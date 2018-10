Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt maga a BKK közölte. ","shortLead":"Ezt maga a BKK közölte. ","id":"20181019_Ujabb_csuszas_jon_csak_jovo_tavasszal_lesz_kesz_a_3as_metro_eszaki_szakasza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb7c624-d2ff-4a0a-b2ce-9b15401d2e40","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Ujabb_csuszas_jon_csak_jovo_tavasszal_lesz_kesz_a_3as_metro_eszaki_szakasza","timestamp":"2018. október. 19. 09:46","title":"Újabb csúszás jön, csak jövő tavasszal lesz kész a 3-as metró északi szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e91b73-2275-43cf-b655-d6987cb52da4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormánylap cikke szerint nem Adyval kellene fémjeleznünk az első világháború magyar vonatkozásait, hiszen ő nem is volt katona.



","shortLead":"A kormánylap cikke szerint nem Adyval kellene fémjeleznünk az első világháború magyar vonatkozásait, hiszen ő nem is...","id":"20181018_Magyar_Idok_Ady_Endre_egy_baloldal_altal_keszpenzen_megvasarolt_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2e91b73-2275-43cf-b655-d6987cb52da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6ffb28-6f39-46b0-af96-896cf2fb0895","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Magyar_Idok_Ady_Endre_egy_baloldal_altal_keszpenzen_megvasarolt_ember","timestamp":"2018. október. 18. 11:38","title":"Magyar Idők: Ady Endre egy baloldal által készpénzen megvásárolt ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a55975a-54e9-4dc4-a762-4c63773ea7b1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU Bírósága pénteken döntött arról, hogy fel kell függeszteni a bírók nyugdíjazásáról szóló jogszabály alkalmazását. ","shortLead":"Az EU Bírósága pénteken döntött arról, hogy fel kell függeszteni a bírók nyugdíjazásáról szóló jogszabály alkalmazását. ","id":"20181019_Leallitotta_az_EU_a_lengyel_legfelsobb_birosag_atalakitasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a55975a-54e9-4dc4-a762-4c63773ea7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968d5121-f0dd-4471-a2d8-93745494068b","keywords":null,"link":"/vilag/20181019_Leallitotta_az_EU_a_lengyel_legfelsobb_birosag_atalakitasat","timestamp":"2018. október. 19. 14:51","title":"Leállította az EU a lengyel legfelsőbb bíróság átalakítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad80fe18-180b-4e02-bb13-3f1c0638a643","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alighogy a 444 megírta, heteken belül Mészáros Lőrinchez vándorol minden Vajna-tulajdon, a filmügyi biztos Twitter-oldalán különös bejegyzést tett közzé.","shortLead":"Alighogy a 444 megírta, heteken belül Mészáros Lőrinchez vándorol minden Vajna-tulajdon, a filmügyi biztos...","id":"20181018_andy_vajna_meszaros_lorinc_tv2_csoport_lapcom_zrt_delmagyarorszag_bors_kisalfold_kormanykozeli_media_kormanymedia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad80fe18-180b-4e02-bb13-3f1c0638a643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479f7076-ee6d-4cbd-bc08-f2747c30415e","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_andy_vajna_meszaros_lorinc_tv2_csoport_lapcom_zrt_delmagyarorszag_bors_kisalfold_kormanykozeli_media_kormanymedia","timestamp":"2018. október. 18. 15:59","title":"Furán cáfol Vajna: szerinte nem lesz változás, a TV2 marad, ahol van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b494084-aa4e-4ed7-93c2-1a0a91d2bdc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért pereltek, mert a Korrupciókutató Központ januári tanulmányában a magyar közbeszerzési protokollt Zambiáéval és Bangladesével hasonlította össze, a hatóság szerint ez egyenlő a jó hírnév megsértésével. A bíróság szerint meg nem.","shortLead":"Azért pereltek, mert a Korrupciókutató Központ januári tanulmányában a magyar közbeszerzési protokollt Zambiáéval és...","id":"20181018_Megint_visszapattant_a_Kozbeszerzesi_Hatosag_korrupciokutatok_elleni_keresete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b494084-aa4e-4ed7-93c2-1a0a91d2bdc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33648fa3-2baa-4804-b3a1-a0f52b5fe02d","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Megint_visszapattant_a_Kozbeszerzesi_Hatosag_korrupciokutatok_elleni_keresete","timestamp":"2018. október. 18. 17:09","title":"Megint visszapattant a Közbeszerzési Hatóság korrupciókutatók elleni keresete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bántalmazott férfi előbb a korlátba, majd a betonba ütötte a fejét, életveszélyes állapotban vitték el a helyszínről. ","shortLead":"A bántalmazott férfi előbb a korlátba, majd a betonba ütötte a fejét, életveszélyes állapotban vitték el a helyszínről. ","id":"20181018_Ugy_megvertek_valakit_a_Szena_teren_hogy_majdnem_belehalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5d9428-52b5-4305-9d9f-20c7f2a04acf","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Ugy_megvertek_valakit_a_Szena_teren_hogy_majdnem_belehalt","timestamp":"2018. október. 18. 10:38","title":"Úgy megvertek valakit a Széna téren, hogy majdnem belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes bejegyzést tettek közzé a philadelphiai rendőrök Twitter-oldalán a héten történt nagy YouTube-leállással kapcsolatban. És valószínűleg nem véletlenül.","shortLead":"Érdekes bejegyzést tettek közzé a philadelphiai rendőrök Twitter-oldalán a héten történt nagy YouTube-leállással...","id":"20181018_youtube_leallas_philadelphiai_rendorseg_911_segelyhivo_segelyhivas_miert_nincs_youtube_nem_megy_a_youtube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4022278b-8390-4cfe-b52e-5a9de009cf3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_youtube_leallas_philadelphiai_rendorseg_911_segelyhivo_segelyhivas_miert_nincs_youtube_nem_megy_a_youtube","timestamp":"2018. október. 18. 17:35","title":"Annyira rosszul érintett valakit a nagy YouTube-leállás, hogy riasztotta a rendőrséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Akár 40-50 százalékkal is drágult a termelők néhány ráfordítása, miközben az alma felvásárlási ár a betakarítás és a beszállítás költségeit fedezi csak.","shortLead":"Akár 40-50 százalékkal is drágult a termelők néhány ráfordítása, miközben az alma felvásárlási ár a betakarítás és...","id":"20181017_Ha_ez_igy_folytatodik_senkinek_nem_eri_meg_almat_termelni__figyelmeztetnek_a_gazdak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbc7b3df-0839-4d10-8178-abe88a4f27b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00371200-8fe6-4e39-b401-447c93f3e2ed","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181017_Ha_ez_igy_folytatodik_senkinek_nem_eri_meg_almat_termelni__figyelmeztetnek_a_gazdak","timestamp":"2018. október. 17. 20:39","title":"Ha ez így folytatódik, senkinek nem éri meg almát termelni - figyelmeztetnek a gazdák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]