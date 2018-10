Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a46fbd7e-70ba-40c5-ab29-61690644439f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csalók sokszor telefonon, e-mailben vagy a közösségi oldalon keresik fel az áldozataikat, hogy bankkártyaadatokat vagy közvetlenül pénzt csaljanak ki tőlük. A rendőrség közzétett egy videót, amelyben az egyik leggyakoribb telefonos csalás módszerére hallható.","shortLead":"A csalók sokszor telefonon, e-mailben vagy a közösségi oldalon keresik fel az áldozataikat, hogy bankkártyaadatokat...","id":"20181011_kiberbiztonsag_kibervedelem_csalas_csalok_telefonos_csalok_modszere_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a46fbd7e-70ba-40c5-ab29-61690644439f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c392793-bff7-48d1-94e0-5f81b9cad6f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_kiberbiztonsag_kibervedelem_csalas_csalok_telefonos_csalok_modszere_video","timestamp":"2018. október. 11. 15:03","title":"A magyar rendőrség figyelmeztet: ebből jöhet rá, ha csaló van a telefon másik végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2668893-2ad4-4814-b00f-292a66d5fa32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A súlyosan elhízott gyerekek legmagasabb előfordulási aránya Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön tapasztalható. Az elhízás és társbetegségei súlyos terhet jelentenek az egészségügyi ellátórendszer számára is. Ma van az Elhízás Világnapja.","shortLead":"A súlyosan elhízott gyerekek legmagasabb előfordulási aránya Észak-Magyarországon és az Észak-Alföldön tapasztalható...","id":"20181011_Magyarorszagon_minden_4_gyerek_tulsulyos_vagy_elhizott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2668893-2ad4-4814-b00f-292a66d5fa32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45852b65-c7c7-4678-829c-4f93276efd35","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Magyarorszagon_minden_4_gyerek_tulsulyos_vagy_elhizott","timestamp":"2018. október. 11. 10:11","title":"Magyarországon minden 4. gyerek túlsúlyos vagy elhízott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a79bf255-04b1-4465-860a-7eebcb74e35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iparági trendeknek megfelelően a kamerák számára, illetve ezzel összefüggésben a fotózási képességekre helyezte ki új telefonját a Samsung. Az idei Galaxy A9 hátlapján négy lencse kapott helyett, de az előlapi egységnek sincs oka szégyenkezni: 24 megapixelt tud.","shortLead":"Az iparági trendeknek megfelelően a kamerák számára, illetve ezzel összefüggésben a fotózási képességekre helyezte ki...","id":"20181011_samsung_galaxy_a9_mobiltelefon_negy_kameras_mobil_galaxy_note9_galaxy_s9","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a79bf255-04b1-4465-860a-7eebcb74e35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3253b3-1f85-44d3-b17a-ba5e20dc13ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_samsung_galaxy_a9_mobiltelefon_negy_kameras_mobil_galaxy_note9_galaxy_s9","timestamp":"2018. október. 11. 12:33","title":"Itt a Samsung új mobilja, az új Galaxy A9-esnek 4 kamerát szereltek a hátára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":" Bár az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala kis büdzséből működik, és elsősorban olyan ügyeket vizsgál, melyek határokon nyúlnak át, a kisvárdai NER-Disneyland újabb létesítménye felkeltette a figyelmüket. Az Európai Bizottság pedig azt szeretné, ha a kormány nem az adófizetőkre, hanem a szabálytalankodó beruházókra hárítaná a rosszul felhasznált uniós pénzek miatt kapott büntetéseket.","shortLead":" Bár az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala kis büdzséből működik, és elsősorban olyan ügyeket vizsgál, melyek...","id":"20181011_Atlepte_az_OLAF_ingerkuszobet_a_kisvardai_okofilmpark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dd4ee6-7744-462b-be88-603e8933cc53","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181011_Atlepte_az_OLAF_ingerkuszobet_a_kisvardai_okofilmpark","timestamp":"2018. október. 11. 14:24","title":"Átlépte az OLAF ingerküszöbét a kisvárdai ökofilmpark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5ce9c6-1584-418c-b0fa-9432145d0811","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az egyéni győzelme után a vívók vegyescsapat-versenyében is aranyérmet nyert az európai 1-es válogatott tagjaként Pusztai Liza és Rabb Krisztián a III. nyári ifjúsági olimpián Buenos Airesben.","shortLead":"Az egyéni győzelme után a vívók vegyescsapat-versenyében is aranyérmet nyert az európai 1-es válogatott tagjaként...","id":"20181010_pusztai_liza_rabb_krisztian_vivas_csapatverseny_aranyerem_ifjusagi_olimpia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b5ce9c6-1584-418c-b0fa-9432145d0811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6424f826-bed7-4ab7-bd0d-473659842f43","keywords":null,"link":"/sport/20181010_pusztai_liza_rabb_krisztian_vivas_csapatverseny_aranyerem_ifjusagi_olimpia","timestamp":"2018. október. 10. 21:50","title":"Újabb arany a magyar vívóknak az ifjúsági olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tina Turner betegségeiről beszélt egy interjúban, és azt is elárulta, gondolkodik az eutanázián. ","shortLead":"Tina Turner betegségeiről beszélt egy interjúban, és azt is elárulta, gondolkodik az eutanázián. ","id":"20181010_ferjetol_kapott_veset_a_betegeskedo_tina_turner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d28496e-e538-4d23-81a4-57858043db0b","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_ferjetol_kapott_veset_a_betegeskedo_tina_turner","timestamp":"2018. október. 10. 18:56","title":"Férjétől kapott vesét a betegeskedő rocklegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3585b215-e416-4994-963b-eeeb9d4a3304","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy szamárnak sem kell mindent eltűrnie.","shortLead":"Egy szamárnak sem kell mindent eltűrnie.","id":"20181011_A_tulsulyos_turistaktol_probalja_vedeni_a_szamarakat_Gorogorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3585b215-e416-4994-963b-eeeb9d4a3304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf907127-c0b7-48ca-92b8-8a28a7b6e772","keywords":null,"link":"/elet/20181011_A_tulsulyos_turistaktol_probalja_vedeni_a_szamarakat_Gorogorszag","timestamp":"2018. október. 11. 12:28","title":"A túlsúlyos turistáktól próbálja védeni a szamarakat Görögország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a115a09-d526-4762-b490-b35b74e63d01","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Hiába ígérik a divatcégek, hogy fenntarthatóbbá teszik a gyártást, a fogyasztók nem engednek: ma nem csak többet vásárolnak, mint korábban, de a környezetszennyező műszál is egyre inkább hódít. Biztató kezdeményezéseket kerestünk Portugáliában és Magyarországon.","shortLead":"Hiába ígérik a divatcégek, hogy fenntarthatóbbá teszik a gyártást, a fogyasztók nem engednek: ma nem csak többet...","id":"20181010_divatipar_fenntarthato_gyartas_pet_palack_modtissimo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a115a09-d526-4762-b490-b35b74e63d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49f085d-8f51-41d4-a1ee-bca0abcdc29a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_divatipar_fenntarthato_gyartas_pet_palack_modtissimo","timestamp":"2018. október. 10. 20:00","title":"Nyissa ki a szekrényét: van rózsaszárból vagy PET-palackból készült ruhája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]