[{"available":true,"c_guid":"17ca96e9-8e09-43f5-887c-88ea6e8fd808","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervező szerint ez a különleges jármű egyszerre akár 300 tonnával is terhelhető, és ekkora tömeg mozgatásához igen komoly erő kell.","shortLead":"A tervező szerint ez a különleges jármű egyszerre akár 300 tonnával is terhelhető, és ekkora tömeg mozgatásához igen...","id":"20181017_almaink_dompere_ilyen_egy_repulogep_hajtomuves_hatalmas_volvo_teherauto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17ca96e9-8e09-43f5-887c-88ea6e8fd808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a0f183-c50d-46d1-8b4d-568a66c50b4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_almaink_dompere_ilyen_egy_repulogep_hajtomuves_hatalmas_volvo_teherauto","timestamp":"2018. október. 17. 15:23","title":"Álmaink dömpere: ilyen egy repülőgép-hajtóműves hatalmas Volvo teherautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6aa5428-f3e8-41d1-8efb-91c5a877a994","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"Teljesen betiltaná a dohányzást és csökkentené a Nemzeti Dohányboltok számát is Lázár János! A kormánybiztos felmenő rendszerben a 2020 után születettek számára megtiltaná, hogy Magyarországon legálisan vásárolhassanak dohányterméket! Ezt a javaslatot a kormánypárti politikus még az Alaptörvénybe is beírná. ","shortLead":"Teljesen betiltaná a dohányzást és csökkentené a Nemzeti Dohányboltok számát is Lázár János! A kormánybiztos felmenő...","id":"20181018_Lazar_teljes_megtiltana_a_dohanyzast_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6aa5428-f3e8-41d1-8efb-91c5a877a994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38898b0e-0ea6-4440-a2bf-10ca90acf240","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Lazar_teljes_megtiltana_a_dohanyzast_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 18. 11:30","title":"Lázár előállt a dohányzás teljes tiltásának mestertervével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a137fbe4-3a40-47ae-afd1-d36e16271243","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János az alaptörvénybe is beleírná, hogy a 2020 után születettek nem vehetnek dohányterméket, de egyelőre csak arról tájékoztatta Orbán Viktort, hogy hamarosan leteszi elé a javaslatcsomagját. Szerinte a téma azért is nehéz kérdés, mert a fideszesek egy része is dohányzik, és kérdés, hogy mit szólnak majd a felvetéséhez. ","shortLead":"Lázár János az alaptörvénybe is beleírná, hogy a 2020 után születettek nem vehetnek dohányterméket, de egyelőre csak...","id":"20181018_Lazar_Ma_reggel_kozoltem_a_trafikosokkal_nem_mondom_hogy_orultek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a137fbe4-3a40-47ae-afd1-d36e16271243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e9bf86-8c78-4008-9b78-101a445dde08","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Lazar_Ma_reggel_kozoltem_a_trafikosokkal_nem_mondom_hogy_orultek","timestamp":"2018. október. 18. 17:10","title":"Lázár: Ma reggel közöltem a trafikosokkal, nem mondom, hogy örültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s Demeter Márta tettével bebizonyította, hogy katonai és nemzetbiztonsági kockázatot jelent mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.","shortLead":"Az LMP-s Demeter Márta tettével bebizonyította, hogy katonai és nemzetbiztonsági kockázatot jelent mondta a Honvédelmi...","id":"20181018_Nemeth_Szilard_Demeter_Marta_nemzetbiztonsagi_kockazatot_jelent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=321ea99c-15a4-4928-b2f0-258a635f10e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33029df3-fffa-4783-a0e0-ec197f80686a","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Nemeth_Szilard_Demeter_Marta_nemzetbiztonsagi_kockazatot_jelent","timestamp":"2018. október. 18. 15:37","title":"Németh Szilárd: Demeter Márta nemzetbiztonsági kockázatot jelent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76f16f0-8b04-4903-b2fb-533082c22a31","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy botrányba fulladjon az amerikai elnököt támogató, egyedülálló fiataloknak készített társkereső: az app a megjelenés után ki is szivárogtatta véletlenül a felhasználók adatait.","shortLead":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy botrányba fulladjon az amerikai elnököt támogató, egyedülálló fiataloknak készített...","id":"20181016_donald_trump_szavazo_amerikai_elnokvalasztas_tarskereso_alkalmazas_donalddaters_adatszivargas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e76f16f0-8b04-4903-b2fb-533082c22a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8d5f7ea-4634-4484-ba27-db6478d2bfc3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_donald_trump_szavazo_amerikai_elnokvalasztas_tarskereso_alkalmazas_donalddaters_adatszivargas","timestamp":"2018. október. 16. 21:03","title":"Csináltak egy társkeresőt a Trumpra szavazó fiataloknak, és már az első nap megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még mindig sokan vannak, akik hónapokig nem rendezik az adósságukat, de az adóhatóság a kicsinek is örül.","shortLead":"Még mindig sokan vannak, akik hónapokig nem rendezik az adósságukat, de az adóhatóság a kicsinek is örül.","id":"20181016_Valamivel_kevesebb_tartos_adosa_van_a_NAVnak_mint_korabban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1088a50-4d9d-4e6c-9d10-9b9af44a186e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6339264c-49a8-4b5a-8305-047faf6945b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Valamivel_kevesebb_tartos_adosa_van_a_NAVnak_mint_korabban","timestamp":"2018. október. 16. 21:03","title":"Valamivel kevesebb tartós adósa van a NAV-nak, mint az előző negyedévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70734257-3f6a-4851-ad84-f0008f58d245","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független politikus bizakodó, mert jó néhány helyen még el sem kezdték gyűjteni az aláírásokat, így elképzelhetőnek tartja, hogy legkésőbb a tavaszi EP-választásokig meglesz az egymillió szignó.","shortLead":"A független politikus bizakodó, mert jó néhány helyen még el sem kezdték gyűjteni az aláírásokat, így elképzelhetőnek...","id":"20181017_Hadhazy_szerint_mar_nagyjabol_szazezren_alairtak_az_Europai_Ugyeszsegrol_szolo_peticiojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70734257-3f6a-4851-ad84-f0008f58d245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c3add3-5c44-4f5e-9a70-bccaae1d292f","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Hadhazy_szerint_mar_nagyjabol_szazezren_alairtak_az_Europai_Ugyeszsegrol_szolo_peticiojat","timestamp":"2018. október. 17. 07:06","title":"Hadházy szerint már nagyjából százezren aláírták az Európai Ügyészségről szóló petícióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f747fce3-57c4-406a-9006-b9056c8d01e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Noha elismeri, csökkeni fog az értéke.","shortLead":"Noha elismeri, csökkeni fog az értéke.","id":"20181017_Keves_de_biztos_a_magyarok_tobbsege_tovabbra_is_az_allami_nyugdijban_bizik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f747fce3-57c4-406a-9006-b9056c8d01e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7c0a98-866e-48ed-a8c8-6ac4add5040a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Keves_de_biztos_a_magyarok_tobbsege_tovabbra_is_az_allami_nyugdijban_bizik","timestamp":"2018. október. 17. 07:45","title":"Kevés, de biztos: a magyarok többsége továbbra is az állami nyugdíjban bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]