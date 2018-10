Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68bd84ff-01e1-47e8-af0e-21c85b03b621","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181012_Hivatalos_ez_a_legjobb_2017es_magyar_klip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68bd84ff-01e1-47e8-af0e-21c85b03b621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67dd4a38-f434-4f59-8f39-a7b5a6edbdfe","keywords":null,"link":"/kultura/20181012_Hivatalos_ez_a_legjobb_2017es_magyar_klip","timestamp":"2018. október. 12. 17:17","title":"Hivatalos: ez a legjobb 2017-es magyar klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d7c50-5a52-4ece-afd6-51043468c7df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az odáig rendben van, hogy ma van a nemzetközi melltartó nélküli nap, de mi ennek az értelme?","shortLead":"Az odáig rendben van, hogy ma van a nemzetközi melltartó nélküli nap, de mi ennek az értelme?","id":"20181013_Nemcsak_munkanap_ez_a_szombat_de_melltartomentes_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b62d7c50-5a52-4ece-afd6-51043468c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd4ab7d-0126-48e1-99e1-c49ca6f97ce5","keywords":null,"link":"/elet/20181013_Nemcsak_munkanap_ez_a_szombat_de_melltartomentes_is","timestamp":"2018. október. 13. 15:37","title":"Nemcsak munkanap ez a szombat, hanem melltartómentes is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde1763a-4e60-4945-8c8f-7fa89fdecd4d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ egyik vezető turisztikai lapja, a Condé Nast Traveler az idén is összeállította a legjobb hotelek toplistáját, idén majdnem 430 000 olvasó töltötte ki az értékelést. ","shortLead":"A világ egyik vezető turisztikai lapja, a Condé Nast Traveler az idén is összeállította a legjobb hotelek toplistáját...","id":"20181012_Tobb_szazezer_olvaso_szavazott_KozepEuropa_legjobb_hotelerol_a_tavalyi_ezustermes_lett_az_idei_befuto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cde1763a-4e60-4945-8c8f-7fa89fdecd4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc515291-81ba-48d4-9875-8323a0a21ac9","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Tobb_szazezer_olvaso_szavazott_KozepEuropa_legjobb_hotelerol_a_tavalyi_ezustermes_lett_az_idei_befuto","timestamp":"2018. október. 12. 10:17","title":"Több százezer olvasó szavazata alapján egy budapesti hotel a legjobb Közép-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 728 állásos kocsiparkoló 446,1 millió, a 13 állásos buszparkoló pedig nettó 310,3 millió forintból készülhet el.\r

","shortLead":"A 728 állásos kocsiparkoló 446,1 millió, a 13 állásos buszparkoló pedig nettó 310,3 millió forintból készülhet el.\r

","id":"20181013_A_Puskasenal_is_nagyobb_parkolo_dukal_a_kisvardai_stadionnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38657b29-dbcc-4c49-9ed5-79a8076ec467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d77828-3f1c-47ee-955d-4fcd53be9398","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_A_Puskasenal_is_nagyobb_parkolo_dukal_a_kisvardai_stadionnak","timestamp":"2018. október. 13. 09:46","title":"A Puskásénál is nagyobb parkoló dukál a kisvárdai stadionnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546dd6c4-77b1-468d-ad0f-e183ad31b516","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az EU-jogot is megsértheti, ahogy átírták a Ryanair üzletszabályzatát.","shortLead":"Az EU-jogot is megsértheti, ahogy átírták a Ryanair üzletszabályzatát.","id":"20181012_Irorszagba_kuldi_a_reklamalokat_a_Ryanair","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=546dd6c4-77b1-468d-ad0f-e183ad31b516&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38681cf0-e7a4-4238-8929-c19badc9c253","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Irorszagba_kuldi_a_reklamalokat_a_Ryanair","timestamp":"2018. október. 12. 15:52","title":"Írországba küldi a reklamálókat a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ef6bd5-d9c0-444f-99de-b194ba2ed5fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás megállapította, hogy a felhasználók meglepően nagy része használja elsődleges zenehallgatási szolgáltatásaként a YouTube-ot. Mondván, ott minden megtalálható. De a népszerűséghez bizonyára az ingyenességnek is nagyon sok köze van. Utóbbi viszont nem kis gondot okoz a zeneiparnak.","shortLead":"Egy új kutatás megállapította, hogy a felhasználók meglepően nagy része használja elsődleges zenehallgatási...","id":"20181012_online_zenehallgatas_streaming_zenehallgatas_online_zene_youtube_music_spotify_apple_music","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13ef6bd5-d9c0-444f-99de-b194ba2ed5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89f6a08-bd87-4fd2-a364-75b933db6a0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_online_zenehallgatas_streaming_zenehallgatas_online_zene_youtube_music_spotify_apple_music","timestamp":"2018. október. 12. 17:03","title":"10-ből 5 ember ingyen hallgat zenét a számítógépén és a telefonján, mégpedig a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A kortárs francia irodalom egyik legismertebb és legellentmondásosabb alakja egyelőre csak annyit árult el, hogy regényről van szó.","shortLead":"A kortárs francia irodalom egyik legismertebb és legellentmondásosabb alakja egyelőre csak annyit árult el...","id":"20181011_Ujabb_konyvet_ir_a_Goncourtdijas_Michel_Houellebecq","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=657150d9-539a-479c-af60-69f4b1031d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9333edf6-96c5-4a9f-a439-dff9bf214a04","keywords":null,"link":"/kultura/20181011_Ujabb_konyvet_ir_a_Goncourtdijas_Michel_Houellebecq","timestamp":"2018. október. 11. 18:23","title":"Újabb könyvet ír a Goncourt-díjas Michel Houellebecq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre senki nem tudja, hová tűnhetett Dzsamál Hasogdzsi.","shortLead":"Egyelőre senki nem tudja, hová tűnhetett Dzsamál Hasogdzsi.","id":"20181011_Kozosen_nyomoznak_az_eltunt_ujsagiro_utan_a_torok_es_szaudi_hatosagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb45cfcd-952a-434a-8cbe-595efb31f850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44bc86fa-10df-4629-9dbd-08f4ebb171d4","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Kozosen_nyomoznak_az_eltunt_ujsagiro_utan_a_torok_es_szaudi_hatosagok","timestamp":"2018. október. 11. 21:32","title":"Közösen nyomoznak az eltűnt újságíró után a török és szaúdi hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]