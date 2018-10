Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5767f2fe-c636-48ef-83af-add9816203a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Cullinan új plugin verziója várhatóan egyrészt erősebb, másrészt picit tisztább működésű lesz. És hazánkban jó eséllyel zöld rendszámot is kaphat majd.","shortLead":"A Cullinan új plugin verziója várhatóan egyrészt erősebb, másrészt picit tisztább működésű lesz. És hazánkban jó...","id":"20181012_tomegek_kertek_hibrid_loerokkel_erosodik_a_rollsroyce_divatterepjaroja_suv_cullinan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5767f2fe-c636-48ef-83af-add9816203a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef172956-a314-412a-951f-2bd18c6629ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20181012_tomegek_kertek_hibrid_loerokkel_erosodik_a_rollsroyce_divatterepjaroja_suv_cullinan","timestamp":"2018. október. 12. 13:21","title":"Újabb zöld rendszámos: hibrid lóerőkkel erősödhet a Rolls-Royce divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Közegészségügyi Intézet szerint 13 településen is kifogásolható a levegő minősége.","shortLead":"Az Országos Közegészségügyi Intézet szerint 13 településen is kifogásolható a levegő minősége.","id":"20181012_Hatarertek_felett_van_a_szallo_por_koncentracioja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c3f90d9-d2e2-4a6d-8e0d-de16af60ebc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac2f4d3-1a60-403b-93f2-c73c64856dab","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Hatarertek_felett_van_a_szallo_por_koncentracioja","timestamp":"2018. október. 12. 20:17","title":"Határérték felett van a szálló por koncentrációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A diákok arról tanulhatnak, hogyan különböztessék meg a tényeket a propagandától.","shortLead":"A diákok arról tanulhatnak, hogyan különböztessék meg a tényeket a propagandától.","id":"20181011_Trumpaganda_kurzus_indul_egy_amerikai_egyetemen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39dfc63e-dba6-4dc7-9d76-61dcf921ad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56593092-6416-4d30-8d2c-81864f6a9d77","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Trumpaganda_kurzus_indul_egy_amerikai_egyetemen","timestamp":"2018. október. 11. 17:21","title":"„Trumpaganda” kurzus indul egy amerikai egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Százezer dollárért legalább vizet tényleg adhattak volna a vendégeknek.","shortLead":"Százezer dollárért legalább vizet tényleg adhattak volna a vendégeknek.","id":"20181011_Hat_ev_bortonre_iteltek_a_vilag_legbotranyosabb_fesztivaljanak_szervezojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f9c2412-04df-4d1e-821f-99110e92afb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583674f1-c6a8-4fa8-bce5-ccd0851186a4","keywords":null,"link":"/kkv/20181011_Hat_ev_bortonre_iteltek_a_vilag_legbotranyosabb_fesztivaljanak_szervezojet","timestamp":"2018. október. 11. 21:21","title":"Hat év börtönre ítélték a világ legbotrányosabb fesztiváljának szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szojuz MSZ-10 hordozórakétájának egyik hajtóműve hibásodott meg a felbocsátást követően. Az űrhajósok túlélték.","shortLead":"A Szojuz MSZ-10 hordozórakétájának egyik hajtóműve hibásodott meg a felbocsátást követően. Az űrhajósok túlélték.","id":"20181011_baleset_szojuz_felbocsatas_bajkonur_urhajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e4d97a-a63b-4847-ad7f-f3615c6a5d9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_baleset_szojuz_felbocsatas_bajkonur_urhajo","timestamp":"2018. október. 11. 11:12","title":"Baleset történt a Szojuzzal, kényszerleszállást hajtott végre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":" Bár az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala kis büdzséből működik, és elsősorban olyan ügyeket vizsgál, melyek határokon nyúlnak át, a kisvárdai NER-Disneyland újabb létesítménye felkeltette a figyelmüket. Az Európai Bizottság pedig azt szeretné, ha a kormány nem az adófizetőkre, hanem a szabálytalankodó beruházókra hárítaná a rosszul felhasznált uniós pénzek miatt kapott büntetéseket.","shortLead":" Bár az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala kis büdzséből működik, és elsősorban olyan ügyeket vizsgál, melyek...","id":"20181011_Atlepte_az_OLAF_ingerkuszobet_a_kisvardai_okofilmpark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba23556f-a7c8-4914-86cb-183de3cff828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dd4ee6-7744-462b-be88-603e8933cc53","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181011_Atlepte_az_OLAF_ingerkuszobet_a_kisvardai_okofilmpark","timestamp":"2018. október. 11. 14:24","title":"Átlépte az OLAF ingerküszöbét a kisvárdai ökofilmpark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681b793f-aa79-4e0a-962e-83f22f7ec116","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 16 ezer látogatót jelentettek le, de valójában több mint egymillió vendég fordult meg náluk.","shortLead":"Összesen 16 ezer látogatót jelentettek le, de valójában több mint egymillió vendég fordult meg náluk.","id":"20181012_Ugy_csaltak_az_adot_ket_tengerparti_udulohelyen_mintha_nem_lenne_holnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681b793f-aa79-4e0a-962e-83f22f7ec116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840d744d-6a5e-46ce-96c6-824da7c97cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20181012_Ugy_csaltak_az_adot_ket_tengerparti_udulohelyen_mintha_nem_lenne_holnap","timestamp":"2018. október. 12. 21:40","title":"Úgy csalták az adót két tengerparti üdülőhelyen, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"302cec8e-c549-4edf-8847-b09ad5c5e0fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tragédia eddig ismert halálos áldozatainak száma tíz.","shortLead":"A tragédia eddig ismert halálos áldozatainak száma tíz.","id":"20181011_Ozonvizszeru_felhoszakadas_meg_harom_embert_keresnek_Mallorcan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=302cec8e-c549-4edf-8847-b09ad5c5e0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3d0768-fd1c-4498-b2dc-6da4513b2ee9","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_Ozonvizszeru_felhoszakadas_meg_harom_embert_keresnek_Mallorcan","timestamp":"2018. október. 11. 12:14","title":"Özönvízszerű felhőszakadás: még három embert keresnek Mallorcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]