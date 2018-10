Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal egy Marx-emlékülésbe nem mertek belevágni a tudósok.","shortLead":"Ezúttal egy Marx-emlékülésbe nem mertek belevágni a tudósok.","id":"20181009_Nagy_a_lapitas_de_ujabb_kenyesnek_velt_konferenciat_halasztottak_el_az_MTAban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32b40fad-149d-4969-80ed-09ed225ba824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af31aac-07ad-40f4-a972-03a210416c47","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Nagy_a_lapitas_de_ujabb_kenyesnek_velt_konferenciat_halasztottak_el_az_MTAban","timestamp":"2018. október. 09. 14:05","title":"Újabb kényesnek vélt konferenciát halasztanak el az MTA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa810826-b3f4-4a9a-9b70-24f29d22cda3","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha nincs térerő, akkor komoly gond van, főleg, ha mindez valós vészhelyzettel párosul. Szerencsére van megoldás, ami konkrétan egy mobiladótorony-hátizsák.","shortLead":"Ha nincs térerő, akkor komoly gond van, főleg, ha mindez valós vészhelyzettel párosul. Szerencsére van megoldás, ami...","id":"20181010_nokia_ultra_compact_network_4g_mobilhalozat_hatizsak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa810826-b3f4-4a9a-9b70-24f29d22cda3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa03813-7939-42b5-aadb-36ccdd4582a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_nokia_ultra_compact_network_4g_mobilhalozat_hatizsak","timestamp":"2018. október. 10. 10:03","title":"Van olyan hátizsák, mellyel bárhol gyorsan létrehozható egy mobilhálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kutatók megtalálták azt a pontot az emberi DNS-ben, ahol a génvariáns akár 25 százalékkal is növelheti az impotencia kialakulását.","shortLead":"Kutatók megtalálták azt a pontot az emberi DNS-ben, ahol a génvariáns akár 25 százalékkal is növelheti az impotencia...","id":"20181009_Genhiba_novelheti_az_impotencia_kockazatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b441ae19-ca8f-4eca-8333-7da1cec5caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b24d7a0-7f92-495f-b87f-a66385140fee","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_Genhiba_novelheti_az_impotencia_kockazatat","timestamp":"2018. október. 09. 15:33","title":"Génhiba növelheti az impotencia kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Miután Oroszország lebukott az államilag szervezett doppingprogrammal, Putyin azt ígéri, a világ egyik leghatékonyabb doppingellenes rendszerét hozzák létre.","shortLead":"Miután Oroszország lebukott az államilag szervezett doppingprogrammal, Putyin azt ígéri, a világ egyik leghatékonyabb...","id":"20181010_Putyin_a_vilag_legjobb_doppingellenes_rendszeret_igeri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74d80d84-b6f2-4951-9127-4f886e2d4f03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0d38b3-f328-4977-b796-75ec7c666b6d","keywords":null,"link":"/sport/20181010_Putyin_a_vilag_legjobb_doppingellenes_rendszeret_igeri","timestamp":"2018. október. 10. 19:07","title":"Putyin a világ legjobb doppingellenes rendszerét ígéri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7262e11-f397-4b96-8b89-1f9e1fba3f29","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Imagine című John Lennon-dal feldolgozása is szerepel özvegye, Yoko Ono jövő héten megjelenő albumán, a Warzone-on. ","shortLead":"Az Imagine című John Lennon-dal feldolgozása is szerepel özvegye, Yoko Ono jövő héten megjelenő albumán, a Warzone-on. ","id":"20181009_imagine_john_lennon_yoko_ono_warzone_lemez_feldolgozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7262e11-f397-4b96-8b89-1f9e1fba3f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43eb879-a65e-448f-8610-82090f459016","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_imagine_john_lennon_yoko_ono_warzone_lemez_feldolgozas","timestamp":"2018. október. 09. 15:18","title":"Ikonikus John Lennon-dalt dolgozott fel Yoko Ono – hallgassa meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony-elnök Kenichiro Yoshida egy vele készült interjúban világossá tette azt, amiről iparági pletykák alapján hetek óta cikkezik a világsajtó: biztosan lesz utódja a PlayStation 4-nek. ","shortLead":"A Sony-elnök Kenichiro Yoshida egy vele készült interjúban világossá tette azt, amiről iparági pletykák alapján hetek...","id":"20181009_sony_playstation_5_konzol_kenichiro_yoshida_microsoft_xbox_one","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a65c704-08ad-45a7-90c3-368ae6d5f9bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_sony_playstation_5_konzol_kenichiro_yoshida_microsoft_xbox_one","timestamp":"2018. október. 09. 12:30","title":"A Sony vezére kimondta: jön a PlayStation 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236bc32d-e89e-4044-999b-02ae4a06adda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia segítségével fogja kiszűrni az iskolai bántalmazással, megfélemlítéssel és alázással kapcsolatos, vagy azokat ábrázoló felvételeket az Instagram.","shortLead":"A mesterséges intelligencia segítségével fogja kiszűrni az iskolai bántalmazással, megfélemlítéssel és alázással...","id":"20181010_instagram_mesterseges_intelligencia_bullying_iskolai_bantalmazas_megfelemlites_zaklatas_szuro_filter_maddie_ziegler_adam_mosseri","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=236bc32d-e89e-4044-999b-02ae4a06adda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21811240-ae86-4661-b29e-a029bf85e1e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_instagram_mesterseges_intelligencia_bullying_iskolai_bantalmazas_megfelemlites_zaklatas_szuro_filter_maddie_ziegler_adam_mosseri","timestamp":"2018. október. 10. 16:03","title":"Beizzítja a tisztítótüzet az Instagram a durvuló fotók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55cc01ed-bfef-47d1-ba95-903684952b59","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A törökországi Erzurumot kizárja a kandidálók közül, és többen visszaléptek, így csak három pályázó maradt. ","shortLead":"A törökországi Erzurumot kizárja a kandidálók közül, és többen visszaléptek, így csak három pályázó maradt. ","id":"20181009_Harom_palyazo_maradt_a_2016os_teli_olimpiara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55cc01ed-bfef-47d1-ba95-903684952b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040c1a74-cacd-42f3-b976-c2edd4631883","keywords":null,"link":"/sport/20181009_Harom_palyazo_maradt_a_2016os_teli_olimpiara","timestamp":"2018. október. 09. 21:53","title":"Három pályázó maradt a 2026-os téli olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]