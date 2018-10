Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e9565f9-4cf0-4f92-a323-9583364f82fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál tudósok új betűtípusa nem csak a kinyomtatott, az online szövegek memorizálásában is sokat segíthet, ha telepítjük a kapcsolódó bővítményt. ","shortLead":"Az ausztrál tudósok új betűtípusa nem csak a kinyomtatott, az online szövegek memorizálásában is sokat segíthet, ha...","id":"20181017_sans_forgetica_betutipus_memoria_szovegek_megjegyzese_online_szoveg_olvasas_a_neten_tanulasi_tippek_tanulasi_technikak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e9565f9-4cf0-4f92-a323-9583364f82fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ae2ce6-e084-474e-8eb9-77fff0d50147","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_sans_forgetica_betutipus_memoria_szovegek_megjegyzese_online_szoveg_olvasas_a_neten_tanulasi_tippek_tanulasi_technikak","timestamp":"2018. október. 17. 08:03","title":"Ha ezt felteszi a gépére, könnyebben tanulhat meg bármilyen weboldalról bármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd563845-ce9c-496b-8e55-cc0555b4d54e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Anna Burns a Bajok (The Troubles) néven emlegetett Milkman című kötetéért kapta meg a díjat.","shortLead":"Anna Burns a Bajok (The Troubles) néven emlegetett Milkman című kötetéért kapta meg a díjat.","id":"20181017_Eloszor_kapta_eszakirorszagi_szerzo_a_Man_Bookerdijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd563845-ce9c-496b-8e55-cc0555b4d54e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e75e53-8dd3-4c6d-8ada-b8dc1b324c61","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Eloszor_kapta_eszakirorszagi_szerzo_a_Man_Bookerdijat","timestamp":"2018. október. 17. 10:21","title":"Először kapta észak-írországi szerző a Man Booker-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint a kormánybiztos még nem nyújtott be hivatalos javaslatot, így egyelőre nincs miről beszélni.","shortLead":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerint a kormánybiztos még nem nyújtott be hivatalos javaslatot, így egyelőre...","id":"20181018_Roganek_meg_nem_foglalkoztak_Lazar_dohanyzast_betilto_javaslataval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78e20961-3dbe-419e-9687-97efcbf47db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05d61a0-5dfa-4699-8c21-9e3a98ebb8ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Roganek_meg_nem_foglalkoztak_Lazar_dohanyzast_betilto_javaslataval","timestamp":"2018. október. 18. 16:39","title":"Rogánék még nem foglalkoztak Lázár dohányzást betiltó javaslatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakszervezetek levélben kérték a MÁV vezetését, hogy üljenek le tárgyalni. ","shortLead":"A szakszervezetek levélben kérték a MÁV vezetését, hogy üljenek le tárgyalni. ","id":"20181018_15_szazalekos_beremelest_akarnak_a_vasutasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5c69e4-5b98-49f6-8a46-0aac68bc21a2","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_15_szazalekos_beremelest_akarnak_a_vasutasok","timestamp":"2018. október. 18. 18:08","title":"15 százalékos béremelést akarnak a vasutasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a Dunántúlon eshet egy kis eső.","shortLead":"Csak a Dunántúlon eshet egy kis eső.","id":"20181017_Ma_is_szebbik_arcat_mutatja_az_osz_akar_25_fok_is_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698107c1-7e16-4e75-b24f-46f55ca8641c","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Ma_is_szebbik_arcat_mutatja_az_osz_akar_25_fok_is_lehet","timestamp":"2018. október. 17. 05:10","title":"Ma is szebbik arcát mutatja az ősz, akár 25 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem indul túl jó esélyekkel az LMP hétvégi \"társelnök-választó \"kongresszusán az ex-MSZP-s Demeter Márta, annak ellenére, hogy rajta kívül nincs más jelölt és nincs más, magát politikai ténykedésével észrevétető nő a pártban. A tagság egy része szerint irreleváns, hogy Demeter jó jelölt-e vagy sem, ha nem akarják az utolsó szöget is beverni az LMP koporsójába, akkor muszáj megszavazni őt. Mások szerint viszont éppen ezzel végezné ki magát az LMP. ","shortLead":"Nem indul túl jó esélyekkel az LMP hétvégi \"társelnök-választó \"kongresszusán az ex-MSZP-s Demeter Márta, annak...","id":"20181017_LMP_tisztujito_kongresszus_Demeter_Marta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81a2892f-b5dc-43fd-a653-f4a3cd1027a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2904d79-4d67-4adf-bb78-fe6d6e6a8f30","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_LMP_tisztujito_kongresszus_Demeter_Marta","timestamp":"2018. október. 17. 06:30","title":"\"Fatális hiba nem megszavazni a Mártát\" - durva hétvége elé néz az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6df2586c-1daf-4434-aab9-0f426fec3ab5","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"A Kontakt című anyagáért Bartha Máté kapta az elismerést.","shortLead":"A Kontakt című anyagáért Bartha Máté kapta az elismerést.","id":"20181017_Capa_nagydij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6df2586c-1daf-4434-aab9-0f426fec3ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23074f96-247b-439d-bef6-07a58231816a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181017_Capa_nagydij","timestamp":"2018. október. 17. 18:33","title":"A Honvédsuli fotósorozatával Bartha Máthé nyerte az idei Capa-Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e747c19-d321-4a2f-b032-a23b3718e014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez az első alkalom, hogy valamely ország hatósága videojátékos csalás miatt tartott razziát.","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy valamely ország hatósága videojátékos csalás miatt tartott razziát.","id":"20181018_grand_theft_auto_5_csalas_infamous_rendorsegi_razzia_ausztralia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e747c19-d321-4a2f-b032-a23b3718e014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82109983-7f9d-4f99-8cd9-e1533552e129","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_grand_theft_auto_5_csalas_infamous_rendorsegi_razzia_ausztralia","timestamp":"2018. október. 18. 16:15","title":"Lerohant a rendőrség öt videojátékos csalót Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]