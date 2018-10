Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Basky az MKKP művésze, eddig jobbára kisvonatra ültetve rajzolta le Orbán Viktort, de amióta a miniszterelnök luxusrepülővel jár focimeccsre, járművet váltott.","shortLead":"Basky az MKKP művésze, eddig jobbára kisvonatra ültetve rajzolta le Orbán Viktort, de amióta a miniszterelnök...","id":"20181010_Repulore_ultette_Orbant_a_Ketfarku_Kutya_Part","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5fb4849-c2ea-4921-829d-e09ad5541425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a111dad0-524e-4674-8024-45503893277c","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Repulore_ultette_Orbant_a_Ketfarku_Kutya_Part","timestamp":"2018. október. 10. 08:44","title":"Repülőre ültette Orbánt a Kétfarkú Kutya Párt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hónapokig tarthat a kiirtásuk.","shortLead":"Hónapokig tarthat a kiirtásuk.","id":"20181011_Hemzsegnek_a_patkanyok_tobb_budapesti_keruletben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fea2864-c5f7-45b1-a2b0-9c7a8a8f6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a87b7d-e36f-46a0-a222-ad2d567da11e","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Hemzsegnek_a_patkanyok_tobb_budapesti_keruletben","timestamp":"2018. október. 11. 09:24","title":"Hemzsegnek a patkányok több budapesti kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kálmán Olga beszélgetett velük Facebook-oldalán. A tragédia óta senki nem kereste őket a kórháztól, hogy kifejezzék együttérzésüket.","shortLead":"Kálmán Olga beszélgetett velük Facebook-oldalán. A tragédia óta senki nem kereste őket a kórháztól, hogy kifejezzék...","id":"20181010_Megszolalt_kirugott_szivsebesz_elhunyt_betegenek_felesege_es_lanya__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d317c789-5ccd-456c-9354-02fda7466e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6906bc69-316a-440a-b8cd-9ee0a6c19eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Megszolalt_kirugott_szivsebesz_elhunyt_betegenek_felesege_es_lanya__video","timestamp":"2018. október. 10. 17:46","title":"Megszólalt a kirúgott szívsebész elhunyt betegének felesége és lánya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kicsit erősebben fújhat a szél, de amúgy szép idő várható ma is. ","shortLead":"Kicsit erősebben fújhat a szél, de amúgy szép idő várható ma is. ","id":"20181011_Csutorotkon_is_marad_a_meleg_napos_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c069ab-3ec1-440c-954e-b0caa754e34b","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Csutorotkon_is_marad_a_meleg_napos_ido","timestamp":"2018. október. 11. 05:30","title":"Csütörtökön is marad a meleg, napos idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d52108e-635e-48c9-a1a7-0b88e0e76a28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új Pixel telefonok és az otthoni okosközpont mellett egy új táblagépet is villantott a Google kedden este. A specifikációk nem rosszak, de a legjobb változatért egy kisebb vagyont kell kifizetni.","shortLead":"Az új Pixel telefonok és az otthoni okosközpont mellett egy új táblagépet is villantott a Google kedden este...","id":"20181010_google_pixel_slate_tablagep_chrome_os_bejelentes_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d52108e-635e-48c9-a1a7-0b88e0e76a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fafe13-ece8-41cd-bd94-48e2f4b0201f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_google_pixel_slate_tablagep_chrome_os_bejelentes_specifikacio","timestamp":"2018. október. 10. 11:33","title":"10 órán át bírja: itt a Google új táblagépe, amely már majdnem laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalból folytatott vizsgálatot, ami még nem zárult le, de eddig arra jutottak, hogy a beteg nem került várólistára, és nem Székely László kirúgása miatt halt meg. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ hivatalból folytatott vizsgálatot, ami még nem zárult le, de eddig arra jutottak...","id":"20181009_Nemzeti_Nepegeszsegugyi_Kozpont_Nincs_koze_Szekely_kirugasanak_a_betege_halalahoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef1af97-2bfb-4f58-96df-11c68fe8a88a","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Nemzeti_Nepegeszsegugyi_Kozpont_Nincs_koze_Szekely_kirugasanak_a_betege_halalahoz","timestamp":"2018. október. 09. 20:16","title":"Újabb vizsgálat: Nincs köze Székely kirúgásának a betege halálához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rozsdás lőszerre a vonat takarításánál bukkantak rá. ","shortLead":"A rozsdás lőszerre a vonat takarításánál bukkantak rá. ","id":"20181009_Granatot_talaltak_egy_InterCityn_Miskolcon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fdafed-b5bf-483a-8b14-406370e62d4d","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Granatot_talaltak_egy_InterCityn_Miskolcon","timestamp":"2018. október. 09. 19:03","title":"Gránátot találtak egy InterCityn Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9dc34b0-75e7-4c30-b420-0aa7a582bfa0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A két szervezet együttműködési megállapodást írt alá, hogy elősegítsék Magyarország és Törökország gazdasági kapcsolatainak fejlesztését.","shortLead":"A két szervezet együttműködési megállapodást írt alá, hogy elősegítsék Magyarország és Törökország gazdasági...","id":"20181010_egyuttmukodesi_megallapodas_magyar_exim_turk_eximbank_magyar_torok_kapcsolatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9dc34b0-75e7-4c30-b420-0aa7a582bfa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58375273-b3e9-4df6-a621-483ed5fc6a32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_egyuttmukodesi_megallapodas_magyar_exim_turk_eximbank_magyar_torok_kapcsolatok","timestamp":"2018. október. 10. 15:08","title":"Összeborul a magyar Exim a Türk Eximbankkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]