről.

Most az ABC News olyasvalakit kérdezett meg az ügyről, akinek szintén kulcsszerepe van a történteben: Donald Trump feleségét, Melaniát. A first lady hosszú interjút adott a csatornának, amelyben – szokatlan módon – magánéletéről is kérdezték. Szóba került férje állítólagos hűtlensége is, amire Melania csak annyit reagált:

anya vagyok és az elnök felesége, túl sok dolgom van, nem érek rá ilyesmivel foglalkozni.

A first lady szerint a férje elleni vád nem más, mint spekuláció és pletyka, amit a szenzációhajhász média terjeszt. Hangsúlyozta, hogy minden rendben van a házasságával, és szereti a férjét. Amikor arról kérdezték, hogy megviselte-e az elmúlt időszak, csak annyit mondott: nem volt élvezetes dolog számára, hogy folyton a férjéről szóló pletykákkal szembesült, de tudja, mi igaz és mi nem, így túltette magát rajta.