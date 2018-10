Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8eacc1a2-4e20-4fe8-9bf0-28125efc463c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap felhúzták, péntekre lebontották a színes buszmegállót.","shortLead":"Vasárnap felhúzták, péntekre lebontották a színes buszmegállót.","id":"20181019_Lebontottak_a_Ketfarkuak_pecsi_buszmegallojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eacc1a2-4e20-4fe8-9bf0-28125efc463c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f1aed7-59a5-4c90-80a4-587af82b35ac","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Lebontottak_a_Ketfarkuak_pecsi_buszmegallojat","timestamp":"2018. október. 19. 12:50","title":"Lebontották a Kétfarkúak pécsi buszmegállóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt maga a BKK közölte. ","shortLead":"Ezt maga a BKK közölte. ","id":"20181019_Ujabb_csuszas_jon_csak_jovo_tavasszal_lesz_kesz_a_3as_metro_eszaki_szakasza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=880ce20a-87b3-4e6a-b48a-f6143449d53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb7c624-d2ff-4a0a-b2ce-9b15401d2e40","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Ujabb_csuszas_jon_csak_jovo_tavasszal_lesz_kesz_a_3as_metro_eszaki_szakasza","timestamp":"2018. október. 19. 09:46","title":"Újabb csúszás jön, csak jövő tavasszal lesz kész a 3-as metró északi szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22838105-ac62-44ea-b9b7-86ee9b0b549c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Duna alacsony vízállása felszínre hozta az egykori Óbudai Gázgyár szennyezett talajából a folyóba szivárgó mérgek kis csatornáit. A Greenpeace októberben mintákat vett a vízből. A mérési eredmények sokkolóak.","shortLead":"A Duna alacsony vízállása felszínre hozta az egykori Óbudai Gázgyár szennyezett talajából a folyóba szivárgó mérgek kis...","id":"20181019_Rakkelto_mereg_szivarog_a_Dunaba_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22838105-ac62-44ea-b9b7-86ee9b0b549c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20bedddc-3407-4422-b765-1287968cd08a","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Rakkelto_mereg_szivarog_a_Dunaba_Budapesten","timestamp":"2018. október. 19. 08:32","title":"Rákkeltő méreg szivárog a Dunába Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0649577-31a7-4b78-8b16-0615a60a93d8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Aggódik az Európai Autógyártók Szövetsége.","shortLead":"Aggódik az Európai Autógyártók Szövetsége.","id":"20181017_Rossz_Brexittel_veszelybe_kerul_az_europai_autogyartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0649577-31a7-4b78-8b16-0615a60a93d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c588e126-6198-4e06-8b8a-373e30b3cda0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Rossz_Brexittel_veszelybe_kerul_az_europai_autogyartas","timestamp":"2018. október. 17. 14:28","title":"Rossz Brexittel veszélybe kerül az európai autógyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1c802f-56e0-4eb9-822c-3d2992ffd2d8","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Már Magyarországon is kapható az amerikai gyártó úszáselemzéshez is használható érintőkijelzős fitneszkarkötője. Amellyel jövőre akár már itthon is fizethetünk a kasszáknál.","shortLead":"Már Magyarországon is kapható az amerikai gyártó úszáselemzéshez is használható érintőkijelzős fitneszkarkötője...","id":"20181019_fitbit_charge_3_viselheto_kutyu_uszas_sport_nfc_fizetes_xiaomi_mi_band_3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d1c802f-56e0-4eb9-822c-3d2992ffd2d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790cd0f7-e12d-4e88-b3a8-aa9163955521","keywords":null,"link":"/tudomany/20181019_fitbit_charge_3_viselheto_kutyu_uszas_sport_nfc_fizetes_xiaomi_mi_band_3","timestamp":"2018. október. 19. 14:03","title":"Megjött a Fitbit karravalója, amely 7 napon át bírja egy töltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796d917f-6063-49c4-8989-a0429690b3d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfit korábban őrizetbe is vették, ám később kiengedték.","shortLead":"A férfit korábban őrizetbe is vették, ám később kiengedték.","id":"20181019_Ongyilkos_lett_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_miatt_fantomkeppel_keresett_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=796d917f-6063-49c4-8989-a0429690b3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437f1e2b-4b79-45db-a525-1a51ab9111d4","keywords":null,"link":"/vilag/20181019_Ongyilkos_lett_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_miatt_fantomkeppel_keresett_ferfi","timestamp":"2018. október. 19. 10:52","title":"Öngyilkos lett a szlovák újságíró-gyilkosság miatt fantomképpel keresett férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlan-adásvételek 24 százalékának hátterében áll első lakás vásárlása a fővárosban, és a vidéki statisztikák sem sokban különböznek ettől. Az ingatlanpiaci boom előtt a tranzakciók 40 százalékát első lakásvásárlók bonyolították.","shortLead":"Az ingatlan-adásvételek 24 százalékának hátterében áll első lakás vásárlása a fővárosban, és a vidéki statisztikák sem...","id":"20181019_Sokkal_kevesebben_jutnak_elso_lakashoz_mint_a_boom_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56a874db-42f4-49f4-9e7d-7a897d140b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36476b8-40cc-4097-9b22-31c3d237d6a2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181019_Sokkal_kevesebben_jutnak_elso_lakashoz_mint_a_boom_elott","timestamp":"2018. október. 19. 11:24","title":"Sokkal kevesebben jutnak első lakáshoz, mint a boom előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f31d90a-ab36-4544-ad49-2259d79b0378","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"1947-ben volt az eddigi rekord, most annál is tíz centivel alacsonyabb a vízállás. ","shortLead":"1947-ben volt az eddigi rekord, most annál is tíz centivel alacsonyabb a vízállás. ","id":"20181018_Ilyen_alacsony_vizallas_meg_soha_nem_volt_a_Dunan_amiota_merik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f31d90a-ab36-4544-ad49-2259d79b0378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5f0874-38f8-4079-a2bc-cf91d77c1f9f","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Ilyen_alacsony_vizallas_meg_soha_nem_volt_a_Dunan_amiota_merik","timestamp":"2018. október. 18. 19:18","title":"Ilyen alacsony vízállás még soha nem volt a Dunán, amióta mérik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]