Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5eb73651-4669-4379-88eb-7dc54057c571","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Negyven dalt gyűjtöttek egybe, hogy megkönnyítsék a szívmasszázst.","shortLead":"Negyven dalt gyűjtöttek egybe, hogy megkönnyítsék a szívmasszázst.","id":"20181013_Dalok_ujraeleszteshez_itt_a_Spotifylista_amely_eletet_menthet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5eb73651-4669-4379-88eb-7dc54057c571&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb4eed8-ee22-4343-903f-fb1c4c34a3e7","keywords":null,"link":"/kultura/20181013_Dalok_ujraeleszteshez_itt_a_Spotifylista_amely_eletet_menthet","timestamp":"2018. október. 13. 10:33","title":"Dalok újraélesztéshez: itt a Spotify-lista, amely életet menthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondta, túl sok a dolga, nem ér rá az ehhez hasonló pletykákkal foglalkozni.","shortLead":"Azt mondta, túl sok a dolga, nem ér rá az ehhez hasonló pletykákkal foglalkozni.","id":"20181012_Ferje_allitolagos_hutlensegerol_kerdeztek_Melania_Trumpot_de_kivagta_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62c41f1e-2af7-482d-bb9a-6a984621fde2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5366a2b7-4126-4c4d-88df-4be745e7d748","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Ferje_allitolagos_hutlensegerol_kerdeztek_Melania_Trumpot_de_kivagta_magat","timestamp":"2018. október. 12. 17:19","title":"Férje állítólagos hűtlenségéről kérdezték Melania Trumpot, de kivágta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jövő héten véget érhet a patthelyzet, de ez a brit kormánynak is a végét jelentheti.","shortLead":"Jövő héten véget érhet a patthelyzet, de ez a brit kormánynak is a végét jelentheti.","id":"20181012_Financial_Times_kozel_a_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a47a346-99fa-428f-ab0c-6c6b635da6a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832c8892-7c10-48d6-9d85-54c304b9db6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Financial_Times_kozel_a_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2018. október. 12. 11:01","title":"Financial Times: Közel a megállapodás a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc22ce2-23d9-4a80-b6d6-aef948264f4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Rombolás és pusztítás maradt a Michael hurrikán nyomában Floridában, a rendkívüli időjárás hét halálos áldozatot követelt.","shortLead":"Rombolás és pusztítás maradt a Michael hurrikán nyomában Floridában, a rendkívüli időjárás hét halálos áldozatot...","id":"20181012_michael_hurrikan_vihar_florida_pusztitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfc22ce2-23d9-4a80-b6d6-aef948264f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f3d19f-98b8-4550-b5b4-9b47c503bb81","keywords":null,"link":"/vilag/20181012_michael_hurrikan_vihar_florida_pusztitas","timestamp":"2018. október. 12. 12:35","title":"Apokaliptikus pusztítást végzett Michael – fotók, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Walmart vezetése azzal magyarázkodott: rontja a munka hatékonyságát, ha ülhetnek a pénztárosok munka közben. Most mégis egyezségre jutottak, mielőtt a bíróság ítélt volna meg kártérítést.","shortLead":"A Walmart vezetése azzal magyarázkodott: rontja a munka hatékonyságát, ha ülhetnek a pénztárosok munka közben. Most...","id":"20181013_Nem_engedte_leulni_a_Walmart_a_penztarosait_18_milliard_forintot_fizet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce8f42e-f2f5-46b5-b8cc-56d22b18f9ae","keywords":null,"link":"/kkv/20181013_Nem_engedte_leulni_a_Walmart_a_penztarosait_18_milliard_forintot_fizet","timestamp":"2018. október. 13. 12:38","title":"Nem engedte leülni a Walmart a pénztárosait, 18 milliárd forintot fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Importra is szorul a magyar tojáspiac. ","shortLead":"Importra is szorul a magyar tojáspiac. ","id":"20181012_Evente_234_tojast_vesz_egy_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a69ef27c-fbe0-4e30-b595-1283283f68ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f4d8f6-4ffc-423f-98fc-8729f02bc7a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Evente_234_tojast_vesz_egy_magyar","timestamp":"2018. október. 12. 11:21","title":"Évente 234 tojást vesz egy magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba7cc56-d2af-44f6-9b83-fb7ea3d2b092","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan talán gyerekjátéknak tartják a Legót, egy dizájner azonban ismét bebizonyította, erről egyáltalán nincs szó.","shortLead":"Sokan talán gyerekjátéknak tartják a Legót, egy dizájner azonban ismét bebizonyította, erről egyáltalán nincs szó.","id":"20181011_apple_park_urhajo_apple_fohadiszallas_lego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ba7cc56-d2af-44f6-9b83-fb7ea3d2b092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ad209e-c832-47a7-85a0-eac884e4ce35","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_apple_park_urhajo_apple_fohadiszallas_lego","timestamp":"2018. október. 11. 20:03","title":"Mestermunka: valaki megépítette 85 000 legókockából az Apple főhadiszállását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bbffbcc-8255-407e-837f-1167e19e3185","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is nagyon akart megállni. ","shortLead":"Nem is nagyon akart megállni. ","id":"20181013_autos_video_kamion_szemben_forgalom_pozsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bbffbcc-8255-407e-837f-1167e19e3185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829ed10c-da85-4c4c-8dba-711b1a7881b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181013_autos_video_kamion_szemben_forgalom_pozsony","timestamp":"2018. október. 13. 09:50","title":"Videó: 5 évet is kaphat a kamionos, aki Pozsonyban hajtott szembe a forgalommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]